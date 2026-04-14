Bí quyết trồng chanh trong chậu sai quả, phong thủy tài lộc quanh năm

Thứ ba, 18:59 14/04/2026 |
Hà My
GĐXH – Không chỉ là loại cây gia vị quen thuộc, trồng chanh trong nhà còn mang ý nghĩa phong thủy về tài lộc. Tuy nhiên, để cây ra quả sai trĩu, xanh tốt quanh năm lại phụ thuộc vào những nguyên tắc dưới đây.

Bí quyết trồng chanh trong chậu sai quả , phong thủy tài lộc quanh năm - Ảnh 1.Thanh Minh 2026 không chỉ có ngày chính lễ 5/4, còn nhiều ngày đẹp tảo mộ trong tiết Thanh minh ít người biết

GĐXH - Tết Thanh Minh 2026 rơi vào ngày 5/4, nhưng nếu không kịp tảo mộ đúng ngày, người dân vẫn có thể lựa chọn nhiều ngày đẹp trong tiết Thanh Minh.

Ý nghĩa phong thủy của trồng cây chanh trong nhà

Cây chanh xanh tốt quanh năm giúp không gian sống thêm mát mẻ, gần gũi với thiên nhiên. Hiện nay, chanh có nhiều loại như chanh giấy, chanh ta, chanh tứ quý… Trong phong thủy, cây xanh được xem là nguồn sinh khí, mang lại năng lượng tích cực.

Lá và hoa chanh có hương thơm dễ chịu, góp phần tạo cảm giác thư thái cho không gian sống. Theo quan niệm phong thủy, mùi hương của chanh có thể giúp xua đuổi tà khí, mang lại sự bình an cho gia chủ.

Cây chanh trồng trong nhà vừa mang ý nghĩa phong thủy vừa có nhiều công dụng

Người xưa cho rằng chanh thuộc nhóm cây "cát tường", tượng trưng cho sự may mắn, đủ đầy. Màu xanh của lá đại diện cho hành Mộc – sự sinh trưởng; quả chín vàng tượng trưng cho hành Kim – gắn với tài lộc. Sự kết hợp này mang ý nghĩa cân bằng ngũ hành, hài hòa trong phong thủy.

Bên cạnh đó, chanh còn là loại cây có giá trị sử dụng cao trong đời sống: vừa làm gia vị, vừa có thể dùng pha nước uống, hỗ trợ sức khỏe. Quả và lá chanh cũng được ứng dụng trong một số bài thuốc dân gian.

Vì sao nhiều người trồng chanh chỉ tốt lá mà ít quả?

Thực tế, không ít gia đình chăm cây rất kỹ nhưng cây chanh vẫn ít ra hoa, đậu quả kém, cây phát triển mất cân đối. Nguyên nhân thường nằm ở giống, ánh sáng, đất và cách bón phân – những yếu tố mang tính quyết định nhưng dễ bị làm sai.

5 nguyên tắc giúp trồng chanh trong chậu sai quả quanh năm

Về mặt phong thủy, theo chuyên gia cây xanh tốt, không sâu bệnh tượng trưng cho sự hanh thông, ít cản trở. Ngược lại, cây héo úa, vàng lá được coi là dấu hiệu của năng lượng xấu. Để trồng chanh trong chậu sai quả quanh năm, không ảnh hưởng đến không gian sống nên biết 5 nguyên tắc sau.

Chọn giống cây chanh phù hợp

Để trồng chanh được sai quả, điều quan trọng là cần chọn đúng giống. Nên ưu tiên cây ghép thay vì gieo hạt. Cây ghép thường chỉ sau 1–2 năm đã ra quả, trong khi cây trồng từ hạt có thể mất 3–5 năm và chất lượng không ổn định. Khi chọn cây, nên chọn cây khỏe, thân mập, lá xanh đậm, không sâu bệnh.

Chọn giống cây chanh là khâu rất quan trọng. Ảnh HM

Đất trồng tơi xốp, thoát nước tốt

Cây chanh không chịu được úng nước. Đất trồng cần đảm bảo độ thoáng khí và giàu dinh dưỡng. Có thể phối trộn đất thịt nhẹ với phân hữu cơ hoai mục và thêm trấu hoặc cát để tăng độ tơi xốp.

