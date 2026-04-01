Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai – Rằm tháng 2 âm lịch 2026 và 3 điều nên làm để kích tài lộc

Hướng dẫn cách cúng vọng Thanh minh tại nhà năm 2026 chuẩn, đầy đủ và trang nghiêm GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, Thanh minh là dịp con cháu thường đi tảo mộ để bày tỏ lòng hiếu kính, tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Trong trường hợp không thể tới mộ phần gia tiên, vẫn có thể cúng vọng Thanh minh tại nhà. Dưới đây là hướng dẫn tham khảo cách thực hiện chuẩn, gọn, đúng lễ.

Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 2 âm lịch 2026

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Rằm tháng 2 âm lịch năm 2026 rơi vào ngày 2/4/2026 (dương lịch). Gia chủ có thể lựa chọn các khung giờ sau để thắp hương Rằm tháng 2:

+ Giờ Mão (5h – 7h)

+ Giờ Tỵ (9h – 11h) – được xem là đẹp nhất trong ngày

+ Giờ Thân (15h – 17h)

Thắp hương Rằm tháng 2 âm lịch vào chính ngày sẽ có 3 khung giờ đẹp để mọi người lựa chọn.

Trường hợp sắp xếp cúng Rằm sớm, vào ngày 1/4/2026 (dương lịch), có thể chọn:

+ Giờ Mùi (13h – 15h)

+ Giờ Dậu (17h – 19h)

3 điều cần làm để kích tài lộc trong ngày Rằm tháng 2 âm lịch 2026

Rằm tháng 2 âm lịch là thời điểm trăng tròn, diễn ra trong giai đoạn tiết Xuân Phân. Theo quan niệm phong thủy, đây là lúc trường khí vận hành mạnh, nếu thực hiện đúng một số việc sẽ giúp kích hoạt năng lượng tích cực, hỗ trợ tài lộc và công việc hanh thông.

Bao sái ban thờ sạch sẽ trước khi lên hương

Chuyên gia phong thủy cho biết, trước khi chúng ta dâng hương, các gia chủ hãy lau dọn bàn thờ thật gọn gàng, giữ cho tâm tĩnh và thành kính dâng một nén hương thơm đúng giờ. Không chỉ là nghi lễ mà đây còn là cách để chúng ta kết nối với tổ tiên và điều chỉnh lại những trạng thái bên trong của chính bản thân mình.

Lễ vật chuẩn bị chu đáo, tùy theo điều kiện kinh tế từng gia đình. Gia chủ không nên chuẩn bị quá cầu kỳ, tránh lãng phí.

Triển khai những việc quan trọng trong ngày Rằm tháng 2 âm lịch 2026

Ngày Rằm tháng 2 âm lịch 2026 là ngày đại cát đại lợi nên nếu mọi người đang có kế hoạch khởi sự các công việc quan trọng như khai trương, nhận việc hoặc bắt đầu một dự án mới… có thể tận dụng thời điểm này. Khi chúng ta khởi sự các công việc vào đúng ngày, giờ có trường khí tốt thì giúp tăng khả năng thuận lợi trong quá trình triển khai về sau.

Mặc trang phục phù hợp để kích tài lộc

Theo quan niệm ngũ hành, ngày Rằm tháng 2 âm lịch mang hành Thủy (Thiên Hà Thủy). Do đó, để tăng cường cát khí, mọi người có thể lựa chọn trang phục có màu sắc thuộc hành Thủy và Kim như: đen, xanh dương, trắng, xám hoặc bạc. Những gam màu này giúp tạo cảm giác cân bằng, giữ sự ổn định và tỉnh táo khi xử lý công việc.

Văn khấn cộng đồng gia tiên tại gia Rằm tháng 2 âm lịch 2026

(Nam mô a di Đà Phật!) 3 lần 3 lạy

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con Kính lạy Ngài hành khiển Bính Ngọ niên ngài Đại Vương Tấn Vương Hành Khiển, Thiên Hao chi Thần, Nhân Tào Phán quan.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.

- Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

- Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ

- Thúc bá đệ huynh cô di tỉ muội và các hương linh nội, ngoại.

Hôm nay là ngày ... tháng ....năm .....

Tín chủ con là ....Ngụ tại .... cùng toàn thể gia quyến.

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án

Chúng con thành tâm kính mời:

- Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

- Hương hồn Gia tiên nội, ngoại

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ

Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật

Phù trì tín chủ chúng con:

Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông

Người người được chữ bình an,

Nhị thập tứ tiết vinh khang thịnh vượng,

Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang

Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Cẩn cáo!

(Nam mô a di Đà Phật!) 3 lần 3 lạy

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Điều đặc biệt của Thanh minh 2026 và những ngày giờ đẹp nên đi tảo mộ để cầu bình an, may mắn GĐXH - Năm 2026, thời điểm Thanh minh có một số điểm khác biệt so với thường lệ mọi năm, khiến nhiều người băn khoăn nên đi tảo mộ vào ngày nào là phù hợp nhất.