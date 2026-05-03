Quả cầu đá trợ lực phong thủy cho người mệnh Thủy như thế nào?
GĐXH - Mang năng lượng dồi dào từ vũ trụ, quả cầu đá phong thủy mệnh thủy sẽ như món quà "trợ mệnh" giúp chủ nhân tăng cường sự sáng suốt, tập trung, giảm stress trong cuộc sống, công việc, từ đó đón nhận nhiều may mắn, thu hút tài lộc, công danh.
Công dụng của cầu đá phong thủy
Từ xa xưa, quả cầu đá được sử dụng để xua đuổi tà ma, đem lại may mắn, tài lộc, thu hút thịnh vượng. Những gia đình vương giả, quý tộc còn sử dụng quả cầu đá tự nhiên như những vật phẩm trang trí khẳng định địa vị, đẳng cấp.
Ý nghĩa của quả cầu đá phong thủy
Theo phong thủy, khi đặt quả cầu đá phong thủy trong nhà, tại công ty hoặc cửa hàng sẽ giúp hóa giải bớt các khí xấu, tà khí, ác xạ từ môi trường. Đồng thời, năng lượng dương và từ trường mạnh mẽ từ cầu đá giúp thu hút vượng khí cùng các trường năng lượng tích cực tới không gian, đem lại may mắn, mở ra thêm cơ hội giúp công danh, sự nghiệp, công việc của chủ sở hữu phát triển tốt đẹp.
Đồng thời, quả cầu đá phong thủy có khả năng giảm tác động của các bức xạ điện từ, bức xạ xấu tới con người, giảm căng thẳng, xoa dịu những cơn giận dữ, giúp cho chủ sở hữu đầu óc minh mẫn, nhạy bén, bình tĩnh hơn trước mọi thách thức. Bởi vậy, nhiều người tin rằng có quả cầu phong thủy bằng đá giống như "báu vật" giúp khai thông mọi việc, khiến công việc, cuộc sống trở nên thuận lợi, trơn tru hơn.
Bên cạnh đó, vẻ đẹp sống động, rực rỡ với màu sắc nổi bật của những loại đá quý ngàn năm còn khiến quả cầu đá trở thành vật phẩm trang trí sang trọng, tôn lên vẻ đẹp không gian.
Bởi vậy, từ lâu, quả cầu phong thủy bằng đá luôn là món quà được nhiều doanh nhân, nhà nghiên cứu, chính trị gia, những người làm ăn kinh doanh, người muốn mở rộng công danh sự nghiệp… vô cùng yêu thích.
Chúng cũng là món quà tặng giá trị và tinh tế cho bạn bè, đồng nghiệp được nhiều người lựa chọn.
Quả cầu phong thủy tốt nhất cho người mệnh Thủy
Người mệnh Thủy có các năm sinh như sau: Giản Hạ Thủy có năm sinh Bính Tý (1936, 1996) và năm Đinh Sửu (1937, 1997). Tuyền Trung Thủy có năm sinh Giáp Thân (1944, 2004) và năm Ất Dậu (1945, 2005).
Trường Lưu Thủy có năm sinh Nhâm Thìn (1952, 2012) và năm Quý Tỵ (1953, 2013). Thiên Hà Thủy có năm sinh Bính Ngọ (1966) và năm Đinh Mùi (1967). Đại Khê Thủy có năm sinh Giáp Dần (1974) và năm Ất Mão (1975). Đại Hải Thủy có năm sinh Nhâm Tuất (1982) và năm sinh Quý Hợi (1983).
Quả cầu phong thủy dành cho người mệnh Thủy thường mang màu sắc tương hợp hoặc tương sinh với bản mệnh như xanh lam, đen, trắng, xám ghi.
Đồng thời, quả cầu chế tác từ những loại đá quý có năng lượng phù hợp giúp người mệnh Thủy phát huy được các điểm mạnh, khắc chế bớt các yếu điểm, giúp chủ nhân mệnh Thủy được may mắn, bình an và thuận lợi đạt tới thành công.
Quả cầu đá trợ lực phong thủy cho người mệnh Thủy như thế nào?
Quả cầu phong thủy mệnh Thủy màu xanh dương được xem là vật phẩm phong thủy giúp điều hòa tâm trạng và cảm xúc, giúp chủ nhân giải quyết mọi vấn đề một cách êm đẹp.
Bởi vậy, quả cầu này vô cùng thích hợp với người làm ăn kinh doanh cần một cái đầu lạnh và trái tim nóng.
Quả cầu phong thủy mệnh Thủy màu trắng được mệnh danh là "vua" của các loại cầu đá phong thủy bởi vẻ đẹp tinh khiết cùng năng lượng dồi dào.
