Quả cầu đá trợ lực phong thủy cho người mệnh Thủy như thế nào?

Công dụng của cầu đá phong thủy

Từ xa xưa, quả cầu đá được sử dụng để xua đuổi tà ma, đem lại may mắn, tài lộc, thu hút thịnh vượng. Những gia đình vương giả, quý tộc còn sử dụng quả cầu đá tự nhiên như những vật phẩm trang trí khẳng định địa vị, đẳng cấp.

Ý nghĩa của quả cầu đá phong thủy

Theo phong thủy, khi đặt quả cầu đá phong thủy trong nhà, tại công ty hoặc cửa hàng sẽ giúp hóa giải bớt các khí xấu, tà khí, ác xạ từ môi trường. Đồng thời, năng lượng dương và từ trường mạnh mẽ từ cầu đá giúp thu hút vượng khí cùng các trường năng lượng tích cực tới không gian, đem lại may mắn, mở ra thêm cơ hội giúp công danh, sự nghiệp, công việc của chủ sở hữu phát triển tốt đẹp.

Đồng thời, quả cầu đá phong thủy có khả năng giảm tác động của các bức xạ điện từ, bức xạ xấu tới con người, giảm căng thẳng, xoa dịu những cơn giận dữ, giúp cho chủ sở hữu đầu óc minh mẫn, nhạy bén, bình tĩnh hơn trước mọi thách thức. Bởi vậy, nhiều người tin rằng có quả cầu phong thủy bằng đá giống như "báu vật" giúp khai thông mọi việc, khiến công việc, cuộc sống trở nên thuận lợi, trơn tru hơn.

Theo phong thủy, khi đặt quả cầu đá phong thủy trong nhà, tại công ty hoặc cửa hàng sẽ giúp hóa giải bớt các khí xấu, tà khí, ác xạ từ môi trường.

Bên cạnh đó, vẻ đẹp sống động, rực rỡ với màu sắc nổi bật của những loại đá quý ngàn năm còn khiến quả cầu đá trở thành vật phẩm trang trí sang trọng, tôn lên vẻ đẹp không gian.

Bởi vậy, từ lâu, quả cầu phong thủy bằng đá luôn là món quà được nhiều doanh nhân, nhà nghiên cứu, chính trị gia, những người làm ăn kinh doanh, người muốn mở rộng công danh sự nghiệp… vô cùng yêu thích.

Chúng cũng là món quà tặng giá trị và tinh tế cho bạn bè, đồng nghiệp được nhiều người lựa chọn.

Quả cầu phong thủy tốt nhất cho người mệnh Thủy

Người mệnh Thủy có các năm sinh như sau: Giản Hạ Thủy có năm sinh Bính Tý (1936, 1996) và năm Đinh Sửu (1937, 1997). Tuyền Trung Thủy có năm sinh Giáp Thân (1944, 2004) và năm Ất Dậu (1945, 2005).

Trường Lưu Thủy có năm sinh Nhâm Thìn (1952, 2012) và năm Quý Tỵ (1953, 2013). Thiên Hà Thủy có năm sinh Bính Ngọ (1966) và năm Đinh Mùi (1967). Đại Khê Thủy có năm sinh Giáp Dần (1974) và năm Ất Mão (1975). Đại Hải Thủy có năm sinh Nhâm Tuất (1982) và năm sinh Quý Hợi (1983).

Những loại đá quý có năng lượng phù hợp giúp người mệnh Thủy phát huy được các điểm mạnh, khắc chế bớt các yếu điểm, giúp chủ nhân mệnh Thủy được may mắn, bình an và thuận lợi đạt tới thành công.

Quả cầu phong thủy dành cho người mệnh Thủy thường mang màu sắc tương hợp hoặc tương sinh với bản mệnh như xanh lam, đen, trắng, xám ghi.

Đồng thời, quả cầu chế tác từ những loại đá quý có năng lượng phù hợp giúp người mệnh Thủy phát huy được các điểm mạnh, khắc chế bớt các yếu điểm, giúp chủ nhân mệnh Thủy được may mắn, bình an và thuận lợi đạt tới thành công.

Quả cầu đá trợ lực phong thủy cho người mệnh Thủy như thế nào?

Quả cầu phong thủy mệnh Thủy màu xanh dương được xem là vật phẩm phong thủy giúp điều hòa tâm trạng và cảm xúc, giúp chủ nhân giải quyết mọi vấn đề một cách êm đẹp.

Bởi vậy, quả cầu này vô cùng thích hợp với người làm ăn kinh doanh cần một cái đầu lạnh và trái tim nóng.

Quả cầu phong thủy mệnh Thủy màu trắng được mệnh danh là "vua" của các loại cầu đá phong thủy bởi vẻ đẹp tinh khiết cùng năng lượng dồi dào.

Quả cầu phong thủy mệnh Thủy màu xanh dương được xem là vật phẩm phong thủy giúp điều hòa tâm trạng và cảm xúc, giúp chủ nhân giải quyết mọi vấn đề một cách êm đẹp.

Quả cầu đá phong thủy màu trắng giúp tăng cường trí nhớ, đưa con đường làm ăn buôn bán và công việc của chủ nhân mệnh Thủy ngày càng phát triển.

Quả cầu phong thủy mệnh Thủy màu đen được cho là mang năng lượng cân bằng giúp hạn chế stress, giảm căng thẳng, ủ dột.

Ngoài ra, quả cầu phong thủy màu đen còn đem đến sự sáng suốt, bình tĩnh giúp chủ nhân mệnh Thủy giải quyết thấu đáo mọi vấn đề và các tình huống trong cuộc sống.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Những yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống phúc họa của con người? GĐXH - Phong thủy là một quan niệm đã được nghiên cứu từ lâu đời. Những sự ảnh hưởng của địa lý, của gió và nước là các yếu tố tạo nên phong thủy. Và theo phong thủy, những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống phúc họa của con người.

Vật phẩm phong thủy theo ngũ hành cho gia chủ mệnh Thủy 2026 hóa giải sát khí GĐXH - Để có thể làm chủ vận khí của mình, việc tìm ra và chủ động sử dụng các vật phẩm phong thủy cho gia chủ mệnh Thủy năm 2026 chính là chìa khóa để thuận theo tự nhiên và hóa giải sát khí.