Đảm bảo đủ ánh sáng

Chanh là cây ưa nắng, cần từ 6–8 giờ ánh sáng mỗi ngày. Thiếu ánh sáng, cây sẽ phát triển lá nhưng khó ra hoa, đậu quả. Nên đặt cây ở ban công, sân thượng hoặc trước nhà. Theo phong thủy, hướng Đông hoặc Đông Nam giúp tăng sinh khí, hỗ trợ cây phát triển mạnh.

Cây chanh phù hợp trồng nơi có nhiều ánh sáng

Tưới nước và bón phân đúng nhịp sinh trưởng

Nguyên tắc là tưới nước khi đất bắt đầu se khô, tránh để úng. Giai đoạn ra hoa nên giảm nhẹ lượng nước để kích thích cây ra hoa. Có thể tưới 1–2 lần/ngày vào buổi sáng sớm và chiều.

Bón phân cũng cần theo giai đoạn. Giai đoạn phát triển lá tăng đạm; giai đoạn ra hoa tăng thêm lân và kali. Nên bón định kỳ 1–2 tháng/lần bằng phân hữu cơ hoặc NPK cân đối để cây phát triển tốt, quả to và mọng nước hơn.

Tỉa cành, phòng sâu bệnh

Thường xuyên tỉa bỏ cành già, cành yếu để tán cây thông thoáng, tập trung dinh dưỡng nuôi quả. Cây chanh dễ bị sâu vẽ bùa, rệp hoặc nấm khi môi trường ẩm thấp. Có thể sử dụng các biện pháp tự nhiên như nước tỏi, ớt hoặc xà phòng loãng để xử lý sớm cho cây khỏe.

Bí quyết trồng chanh trong chậu sai quả , phong thủy tài lộc quanh năm - Ảnh 5.Xem ngày giờ tuần mới 6/4 - 12/4/2026 giúp gia chủ ‘tiền vô như nước’

GĐXH - Xem ngày giờ tuần mới 6/4 - 12/4/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên mọi người lưu ý những điều dưới đây để thực hiện các công việc động thổ, khai trương, xuất hành được suôn sẻ, mang lại tài lộc.

Tin liên quan

Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai – Rằm tháng 2 âm lịch 2026 và 3 điều nên làm để kích tài lộc

Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai – Rằm tháng 2 âm lịch 2026 và 3 điều nên làm để kích tài lộc

Hướng dẫn cách cúng vọng Thanh minh tại nhà năm 2026 chuẩn, đầy đủ và trang nghiêm

Hướng dẫn cách cúng vọng Thanh minh tại nhà năm 2026 chuẩn, đầy đủ và trang nghiêm

Cùng chuyên mục

Nhà bạn có âm khí, đừng lo, hãy trồng ngay loại cây này để trừ tà, tránh xui xẻo

Nhà bạn có âm khí, đừng lo, hãy trồng ngay loại cây này để trừ tà, tránh xui xẻo

- 7 giờ trước

GĐXH - Trong cuộc sống, việc sử dụng cây phong thủy là cây để xua đuổi tà ma không chỉ làm trang trí, mà còn mang lại những lợi ích lớn về mặt tinh thần và năng lượng cho không gian sống.

Nhà có bàn thờ Phật bạn nên biết điều này để tài lộc dồi dào, gia đạo bình an

Nhà có bàn thờ Phật bạn nên biết điều này để tài lộc dồi dào, gia đạo bình an

- 12 giờ trước

GĐXH - Để bài trí bàn thờ Phật chuẩn phong thủy, gia chủ cần chú ý đến nhiều yếu tố để tạo không gian thờ cúng trang nghiêm, thanh tịnh và thu hút năng lượng tích cực.

Vị trí bày tượng Phật trong nhà đúng cách đón phước lành, vận may và bình an cho gia đình bạn

Vị trí bày tượng Phật trong nhà đúng cách đón phước lành, vận may và bình an cho gia đình bạn

- 1 ngày trước

GĐXH - Thờ tượng Phật được biết đến là một trong những nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng tâm linh của người Việt. Việc thờ cúng này là tùy tâm, xuất phát từ lòng thành. Tuy nhiên không vì thế mà bạn có thể thực hiện một cách cẩu thả.

Kích hoạt góc chiêu tài giúp gia tăng tài lộc cần lưu ý gì?

Kích hoạt góc chiêu tài giúp gia tăng tài lộc cần lưu ý gì?

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong phong thủy nhà ở và không gian làm việc, góc chiêu tài được xem là khu vực mang ý nghĩa biểu trưng cho sự tích lũy tài lộc, may mắn và nguồn năng lượng thịnh vượng.

