Cách chọn thảm trải sàn phòng khách để thu hút tài lộc và làm không gian đẹp nổi bật

Vì sao nên có thảm trải sàn phòng khách?

Phòng khách trong phong thủy được xem là "trung tâm sinh khí" của cả căn nhà – nơi đón nhận nhiều nguồn năng lượng tích cực. Một tấm thảm trải sàn phù hợp phong thủy sẽ tụ khí thay vì khuếch tán năng lượng, hỗ trợ cân bằng âm dương. Mang đến nguồn năng lượng tích cực, giúp các mối quan hệ bền chặt hơn. Vì vậy, thảm không chỉ đẹp mà còn là "bộ lọc năng lượng" giúp không gian hài hòa, giàu sức sống hơn.

Thảm trải sàn tạo điểm nhấn nổi bật cho không gian phòng khách, và cũng giúp sàn nhà che đi những khuyết điểm, giúp ngôi nhà hoàn hảo hơn. Thảm giữ nhiệt tốt, giúp phòng khách trong những ngày đông thêm ấm áp.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, thảm lót sàn thường được tạo nên từ những chất liệu khác biệt vừa giúp duy trì ổn định nhiệt độ phòng vừa giúp âm thanh ồn một cách hiệu quả. Lớp đế thảm có độ ma sát cao giúp hạn chế ngã trượt, an toàn với những gia đình có trẻ nhỏ hay người già.

Bí quyết chọn thảm trải sàn phòng khách phù hợp nhất

Hiện thảm trải sàn trên thị trường có mẫu mã phong phú, trung bình từ vài trăm đến vài chục triệu đồng. Sự chênh lệch mức giá này phụ thuộc vào các yếu tố như chất liệu, mẫu mã, thảm giá rẻ, thảm cao cấp, thảm nhập khẩu…

Việc lựa chọn cần biết cách để tối ưu những ưu điểm của thảm trải sàn vì nếu không, phòng khách của bạn lại trở nên mất hài hòa, lạc tông với các nội thất khác trong phòng khách.

Theo chia sẻ của chị Dương Thị Yến– chủ một cửa hàng bán thảm tư vấn cần chọn thảm lót sàn phòng khách hài hòa với từng phòng khách cụ thể, cả về kích thước, hình dáng, màu sắc, chất liệu...

Để lựa chọn, mọi người có thể lưu ý một số điểm sau:

+ Chọn kích thước và hình dáng thảm trải sàn phòng khách phù hợp với diện tích:

Trước khi mua thảm cần đo diện tích khu vực đặt thảm. Nếu muốn phủ gần hết sàn, nên chừa lại 12 - 15cm cách mép thảm đến chân tường.

Để làm nổi bật bàn trà hoặc ghế sofa, gia chủ chỉ cần mua một tấm thảm vừa vặn với chúng. Những phòng khách rộng, cần chọn thảm trải sàn có kích thước lớn hơn để đảm bảo tính thẩm mỹ tổng thể. Phòng khách lớn sẽ thường chọn kích thước 4x6m, 5x8m hoặc sử dụng phủ toàn sàn.

+ Chọn theo màu sắc và họa tiết: Màu sắc ảnh hưởng đến thẩm mỹ, hài hòa tổng thể của không gian phòng khách. Tránh dùng thảm trải sàn ngẫu nhiên mà nên căn cứ vào các món đồ nội thất hoặc phong cách, màu sắc chủ đạo của không gian phòng khách.

Họa tiết chọn cũng nên phù hợp. Nếu bạn muốn phòng khách toát lên nét hài hòa, lịch sự và nhẹ nhàng, những tấm thảm có màu sắc hoặc họa tiết trung tính như vàng chanh, màu be, xanh nhạt… sẽ giúp phòng khách rộng hơn, thoáng hơn. Để tạo điểm nhấn cuốn hút cho phòng khách, các tông màu đậm như đỏ đô, vàng nóng… là lựa chọn, giúp xua đi không khí ảm đạm trong căn nhà, mang lại nguồn năng lượng tích cực.

+ Lựa chọn chất liệu phù hợp:

Các chất liệu chính cấu tạo thảm trải sàn trên thị trường hiện được dùng chủ yếu là sợi tổng hợp, sợi nilon, sợi mềm, sợi len và sợi Acrylic. Mỗi loại sẽ có những ưu điểm khác nhau. Chẳng hạn, sợi tổng hợp có ưu điểm không bám bụi chống ẩm mốc, phù hợp với khí hậu Việt Nam nóng ẩm, độ bền cao, chịu được sức nặng đè nén khi đi lại nhiều.

Sợi nilon là sợi nhân tạo, làm từ sợi nilon. Với chất liệu này, thảm không bám bẩn, dễ giặt, có độ mịn và phù hợp nhiều không gian, công trình với diện tích đa dạng.

Hình dáng của các tấm thảm trải sàn hiện cũng rất phong phú. Từ hình vuông, chữ nhật truyền thống đến các loại thảm có hình dáng tròn, oval, trái tim, hình chiếc lá, bông hoa… Mọi người cũng nên xem xét tổng thể để lựa chọn cho phù hợp. Những tấm thảm hình chữ nhật phù hợp để trải toàn bộ căn phòng hoặc khu vực đặt ghế sofa; còn tấm thảm trải sàn hình dáng tròn, bầu dục… lại phù hợp cho vị trí đặt bàn trà.

Cách bảo quản thảm bền, sạch

Vệ sinh thường xuyên thảm trải sàn

Thường xuyên hút bụi sẽ tăng độ bền cho thảm, nhất là với những loại thảm dễ bám bụi bẩn như lông xù. Tấm thảm được vệ sinh sạch đẹp sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe của các thành viên gia đình, nhất là với trẻ nhỏ. Khi vệ sinh, mọi người dùng máy hút bụi theo chiều sợi lông của thảm.

Ngoài hút bụi, bạn cũng nên giặt thảm định kỳ, thường thảm trải sàn phòng khách 1-2 tháng giặt một lần. Loại thảm cao cấp bạn nên giặt dịch vụ chuyên nghiệp, còn loại thảm đơn giản, giá thành vừa phải, bạn có thể tự giặt thảm tại nhà.

Không nên ăn uống trên thảm phòng khách

Bạn nên hạn chế ăn uống trên thảm phòng khách vì đồ ăn, thức uống rơi xuống vừa bẩn vừa tạo điều kiện cho các vi khuẩn sinh sôi, ảnh hưởng sức khỏe.

Tránh đi giày dép trực tiếp lên thảm trải sàn

Nếu hạn chế đi giầy dép lên thảm trải sàn được thì tốt nhất. Bởi đi giày dép lên thảm không chỉ khiến thảm dính bụi bẩn mà còn giảm ma sát, tránh xẹp lún và giữ thảm luôn mềm mại.