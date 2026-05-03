Những bí quyết giúp kéo dài tuổi thọ cho đồ gia dụng trong gia đình

Nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu là một món đồ gia dụng rất quen thuộc trong mỗi gia đình hiện nay. Nhưng nếu bạn muốn chiếc nồi của bạn sử dụng được lâu nhất có thể thì hãy lưu ý một vài điều.

Đầu tiên là đặt nồi chiên không dầu ở nơi rộng rãi, có không gian để nồi hoạt động hiệu quả nhất. Sau khi nấu nướng bạn phải rửa nồi để loại bỏ thức ăn thừa cũng như mùi hôi. Và hãy đảm bảo sử dụng nguồn điện ổn định để kéo dài tuổi thọ của nồi.

Nồi cơm điện

Vai trò chính của nồi cơm điện là nấu cơm, cũng có thể hấp, sấy thức ăn. Bạn không nên dùng nồi để ninh hay hầm; không nấu thực phẩm có tính axit hoặc kiềm vì có thể gây hư hại lòng nồi.

Nếu nồi của bạn có lớp men chống dính thì không được chà rửa bằng miếng rửa bát cứng, miếng cọ xoong bằng kim loại, sẽ làm hỏng lớp men chống dính của nồi.

Bếp điện từ và bếp hồng ngoại

Để kéo dài tuổi thọ của bếp điện từ và bếp hồng ngoại thì bạn phải luôn vệ sinh sạch sẽ. Làm được điều này thì bếp của bạn có thể hoạt động hiệu quả trong 13 năm hoặc lâu hơn nữa.

Nếu cứ để bụi bẩn bám vào, nhất là những khu vực gần quạt làm mát thì bếp sẽ phải hoạt động quá tải, quá nhiệt, dẫn đến tuổi thọ bị rút ngắn đáng kể.

Bên cạnh đó bạn cần tránh va đập để làm biến dạng hoặc vỡ vỏ ngoài của bếp. Vỏ ngoài bếp không được lau bằng nước mà chỉ dùng vải khô để lau; và trước khi lau bạn nên ngắt điện để đảm bảo được an toàn.

Lò vi sóng

Tuổi thọ trung bình của lò vi sóng là 10 năm. Để sử dụng được lâu nhất, bền nhất thì bạn phải thường xuyên vệ sinh lò vi sóng thật kỹ càng.

Khi đồ ăn thừa lưu lại quá lâu trong nồi có thể chuyển hóa thành hơi, làm tổn hại các thiết bị và có thể phát ra tia lửa điện.

Bếp gas

Nếu nhà bạn sử dụng bếp gas thì hãy làm sạch bếp gas thường xuyên để kéo dài tuổi thọ của chúng nhé.

Nấu ăn xong hãy dành 1 đến 2 phút để lau sạch các vết bẩn do mỡ bắn và đồ ăn dây trên mặt bếp một cách cẩn thận. Bạn có thể sử dụng nước xà phòng để vệ sinh khu vực phát ra lửa giúp chúng nóng hơn khi cần.

Tủ lạnh

Tuổi thọ của tủ lạnh khá dài, lên đến 13 năm. Để có thể sử dụng chúng lâu như vậy thì bạn cần chịu khó vệ sinh bụi bẩn ở cuộn dây máy nén khí ở phía sau hoặc bên dưới tủ lạnh (ít nhất 6 tháng/lần).

Nếu bỏ qua bước này thì cuộn dây không thể tản nhiệt từ bên trong khiến máy nén khí phải chạy lâu hơn; đồng nghĩa với việc khả năng giữ hơi lạnh cho tủ lạnh giảm.

Cộng thêm nữa là nó cũng làm lượng điện năng tiêu hao nhiều hơn. Bạn cũng nên thường xuyên cọ rửa miếng đệm cao su quanh cửa tủ lạnh bằng xà phòng và nước ấm rồi lau khô. Chúng sẽ giúp cho hơi lạnh được giữ và đều khắp bên trong tủ lạnh.

Một điều nữa bạn cần lưu ý là đừng nhét quá nhiều thức ăn vào trong tủ lạnh. Vì chúng sẽ chặn luồng khí mát trong tủ khiến việc làm mát trở nên khó khăn, tủ lạnh phải làm việc quá tải

Máy giặt

Nếu muốn tủ lạnh của bạn bền nhất, tuổi thọ kéo dài nhất thì bạn nên thường xuyên kiểm tra đường ống dẫn nước vào máy giặt. Lý do là hầu như chi tiết này đều làm bằng cao su nên sau một thời gian sử dụng sẽ bị nứt.

Trường hợp các đường ống bị vỡ khi máy giặt đang hoạt động mà bạn không kịp tắt máy thì tiền sửa có lẽ còn nhiều hơn cả tiền mua một chiếc máy giặt mới.

Thêm nữa là bạn lưu ý không bao giờ được đóng sập cửa máy giặt vì chúng có thể hỏng hoặc gãy. Bạn cũng không nên thêm đồ vào khi máy đã đầy vì nó sẽ làm mô tơ hoạt động quá sức, độ bền cũng giảm đi đáng kể

Điều hòa

Tuổi thọ của điều hòa lên đến 15 năm, nhưng đấy là nếu bạn biết sử dụng và bảo quản tốt. Để giữ cho điều hòa hoạt động lâu nhất thì bạn hãy lưu ý làm sạch bộ lọc sau 9-15 ngày sử dụng liên tục.

Việc làm sạch này bạn có thể thực hiện bằng cách rửa sạch bộ lọc không khí trong chậu hoặc bồn rửa bát bằng miếng bọt biển với xà phòng. Cách khác là bạn có thể dùng máy sấy để thổi bay bụi bẩn ra khỏi các lỗ thông hơi.

Quạt điện

Muốn đảm bảo quạt điện hoạt động lâu dài thì bạn hãy vệ sinh nó thường xuyên. Các bộ phận bạn cần vệ sinh là: cánh quạt, ổ trục, nắp bảo hiểm, hộp bánh răng sau quạt. Đồng thời hãy kiểm tra dây điện nguồn và công tắc tiếp xúc để tránh chập điện.

Bên cạnh đó, đừng quên tra dầu mỡ vào các bộ phận chuyển động. Lưu ý, khi quạt đang quay thì tuyệt đối không dùng tay xách đầu quạt di chuyển vì có thể làm cánh quạt va chạm lồng bảo vệ, gây vỡ cánh quạt hoặc làm hỏng bộ phận đảo chiều của quạt.

