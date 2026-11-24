Theo thống kê cập nhật của Sở Y tế Hà Nội đến chiều 24/11, tổng số nạn nhân trong vụ nổ bình gas xảy ra vào sáng cùng ngày trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội) là 16 người. So với báo cáo trưa cùng ngày, số nạn nhân tử vong đã tăng thêm 1 người, lên tổng cộng 6 trường hợp.

Danh tính 6 nạn nhân tử vong được xác định gồm: Bà Trần Thị Kh. (SN 1970); Ông Đỗ Xuân H. (SN 1988); Bà Vũ Thị Linh H. (SN 1985); Ông Nguyễn Xuân V. (chưa rõ năm sinh); Ông Bùi Văn S. (SN 1984). Một trường hợp chưa xác định được danh tính (SN 1971).

Đến chiều 24/11, cơ quan chức năng xác định đã có 6 nạn nhân tử vong sau vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết.

Theo báo cáo của Sở Y tế, các nạn nhân trước đó được ghi nhận tử vong ngoại viện; riêng trường hợp ông Bùi Văn S. bị chấn động não, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cấp cứu và vừa được xác nhận đã tử vong.

Đối với 10 trường hợp bị thương còn lại, các nạn nhân đã được chuyển tới các cơ sở y tế trên địa bàn để cấp cứu và theo dõi. Theo phân bổ bước đầu của Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận 4 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tiếp nhận 2 trường hợp và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận 4 trường hợp.

Cụ thể tình trạng của 10 nạn nhân bị thương gồm: Lý Ngọc A. (nữ, SN 2007): đa chấn thương, chuyển Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Trần Mỹ H. (nữ, SN 2002): đa chấn thương, chuyển Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.;Nguyễn Diễm M. (nữ, SN 1992): đa chấn thương, chuyển Bệnh viện Việt Đức.

Bùi Văn G. (nam, SN 1959): đa vết thương phần mềm, chuyển Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.; Cung Thị K. (nữ, SN 2004): đa vết thương phần mềm, chuyển Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Đỗ Nguyên V. (nam): gãy xương đùi phải.

Dương Thúy V. (nữ, SN 1948): gãy liên mấu chuyển xương đùi phải; Đỗ Ngọc Q. (nam, SN 1983): có vết thương vùng đầu; Trịnh Thị T. (nữ, SN 1944): vết thương vùng mặt; Trần Thị Thu H. (nữ, SN 1978).

Các tổn thương chủ yếu được ghi nhận ở nhóm nạn nhân này gồm đa chấn thương, chấn động não, gãy xương đùi, gãy liên mấu chuyển xương đùi, vết thương vùng đầu, vùng mặt và đa vết thương phần mềm.

Sở Y tế Hà Nội cho biết các bệnh viện đang huy động nhân lực, tập trung tối đa cho công tác cấp cứu và điều trị tích cực đối với các nạn nhân. Hiện nguyên nhân vụ nổ cũng như thống kê thiệt hại cụ thể đang tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Hà Nội: Hiện trường vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết sáng ngày 24/11

Hà Nội: Hiện trường vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết sáng ngày 24/11.