Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai – Rằm tháng 2 âm lịch 2026 và 3 điều nên làm để kích tài lộc

Thứ tư, 10:01 01/04/2026 |
GĐXH – Ngày mai (2/4/2026) là Rằm tháng 2 âm lịch. Để lựa chọn khung giờ thắp hương phù hợp, mọi người có thể tham khảo các khung giờ dưới đây và thực hiện 3 điều quan trọng nhằm tăng cường tài lộc.

Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 2 âm lịch 2026 để tăng tài lộc - Ảnh 1.Hướng dẫn cách cúng vọng Thanh minh tại nhà năm 2026 chuẩn, đầy đủ và trang nghiêm

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, Thanh minh là dịp con cháu thường đi tảo mộ để bày tỏ lòng hiếu kính, tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Trong trường hợp không thể tới mộ phần gia tiên, vẫn có thể cúng vọng Thanh minh tại nhà. Dưới đây là hướng dẫn tham khảo cách thực hiện chuẩn, gọn, đúng lễ.

Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 2 âm lịch 2026

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Rằm tháng 2 âm lịch năm 2026 rơi vào ngày 2/4/2026 (dương lịch). Gia chủ có thể lựa chọn các khung giờ sau để thắp hương Rằm tháng 2:

+ Giờ Mão (5h – 7h)

+ Giờ Tỵ (9h – 11h) – được xem là đẹp nhất trong ngày

+ Giờ Thân (15h – 17h)

Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 2 âm lịch 2026 để tăng tài lộc - Ảnh 2.

Thắp hương Rằm tháng 2 âm lịch vào chính ngày sẽ có 3 khung giờ đẹp để mọi người lựa chọn. Ảnh MH

Trường hợp sắp xếp cúng Rằm sớm, vào ngày 1/4/2026 (dương lịch), có thể chọn:

+ Giờ Mùi (13h – 15h)

+ Giờ Dậu (17h – 19h)

3 điều cần làm để kích tài lộc trong ngày Rằm tháng 2 âm lịch 2026

Rằm tháng 2 âm lịch là thời điểm trăng tròn, diễn ra trong giai đoạn tiết Xuân Phân. Theo quan niệm phong thủy, đây là lúc trường khí vận hành mạnh, nếu thực hiện đúng một số việc sẽ giúp kích hoạt năng lượng tích cực, hỗ trợ tài lộc và công việc hanh thông.

Bao sái ban thờ sạch sẽ trước khi lên hương

Chuyên gia phong thủy cho biết, trước khi chúng ta dâng hương, các gia chủ hãy lau dọn bàn thờ thật gọn gàng, giữ cho tâm tĩnh và thành kính dâng một nén hương thơm đúng giờ. Không chỉ là nghi lễ mà đây còn là cách để chúng ta kết nối với tổ tiên và điều chỉnh lại những trạng thái bên trong của chính bản thân mình.

Lễ vật chuẩn bị chu đáo, tùy theo điều kiện kinh tế từng gia đình. Gia chủ không nên chuẩn bị quá cầu kỳ, tránh lãng phí.

Triển khai những việc quan trọng trong ngày Rằm tháng 2 âm lịch 2026

Ngày Rằm tháng 2 âm lịch 2026 là ngày đại cát đại lợi nên nếu mọi người đang có kế hoạch khởi sự các công việc quan trọng như khai trương, nhận việc hoặc bắt đầu một dự án mới… có thể tận dụng thời điểm này. Khi chúng ta khởi sự các công việc vào đúng ngày, giờ có trường khí tốt thì giúp tăng khả năng thuận lợi trong quá trình triển khai về sau.

Mặc trang phục phù hợp để kích tài lộc

Theo quan niệm ngũ hành, ngày Rằm tháng 2 âm lịch mang hành Thủy (Thiên Hà Thủy). Do đó, để tăng cường cát khí, mọi người có thể lựa chọn trang phục có màu sắc thuộc hành Thủy và Kim như: đen, xanh dương, trắng, xám hoặc bạc. Những gam màu này giúp tạo cảm giác cân bằng, giữ sự ổn định và tỉnh táo khi xử lý công việc.

Văn khấn cộng đồng gia tiên tại gia Rằm tháng 2 âm lịch 2026

(Nam mô a di Đà Phật!) 3 lần 3 lạy

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con Kính lạy Ngài hành khiển Bính Ngọ niên ngài Đại Vương Tấn Vương Hành Khiển, Thiên Hao chi Thần, Nhân Tào Phán quan.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.

- Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

- Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ

- Thúc bá đệ huynh cô di tỉ muội và các hương linh nội, ngoại.

