Bí quyết tăng năng lượng phong thủy và làm đẹp không gian với thảm trải sàn phòng ngủ

Cách chọn thảm trải sàn phòng khách để thu hút tài lộc và làm không gian đẹp nổi bật GĐXH – Thảm trải phòng khách không chỉ là vật dụng trang trí tạo cảm giác ấm áp và sang trọng, mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Việc chọn đúng mẫu thảm, màu sắc và vị trí đặt có thể giúp gia chủ thu hút vượng khí, mang đến sự may mắn và tài lộc.

Thảm trải sàn phòng ngủ có ý nghĩa gì trong phong thủy?

Trong phong thủy, thảm sàn là vật giữ năng lượng tĩnh, giúp cân bằng trường khí trong phòng ngủ. Phòng ngủ lại vừa là nơi nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng cho con người sau những ngày dài lao động. Một tấm thảm phù hợp có thể "thay đổi vận khí" của cả căn phòng, giúp hóa giải cảm giác lạnh lẽo từ nền nhà, tăng năng lượng dương, mang đến sự ấm áp cho căn phòng. Từ đó, giúp gia chủ có năng lượng tích cực, thu hút vượng khí.

So với sử dụng các đồ vật trang trí khác, thảm có sức ảnh hưởng lớn đến mỹ quan tổng thể của căn phòng ngủ. Chỉ cần thêm một tấm thảm hài hòa màu sắc, họa tiết phù hợp, căn phòng ngủ có thể ‘lột xác’ hoàn toàn, trở nên ấm cúng và sang trọng hơn.

Điều cần lưu ý là không nên chọn thảm quá dày hoặc quá tối màu dễ tạo cảm giác bí bách, ảnh hưởng đến năng lượng và tâm trạng. Trên thị trường hiện nay, mẫu mã, kích thước của thảm trải sàn rất đa dạng với nhiều giá cả khác nhau phụ thuộc vào thị hiếu của từng người.

Thảm trải sàn phòng ngủ giúp căn phòng thêm ấm áp, sang trọng.

Chị Nguyễn Thị Yến – chủ một cửa hàng bán thảm chia sẻ, trong phòng ngủ, mọi người nên chọn những loại thảm trải sàn có màu đơn sắc, trung tính như nâu, vàng kem, be trầm, xám… Chúng sẽ tạo không gian ấm cúng, yên tĩnh và cũng dễ phối với các thiết kế nội thất khác trong nhà.

Còn nếu muốn chọn thảm để tạo sự mới mẻ, phá cách hơn cho căn phòng có thể chọn những họa tiết hoa văn, hoặc kết hợp các họa tiết khác nhau để tạo sự độc đáo cho không gian phòng ngủ.

Với phòng ngủ của các cặp vợ chồng, nên chọn tấm thảm sofa có màu sắc như tím, hồng nhạt, hoặc trắng sữa... với chất liệu lông xù, sợi sẽ tạo sự mềm mại, ấm áp.

Với phòng ngủ trẻ nhỏ, chọn những loại thảm trải sàn có màu sắc vui tươi, hoa văn sặc sỡ với những chất liệu không thấm nước, chất liệu xốp… sẽ an toàn hơn cho trẻ.

Với phòng ngủ có diện tích hạn chế, việc lựa chọn và bố trí thảm cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Hãy chọn thảm trải sàn phòng ngủ có màu sáng và họa tiết nhẹ nhàng, tối giản để tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng hơn cho căn phòng. Không nên dùng thảm có màu sắc đậm hoặc họa tiết quá cầu kỳ vì chúng có thể khiến không gian trở nên chật chội và bí bách.

Theo chuyên gia phong thủy Song Hà, thảm trải sàn không nên đặt đầu giường phòng ngủ. Bởi thảm trải sàn có nhược điểm dễ dàng tích tụ bụi, mạt và các vi sinh vật khác… nên đặt ở vị trí này dễ ảnh hưởng sức khỏe. Đặc biệt là với những người có vấn đề về đường hô hấp càng nên để ý. Thảm trải sàn phòng ngủ nên để ở chân giường sẽ tốt hơn, còn giúp cảm giác chân trở nên mềm mại khi bước xuống giường.

Cách bố trí thảm trải sàn phòng ngủ vừa đẹp vừa hợp phong thủy

Trong việc bố trí thảm trải sàn phòng ngủ, để vừa đẹp vừa hợp phong thủy, mọi người nên lưu ý:

+ Giường ngủ đè một góc thảm tạo điểm nhấn mới mẻ cho căn phòng. Cách này cũng giữ ấm chân khi bước xuống giường trong những ngày trời trở lạnh.

+ Thảm trải cân đối theo giường phổ biến nhất, mang lại sự hài hòa tổng thể và giúp giữ bụi trước khi lên giường. Việc thay đổi vị trí thảm trải sàn mỗi ngày sẽ giúp bạn cảm nhận không gian mới mẻ của phòng ngủ, nâng cao hiệu quả không gian sống.

+ Phủ toàn bộ sàn phòng ngủ nếu ở nơi có khí hậu lạnh, hoặc phòng trẻ em, tăng độ an toàn và vệ sinh khu vực chơi đùa.

+ Đặt thảm cách xa giường áp dụng cho phòng rộng, tạo điểm nhấn độc lập trong không gian, bớt sự trống trải.

+ Trải thảm ở vị trí trung tâm hỗ trợ lưu giữ bụi ở khu vực đi lại nhiều, duy trì sự sạch sẽ. Bụi bẩn sẽ được lưu giữ lại tấm thảm giúp cho căn phòng thêm sạch sẽ.

+ Thảm dưới tủ đầu giường hoặc hai bên giường đối với những căn phòng ngủ có diện tích nhỏ, mang lại lối đi sạch sẽ, thuận tiện.

Thảm trải sàn mang yếu tố phong thủy tốt. Ảnh TL

Ngoài ra, trong phong thủy, việc giữ thảm sạch sẽ cũng vô cùng quan trọng, giúp duy trì dòng khí tốt. Thảm phải luôn sạch sẽ và khô thoáng, tránh bụi bẩn và ẩm mốc vì đây là nguồn "âm khí" cản trở vận khí tốt. Bởi vậy, gia chủ nên vệ sinh thảm định kỳ, phơi nắng hoặc dùng máy hút bụi để duy trì năng lượng sạch.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.