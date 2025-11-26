Cách chọn thảm trải sàn phòng khách để thu hút tài lộc và làm không gian đẹp nổi bật
GĐXH – Thảm trải phòng khách không chỉ là vật dụng trang trí tạo cảm giác ấm áp và sang trọng, mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Việc chọn đúng mẫu thảm, màu sắc và vị trí đặt có thể giúp gia chủ thu hút vượng khí, mang đến sự may mắn và tài lộc.
Vì sao nên có thảm trải sàn phòng khách?
Phòng khách trong phong thủy được xem là "trung tâm sinh khí" của cả căn nhà – nơi đón nhận nhiều nguồn năng lượng tích cực. Một tấm thảm trải sàn phù hợp phong thủy sẽ tụ khí thay vì khuếch tán năng lượng, hỗ trợ cân bằng âm dương. Mang đến nguồn năng lượng tích cực, giúp các mối quan hệ bền chặt hơn. Vì vậy, thảm không chỉ đẹp mà còn là "bộ lọc năng lượng" giúp không gian hài hòa, giàu sức sống hơn.
Thảm trải sàn tạo điểm nhấn nổi bật cho không gian phòng khách, và cũng giúp sàn nhà che đi những khuyết điểm, giúp ngôi nhà hoàn hảo hơn. Thảm giữ nhiệt tốt, giúp phòng khách trong những ngày đông thêm ấm áp.
Ngoài ra, thảm lót sàn thường được tạo nên từ những chất liệu khác biệt vừa giúp duy trì ổn định nhiệt độ phòng vừa giúp âm thanh ồn một cách hiệu quả. Lớp đế thảm có độ ma sát cao giúp hạn chế ngã trượt, an toàn với những gia đình có trẻ nhỏ hay người già.
Bí quyết chọn thảm trải sàn phòng khách phù hợp nhất
Hiện thảm trải sàn trên thị trường có mẫu mã phong phú, trung bình từ vài trăm đến vài chục triệu đồng. Sự chênh lệch mức giá này phụ thuộc vào các yếu tố như chất liệu, mẫu mã, thảm giá rẻ, thảm cao cấp, thảm nhập khẩu…
Việc lựa chọn cần biết cách để tối ưu những ưu điểm của thảm trải sàn vì nếu không, phòng khách của bạn lại trở nên mất hài hòa, lạc tông với các nội thất khác trong phòng khách.
Theo chia sẻ của chị Dương Thị Yến– chủ một cửa hàng bán thảm tư vấn cần chọn thảm lót sàn phòng khách hài hòa với từng phòng khách cụ thể, cả về kích thước, hình dáng, màu sắc, chất liệu...
Để lựa chọn, mọi người có thể lưu ý một số điểm sau:
+ Chọn kích thước và hình dáng thảm trải sàn phòng khách phù hợp với diện tích:
Trước khi mua thảm cần đo diện tích khu vực đặt thảm. Nếu muốn phủ gần hết sàn, nên chừa lại 12 - 15cm cách mép thảm đến chân tường.
Để làm nổi bật bàn trà hoặc ghế sofa, gia chủ chỉ cần mua một tấm thảm vừa vặn với chúng. Những phòng khách rộng, cần chọn thảm trải sàn có kích thước lớn hơn để đảm bảo tính thẩm mỹ tổng thể. Phòng khách lớn sẽ thường chọn kích thước 4x6m, 5x8m hoặc sử dụng phủ toàn sàn.
+ Chọn theo màu sắc và họa tiết: Màu sắc ảnh hưởng đến thẩm mỹ, hài hòa tổng thể của không gian phòng khách. Tránh dùng thảm trải sàn ngẫu nhiên mà nên căn cứ vào các món đồ nội thất hoặc phong cách, màu sắc chủ đạo của không gian phòng khách.
Họa tiết chọn cũng nên phù hợp. Nếu bạn muốn phòng khách toát lên nét hài hòa, lịch sự và nhẹ nhàng, những tấm thảm có màu sắc hoặc họa tiết trung tính như vàng chanh, màu be, xanh nhạt… sẽ giúp phòng khách rộng hơn, thoáng hơn. Để tạo điểm nhấn cuốn hút cho phòng khách, các tông màu đậm như đỏ đô, vàng nóng… là lựa chọn, giúp xua đi không khí ảm đạm trong căn nhà, mang lại nguồn năng lượng tích cực.
+ Lựa chọn chất liệu phù hợp:
Các chất liệu chính cấu tạo thảm trải sàn trên thị trường hiện được dùng chủ yếu là sợi tổng hợp, sợi nilon, sợi mềm, sợi len và sợi Acrylic. Mỗi loại sẽ có những ưu điểm khác nhau. Chẳng hạn, sợi tổng hợp có ưu điểm không bám bụi chống ẩm mốc, phù hợp với khí hậu Việt Nam nóng ẩm, độ bền cao, chịu được sức nặng đè nén khi đi lại nhiều.
Sợi nilon là sợi nhân tạo, làm từ sợi nilon. Với chất liệu này, thảm không bám bẩn, dễ giặt, có độ mịn và phù hợp nhiều không gian, công trình với diện tích đa dạng.
Hình dáng của các tấm thảm trải sàn hiện cũng rất phong phú. Từ hình vuông, chữ nhật truyền thống đến các loại thảm có hình dáng tròn, oval, trái tim, hình chiếc lá, bông hoa… Mọi người cũng nên xem xét tổng thể để lựa chọn cho phù hợp. Những tấm thảm hình chữ nhật phù hợp để trải toàn bộ căn phòng hoặc khu vực đặt ghế sofa; còn tấm thảm trải sàn hình dáng tròn, bầu dục… lại phù hợp cho vị trí đặt bàn trà.