Hôm nay là ngày ... tháng ....năm .....

Tín chủ con là ....Ngụ tại .... cùng toàn thể gia quyến.

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án

Chúng con thành tâm kính mời:

- Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

- Hương hồn Gia tiên nội, ngoại

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ

Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật

Phù trì tín chủ chúng con:

Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông

Người người được chữ bình an,

Nhị thập tứ tiết vinh khang thịnh vượng,

Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang

Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Cẩn cáo!

(Nam mô a di Đà Phật!) 3 lần 3 lạy

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 2 âm lịch 2026 để tăng tài lộc - Ảnh 3.Điều đặc biệt của Thanh minh 2026 và những ngày giờ đẹp nên đi tảo mộ để cầu bình an, may mắn

GĐXH - Năm 2026, thời điểm Thanh minh có một số điểm khác biệt so với thường lệ mọi năm, khiến nhiều người băn khoăn nên đi tảo mộ vào ngày nào là phù hợp nhất.

Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 2 âm lịch 2026 để tăng tài lộc - Ảnh 4.Tết Thanh minh 2026 ngày nào? Lịch chi tiết và những việc cần làm để tưởng nhớ tổ tiên, cầu tài lộc, bình an

GĐXH – Năm nay, Thanh minh 2026 trùng vào Chủ nhật, được xem là điều kiện thuận lợi về mặt thời gian để các gia đình thực hiện nghi lễ. Trong ngày này, các gia đình nên thực hiện những việc sau để tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong bình an, may mắn.

Tin liên quan

Vị trí đặt bát tụ bảo giúp chiêu tài, giải tà khí và mang lại bình an cho gia chủ

Vị trí đặt bát tụ bảo giúp chiêu tài, giải tà khí và mang lại bình an cho gia chủ

Cách đặt tỏi trên bàn thờ thần Tài hút tài lộc, tiền vào như nước không phải ai cũng biết

Cách đặt tỏi trên bàn thờ thần Tài hút tài lộc, tiền vào như nước không phải ai cũng biết

Xem ngày giờ tuần mới 23/3 - 29/3/2026 để gia chủ tiến hành động thổ, khai trương, xuất hành nhiều tài lộc

Xem ngày giờ tuần mới 23/3 - 29/3/2026 để gia chủ tiến hành động thổ, khai trương, xuất hành nhiều tài lộc

Tiết Xuân Phân 2026 kéo dài bao lâu? Điều cần làm để kích hoạt tài lộc, sức khỏe

Tiết Xuân Phân 2026 kéo dài bao lâu? Điều cần làm để kích hoạt tài lộc, sức khỏe

Cùng chuyên mục

Thanh minh 2026: Vì sao con cháu cần hiện diện trong lễ Thanh minh

Thanh minh 2026: Vì sao con cháu cần hiện diện trong lễ Thanh minh

- 3 giờ trước

GĐXH - Mỗi mùa Thanh minh nhiều người tìm ngày đẹp, giờ đẹp để đi tảo mộ. Nhưng có một việc quan trọng rất nhiều người không để ý nên đã làm Thanh minh chưa đúng cách.

Hướng dẫn cách cúng vọng Thanh minh tại nhà năm 2026 chuẩn, đầy đủ và trang nghiêm

Hướng dẫn cách cúng vọng Thanh minh tại nhà năm 2026 chuẩn, đầy đủ và trang nghiêm

- 15 giờ trước

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, Thanh minh là dịp con cháu thường đi tảo mộ để bày tỏ lòng hiếu kính, tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Trong trường hợp không thể tới mộ phần gia tiên, vẫn có thể cúng vọng Thanh minh tại nhà. Dưới đây là hướng dẫn tham khảo cách thực hiện chuẩn, gọn, đúng lễ.

2 ngày đẹp nhất, năng lượng cao và tiện nhất để đi tảo mộ Thanh Minh 2026

2 ngày đẹp nhất, năng lượng cao và tiện nhất để đi tảo mộ Thanh Minh 2026

- 20 giờ trước

GĐXH - Tiết Thanh Minh 2026 có 2 ngày đẹp nhất, năng lượng cao và rất tiện để đi Thanh Minh. Chỉ cần một chút thành tâm, một chút lặng lại, và một lời nói... đủ để một mùa Thanh Minh trở nên trọn vẹn.

Lỗi nhà vệ sinh trong phòng ngủ gây hao tài, hại sức khỏe

Lỗi nhà vệ sinh trong phòng ngủ gây hao tài, hại sức khỏe

- 22 giờ trước

GĐXH - Cách bố trí phong thủy nhà vệ sinh trong phòng ngủ như không sắp xếp đúng nguyên tắc âm – dương, phương vị và lưu thông khí, khu vực nghỉ ngơi, rất dễ bị ảnh hưởng bởi uế khí và độ ẩm tích tụ.

