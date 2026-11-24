Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 24/11, Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về việc bố trí các điểm trông giữ phương tiện phục vụ khán giả tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo đó, thực hiện kế hoạch của UBND TP Hà Nội và phương án phân luồng giao thông của Công an thành phố, Sở Xây dựng đã phối hợp với Công an thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND phường Từ Liêm cùng các đơn vị liên quan rà soát, bố trí 5 vị trí trông giữ phương tiện.

Hà Nội bố trí 5 điểm trông giữ phương tiện miễn phí phục vụ khán giả tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Các điểm trông giữ xe được bố trí tại khu vực trường đua F1 trên đường Lê Quang Đạo; khuôn viên Công viên Mễ Trì trên đường Châu Văn Liêm, đối diện Bệnh viện Hồng Ngọc; khuôn viên Trường THCS Từ Liêm 3 trên đường Lê Quang Đạo, đối diện Cung Hữu nghị Việt - Trung.

Ngoài ra, khán giả có thể gửi phương tiện tại khu vực đường Trần Hữu Dực, đối diện nhà hàng Vạn Hoa và khuôn viên Cung Điền kinh Hà Nội trên đường Trần Hữu Dực.

Đáng chú ý, toàn bộ các điểm trông giữ phương tiện phục vụ chương trình đều miễn phí. Đây là phương án nhằm tạo thuận lợi cho khán giả, hạn chế tình trạng phương tiện tập trung tự phát, gây cản trở giao thông tại khu vực tổ chức sự kiện.

Khán giả được khuyến cáo tìm hiểu trước các phương án giao thông, điểm trông giữ phương tiện để tránh mất thời gian tìm chỗ gửi xe, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra chương trình.