Cách bảo quản thảm bền, sạch
Vệ sinh thường xuyên thảm trải sàn
Thường xuyên hút bụi sẽ tăng độ bền cho thảm, nhất là với những loại thảm dễ bám bụi bẩn như lông xù. Tấm thảm được vệ sinh sạch đẹp sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe của các thành viên gia đình, nhất là với trẻ nhỏ. Khi vệ sinh, mọi người dùng máy hút bụi theo chiều sợi lông của thảm.
Ngoài hút bụi, bạn cũng nên giặt thảm định kỳ, thường thảm trải sàn phòng khách 1-2 tháng giặt một lần. Loại thảm cao cấp bạn nên giặt dịch vụ chuyên nghiệp, còn loại thảm đơn giản, giá thành vừa phải, bạn có thể tự giặt thảm tại nhà.
Không nên ăn uống trên thảm phòng khách
Bạn nên hạn chế ăn uống trên thảm phòng khách vì đồ ăn, thức uống rơi xuống vừa bẩn vừa tạo điều kiện cho các vi khuẩn sinh sôi, ảnh hưởng sức khỏe.
Tránh đi giày dép trực tiếp lên thảm trải sàn
Nếu hạn chế đi giầy dép lên thảm trải sàn được thì tốt nhất. Bởi đi giày dép lên thảm không chỉ khiến thảm dính bụi bẩn mà còn giảm ma sát, tránh xẹp lún và giữ thảm luôn mềm mại.
Cách thu hút tài lộc cho 5 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn để cuộc sống và công việc suôn sẻ, may mắnỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Thu hút tài lộc là quá trình kích hoạt trường khí cát lợi để dẫn tài khí vào không gian sống, từ đó gia tăng vượng khí, ổn định tài vận và thúc đẩy sự hanh thông trong công việc, kinh doanh của gia chủ.
Kiêng kỵ vị trí ngồi làm việc để tránh ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong công việcỞ - 10 giờ trước
GĐXH - Bố trí bàn làm việc theo phong thủy là một yếu tố quan trọng được nhiều người cho rằng giúp mang lại may mắn, sức khỏe và sự thăng tiến trong công việc.
Noel cuối cùng trong biệt thự triệu đô của nam ca sĩ 'nghiện' trang trí Giáng sinhỞ - 12 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tự tay trang trí căn nhà đã gắn bó nhiều năm ở TP HCM, chuẩn bị đón Giáng sinh cuối tại đây.
Mẹo giữ cho tủ lạnh luôn sạch sẽ và thơm thoỞ - 13 giờ trước
GĐXH - Giữ cho tủ lạnh luôn sạch sẽ và thơm mát không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình mà còn kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
Dấu hiệu của bát hương có lộcỞ - 17 giờ trước
GĐXH - Bát hương có lộc khi bản thân thể hiện chánh niệm lòng thành của chính gia chủ như dưới đây, được bề trên ghi nhận và hộ trì cho những thành viên sống tại gia đạo đó luôn được bình an, may mắn.
Dọn vệ sinh đúng cách: Hạn chế vi khuẩn và bảo vệ sức khỏe gia đìnhỞ - 1 ngày trước
Vi khuẩn có thể ẩn nấp khắp nơi ngay chính trong ngôi nhà của mỗi gia đình, nhất là trong nhà vệ sinh. Việc vệ sinh đúng cách sẽ giúp các gia đình duy trì không gian sống sạch sẽ và bảo vệ sức khỏe của mỗi người.
Trang trí thảm trải sàn trong nhà đón năm mới 2026, đừng bỏ qua lưu ý phong thủy quan trọng nàyỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Thảm trải sàn ngày càng được nhiều nhà lựa chọn, vừa đảm bảo công năng và tính thẩm mỹ cho căn nhà. Tuy nhiên, theo phong thủy, nếu bài trí không đúng cách, thảm trải sàn có thể ảnh hưởng tới vận khí của ngôi nhà, nhất là nữ chủ nhân.
Kiêng kỵ mái cổng phong thủy thường gặp gây thất thoát tài lộc, may mắnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc thiết kế mái cổng đúng phong thủy không chỉ giúp bảo vệ bình an, chiêu tài tụ lộc, mà còn tăng cường sinh khí, mang đến may mắn và hưng thịnh dài lâu cho gia đạo.
MC Thanh Vân Hugo lại gây bất ngờ với phần trang trí cây thông Noel sớmỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Sau cây thông “tỏa mùi tiền” từng gây bão mạng xã hội năm ngoái, MC Vân Hugo tiếp tục khiến dân tình trầm trồ khi khoe phong cách trang trí Giáng sinh mới trong biệt thự 200m2.
Đây mới là vị trí đặt tủ lạnh rước lộc vào nhàỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Chọn hướng phù hợp sẽ giúp gia chủ tối đa hóa lợi ích phong thủy, tạo ra sự thăng tiến và phú quý cho gia đình. Trong bài viết này chia sẻ vị trí đặt tủ lạnh trong bếp hợp phong thủy với gia chủ và sử dụng thuận tiện.
Các loại cây trồng đuổi chuột hiệu quảỞ
GĐXH - Có nhiều lựa chọn phù hợp để bạn trồng quanh nhà, sân vườn hoặc trong chậu nhỏ đặt trong phòng. Những loại cây này vừa làm đẹp không gian, vừa là “lá chắn” tự nhiên bảo vệ gia đình khỏi chuột.