Nghỉ dài ngày từ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều du khách lên kế hoạch đến 'đảo trải nghiệm' này

Nghỉ dài ngày từ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều du khách lên kế hoạch đến 'đảo trải nghiệm' này

- 1 ngày trước

Thời tiết lý tưởng, thiên nhiên mê đắm cùng pháo hoa và hàng loạt trải nghiệm về đêm độc đáo ở trung tâm Vịnh Cát Bà hè này đang khiến những tín đồ du lịch "đứng ngồi không yên".

Cách sử dụng gỗ đào trừ tà đơn giản, hiệu quả tại nhà

Cách sử dụng gỗ đào trừ tà đơn giản, hiệu quả tại nhà

- 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ xuất hiện trong các truyền thuyết cổ xưa, vật phẩm làm từ gỗ đào còn được ứng dụng trong phong thủy nhà ở như một cách tăng dương khí và tạo cảm giác an tâm cho gia chủ.

Điều đặc biệt của Thanh minh 2026 và những ngày giờ đẹp nên đi tảo mộ để cầu bình an, may mắn

Điều đặc biệt của Thanh minh 2026 và những ngày giờ đẹp nên đi tảo mộ để cầu bình an, may mắn

- 1 ngày trước

GĐXH - Năm 2026, thời điểm Thanh minh có một số điểm khác biệt so với thường lệ mọi năm, khiến nhiều người băn khoăn nên đi tảo mộ vào ngày nào là phù hợp nhất.

Những thời điểm nên xông trầm hương để trừ tà và chiêu tài, dẫn lộc

Những thời điểm nên xông trầm hương để trừ tà và chiêu tài, dẫn lộc

- 1 ngày trước

GĐXH - Về phương diện phong thủy, trầm hương có luồng khí dương mạnh mẽ. Vì vậy, trầm hương được xem là có khả năng trừ tà, hóa sát vô cùng hiệu quả. Trầm cũng giúp gia chủ thu hút tài lộc, vượng khí, mang lại nhiều may mắn và xua đuổi vận xui.

Tại sao không nên sử dụng bàn thờ màu trắng?

Tại sao không nên sử dụng bàn thờ màu trắng?

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc lựa chọn màu sắc và chất liệu cho bàn thờ không chỉ dựa trên sở thích cá nhân, mà còn phải cân nhắc đến yếu tố phong thủy, nhằm mang lại tài lộc và sự thịnh vượng cho gia đình.

Tại sao gia chủ gặp hạn xây nhà? Lý giải của dân gian và cách hóa giải

Tại sao gia chủ gặp hạn xây nhà? Lý giải của dân gian và cách hóa giải

- 1 ngày trước

GĐXH - Câu nói "Xây nhà xong gặp hạn" lưu truyền trong dân gian từ lâu đã khiến nhiều gia chủ lo lắng dù đang đứng trước niềm vui hoàn thiện tổ ấm. Cũng theo quan niệm dân gian, nguyên nhân gặp hạn có thể xuất phát từ nhiều khía cạnh, trong đó có một số trường hợp sau.

Xem nhiều

Khi nào người ta thường để tỏi dưới gối?

Khi nào người ta thường để tỏi dưới gối?

GĐXH - Để tỏi dưới gối trừ tà là mẹo dân gian được nhiều người truyền tai nhau, đặc biệt khi gặp tình trạng ngủ không yên, mộng mị, sợ vía hoặc cảm giác bất an vào ban đêm.

Tết Thanh minh 2026 ngày nào? Lịch chi tiết và những việc cần làm để tưởng nhớ tổ tiên, cầu tài lộc, bình an

Tết Thanh minh 2026 ngày nào? Lịch chi tiết và những việc cần làm để tưởng nhớ tổ tiên, cầu tài lộc, bình an

Những thời điểm nên xông trầm hương để trừ tà và chiêu tài, dẫn lộc

Những thời điểm nên xông trầm hương để trừ tà và chiêu tài, dẫn lộc

Điều đặc biệt của Thanh minh 2026 và những ngày giờ đẹp nên đi tảo mộ để cầu bình an, may mắn

Điều đặc biệt của Thanh minh 2026 và những ngày giờ đẹp nên đi tảo mộ để cầu bình an, may mắn

Tại sao gia chủ gặp hạn xây nhà? Lý giải của dân gian và cách hóa giải

Tại sao gia chủ gặp hạn xây nhà? Lý giải của dân gian và cách hóa giải