Tại sao cô dâu phải đội nón? Ý nghĩa phong tục đội nón về nhà chồng

Tại sao cô dâu phải đội nón? Ý nghĩa phong tục đội nón về nhà chồng

- 1 ngày trước

GĐXH - Từ bao đời, chiếc nón lá gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, mộc mạc, duyên dáng. Không chỉ là vật dụng che nắng che mưa, chiếc nón còn ẩn chứa những giá trị tinh thần sâu sắc, đặc biệt trong nghi lễ cưới hỏi truyền thống.

Vì sao Ngũ Thọ Tử được xem là cung đại kỵ khi xây nhà?

Vì sao Ngũ Thọ Tử được xem là cung đại kỵ khi xây nhà?

- 1 ngày trước

GĐXH - Khi tuổi làm nhà rơi vào cung xấu, đặc biệt là Ngũ Thọ Tử, nhiều người thường lo ngại vì cho rằng có thể tác động tiêu cực đến gia đạo và vận khí tổng thể.

Bí quyết phong thủy đặt két sắt trong phòng ngủ giúp tài lộc không thất thoát, bổ sung tài khí

Bí quyết phong thủy đặt két sắt trong phòng ngủ giúp tài lộc không thất thoát, bổ sung tài khí

Phong thủy - 2 ngày trước

GĐXH - Phong thủy đặt két sắt trong phòng ngủ giúp trấn giữ tài lộc cho gia chủ, làm nguồn tiền bạc của gia đình ngày càng tăng cao. Tránh được sự thất thoát hoặc các rủi ro mất trộm.

Hoa khôi Thu Hương đón dàn nghệ sĩ về thăm biệt thự hơn 200 tỷ đồng

Hoa khôi Thu Hương đón dàn nghệ sĩ về thăm biệt thự hơn 200 tỷ đồng

Không gian sống - 2 ngày trước

GĐXH - MC Thanh Mai, diễn viên Lý Hương và á hậu Băng Châu gặp mặt, ca hát tại biệt thự 600m2 của hoa khôi thể thao Thu Hương tại Phú Mỹ Hưng.

Xem ngày giờ tuần mới từ 13/4 - 19/4/2026 để gia chủ động thổ, khai trương, xuất hành nhiều tài lộc

Xem ngày giờ tuần mới từ 13/4 - 19/4/2026 để gia chủ động thổ, khai trương, xuất hành nhiều tài lộc

- 2 ngày trước

GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới từ 13/4 - 19/4/2026, chuyên gia phong thủy khuyên mọi người thực hiện các công việc động thổ, khai trương, xuất hành nên tham khảo những thông tin dưới đây.

Mẹo phong thủy nhà ở: Tiền vào như nước, phú quý dài lâu

Mẹo phong thủy nhà ở: Tiền vào như nước, phú quý dài lâu

Phong thủy - 2 ngày trước

GĐXH - Những mẹo nhỏ đơn giản dưới đây về phong thủy nhà ở giúp gia chủ có thể "tiền vào như nước, phú quý dài lâu".

Xem nhiều

Những thời điểm nên xông trầm hương để trừ tà và chiêu tài, dẫn lộc

Những thời điểm nên xông trầm hương để trừ tà và chiêu tài, dẫn lộc

GĐXH - Về phương diện phong thủy, trầm hương có luồng khí dương mạnh mẽ. Vì vậy, trầm hương được xem là có khả năng trừ tà, hóa sát vô cùng hiệu quả. Trầm cũng giúp gia chủ thu hút tài lộc, vượng khí, mang lại nhiều may mắn và xua đuổi vận xui.

Cách bố trí nơi thờ ở phòng khách vừa đảm bảo thẩm mỹ lại trang nghiêm, giữ tài lộc cho gia chủ

Cách bố trí nơi thờ ở phòng khách vừa đảm bảo thẩm mỹ lại trang nghiêm, giữ tài lộc cho gia chủ

Cách bố trí cây cảnh trước nhà để mang lộc về nhà

Cách bố trí cây cảnh trước nhà để mang lộc về nhà

Vì sao Ngũ Thọ Tử được xem là cung đại kỵ khi xây nhà?

Vì sao Ngũ Thọ Tử được xem là cung đại kỵ khi xây nhà?

Để có giấc ngủ ngon, giảm stress, nên đặt cây này trong phòng ngủ

Để có giấc ngủ ngon, giảm stress, nên đặt cây này trong phòng ngủ