Quả cầu đá phong thủy màu trắng giúp tăng cường trí nhớ, đưa con đường làm ăn buôn bán và công việc của chủ nhân mệnh Thủy ngày càng phát triển.
Quả cầu phong thủy mệnh Thủy màu đen được cho là mang năng lượng cân bằng giúp hạn chế stress, giảm căng thẳng, ủ dột.
Ngoài ra, quả cầu phong thủy màu đen còn đem đến sự sáng suốt, bình tĩnh giúp chủ nhân mệnh Thủy giải quyết thấu đáo mọi vấn đề và các tình huống trong cuộc sống.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Xem ngày giờ tuần mới 4/5 - 10/5/2026 để khởi đầu suôn sẻ, tài lộc sau kỳ nghỉ lễ dàiỞ - 2 giờ trước
GĐXH – Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 4/5 - 10/5/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên bạn nên biết các thông tin dưới đây để quay trở lại công việc sau kỳ nghỉ lễ dài được thuận lợi, may mắn.
Đây là lý do vì sao cần phải che gương phòng ngủỞ - 18 giờ trước
GĐXH - Việc tiến hành che gương phòng ngủ còn phụ thuộc vào quan điểm cũng như tín ngưỡng cá nhân của mỗi người. Bài viết sau sẽ chia sẻ về những lý do cần phải che gương phòng ngủ phổ biến.
Đặt dao ở vị trí này có thể gây ra xung đột năng lượng, ảnh hưởng đến tài vận, sức khỏeỞ - 19 giờ trước
GĐXH - Việc đặt dao một cách tùy tiện không chỉ tiềm ẩn rủi ro về mặt an toàn mà còn có thể ảnh hưởng đến tài vận, sức khỏe và không khí hòa thuận trong gia đình.
Loại hoa khiến gia chủ hao tài, trồng trong nhà không những tán lộc mà còn hại sức khỏeỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Không phải cứ hoa đẹp là mang lại tài lộc. Trong giới chơi cây và phong thủy, có những loại bị coi là loại hoa khiến gia chủ hao tài, trồng trong nhà không những tán lộc mà còn hại sức khỏe.
Treo tranh phong thủy: Treo đúng thì tài lộc đi lên, treo sai có thể ảnh hưởng vận khíỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong thiết kế nội thất, tranh phong thủy treo tường đóng vai trò quan trọng khiến cho ngôi nhà trở nên có sức sống và sinh động hơn. Nhất là những bức tranh có thể mang lại may mắn.
Món đồ đặt ở đầu giường của nhà giàu mà bạn nên học theo để thu hút tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bài trí khu vực này đúng cách chính là cách bạn tăng cường vận may và tư duy thịnh vượng cho bản thân. Trong đó có những món đồ đặt ở đầu giường của nhà giàu mà bạn nên học theo để thu hút tài lộc.
Ý tưởng trang trí phòng khách nhà ống 5m có cầu thangỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Nhằm tạo được không gian thoáng và đạt tính thẩm mỹ – tiện nghi cho những thiết kế phòng khách nhà ống có cầu thang thì cần phải lưu ý đến quá trình lựa chọn nội thất – bố trí cầu thang – tone màu trang trí.
Cầm 50k đi chợ lúc 5 giờ chiều: Tôi đã "vét" được những gì để có bữa tối thịnh soạn cho cả nhà!Ở - 1 ngày trước
Vị ngọt đậm của hến quyện với mùi thơm đặc trưng của lá lốt khiến món này "vét sạch nồi cơm" trong vòng một nốt nhạc.
Tượng hổ phong thủy để bàn làm việc mang tới lợi ích gì cho gia chủỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Có thể nói, tượng hổ để bàn làm việc là vị trí thích hợp nhất trong phong thủy. Để tượng hổ trên bàn làm việc mang lại nhiều lợi lộc, cát khí cho gia chủ. Ngoài ra, tượng hổ còn có ý nghĩa trấn yểm, xua đuổi tà khí và bảo vệ gia chủ.
Tác dụng bất ngờ của việc để baking soda trong nhà tắm không phải ai cũng biếtKhông gian sống - 2 ngày trước
GĐXH - Baking soda là nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp nhưng ít ai biết baking soda còn có vô vàn công dụng tuyệt vời khi vệ sinh và khử mùi trong không gian nhà tắm.
Các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn 30/4 -1/5Ở
GĐXH - 30/4 đi đâu không đông hay đi du lịch đâu dịp nghỉ lễ... đang được nhiều du khách quan tâm hiện nay. Bài viết này gợi ý cho bạn các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn nhé.