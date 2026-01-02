Bị sốt xuất huyết nên ăn gì?
GĐXH - Người bị sốt xuất huyết nên bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng để giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi sức khỏe, giảm nguy cơ biến chứng. Dưới đây là danh sách một số loại thực phẩm người bệnh sốt xuất huyết nên ăn.
Cháo, súp
Cháo, súp là những loại thức ăn lỏng đứng đầu trong danh sách "Người bệnh sốt xuất huyết nên ăn gì". Đây là món ăn dễ tiêu hóa và dễ nuốt, đồng thời có tác dụng cung cấp nước cho cơ thể, giúp bệnh nhân bổ sung thêm năng lượng.
Có thể kết hợp cháo, súp cùng bí ngô để cung cấp thêm vitamin A cho bệnh nhân hoặc một số loại thịt, cá để bổ sung đạm cho người bệnh, giúp bệnh nhân nhanh phục hồi sức khỏe.
Sữa, sữa chua
Sữa cung cấp chất dinh dưỡng và nước cho cơ thể. Sữa chua chứa các lợi khuẩn giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, cải thiện sự cân bằng của vi khuẩn tốt và xấu trong đường ruột.
Sữa chua là thực phẩm giàu dinh dưỡng, giúp cơ thể tăng cường sức khỏe, sức đề kháng, cũng như khả năng chống viêm, chống lại virus và các nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra.
Rau xanh
Rau xanh là loại thực phẩm chứa nhiều calo, giàu dinh dưỡng, khoáng chất và vitamin. Người bệnh nên bổ sung nguồn vitamin và chất xơ dồi dào đến từ thiên nhiên. Những loại rau khuyến khích người bệnh cần ăn là bông cải xanh, rau bina, súp lơ.
Thực phẩm giàu sắt
Các loại thực phẩm giàu sắt như gan, các loại đậu, thịt, rau có màu xanh... có tác dụng tăng hemoglobin trong máu, thúc đẩy sự hình thành của các tiểu cầu nhằm ngăn ngừa chảy máu và mất máu.
Ở người bệnh sốt xuất huyết, số lượng tiểu cầu trong máu suy giảm; do đó, bổ sung thực phẩm giàu sắt giúp tăng tiểu cầu, hỗ trợ tốt cho quá trình phục hồi bệnh, tránh biến chứng nguy hiểm khi tiểu cầu suy giảm đến số lượng báo động.
Trái cây có nhiều vitamin C
Các loại thực phẩm giàu vitamin C như ổi, chanh, cam... có khả năng chống oxy hóa mạnh, tăng cường khả năng miễn dịch, vững bền thành mạch, hỗ trợ rất tốt cho việc phục hồi cơ thể sau bệnh sốt xuất huyết. Người bệnh có thể ăn, hoặc xay sinh tố, nước ép để dễ tiêu thụ hơn.
Thực phẩm giàu vitamin K
Vitamin K còn được biết đến là vitamin đông máu vì khả năng kích thích protein hình thành các cục máu đông.
Vì vậy, vitamin K là "băng cứu thương" không thể thiếu với cơ thể. Ở người bệnh sốt xuất huyết, ăn các loại thực phẩm giàu vitamin K hỗ trợ quá trình đông máu và tăng số lượng tiểu cầu sụt giảm trong thời gian mắc sốt xuất huyết. Bông cải xanh, rau mầm và các loại rau có lá xanh là nguồn cung cấp vitamin K dồi dào cho cơ thể.
Nước dừa
Dừa là nguồn cung cấp nước tự nhiên, giàu khoáng chất và chất điện giải cần thiết. Nước dừa giàu kali và khoáng chất giúp bổ sung nước cho cơ thể, giảm nguy cơ mất nước, điều hòa dịch nội bộ.
Một ly nước nước dừa mỗi ngày giúp giảm nguy cơ bất thường của đường tiêu hóa, nhanh chóng phục hồi cơ thể sau mất nước.
Ngoài ra, lượng kali và khoáng chất trong nước dừa còn giúp cân bằng sức khỏe cơ bắp, thần kinh, tim mạch, hệ thần kinh và hệ miễn dịch, hấp thụ và cân bằng các chất lỏng trong cơ thể. Nhìn chung, nước dừa có khả năng tăng cường miễn dịch cho người bệnh.
Nước chanh
Nước chanh giàu dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe không chỉ riêng đối với người bệnh sốt xuất huyết mà cả những người khỏe mạnh. Thành phần của chanh gồm nhiều dưỡng chất như kali, protein, canxi, glucid...
Đặc biệt, nguồn vitamin C dồi dào trong nước chanh hỗ trợ cơ thể nhanh loại bỏ độc tố do virus sốt xuất huyết gây nên. Ngoài ra, nước chanh kích thích vị giác giúp người bệnh cảm thấy ăn ngon miệng hơn.
Các loại thực phẩm giàu đạm
Đạm là chất căn bản cung cấp sự sống cho tế bào. Để duy trì một cơ thể khỏe mạnh, tái tạo và phục hồi tế bào và mô là việc vô cùng quan trọng.
Ngoài ra, protein cũng cho phép cơ thể sản xuất các kháng thể cần thiết chống lại sự xâm nhập của virus và vi khuẩn.
Thực phẩm giàu protein thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi của người bệnh, giúp người bệnh bổ sung nhanh năng lượng và nguồn dinh dưỡng đã mất. Đạm có nhiều trong thịt, cá, sữa, các chế phẩm từ sữa...
