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Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, khoảng 8h05 ngày 24/11/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo về vụ nổ xảy ra tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, TP Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an phường Đống Đa, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế và các lực lượng tại chỗ triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường xảy ra vụ việc tan hoang, nhiều bức tường đổ vỡ - (ảnh Công an Hà Nội).

Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ có ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội và Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định vụ nổ xảy ra tại một hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống, công trình có quy mô 1 tầng. Vụ nổ khiến kết cấu công trình bị sập đổ, có người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã huy động phương tiện, thiết bị chuyên dụng, kết hợp chó nghiệp vụ tiếp cận sâu vào các khu vực đổ nát để tìm kiếm người bị nạn. Song song với công tác cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng khẩn trương rà soát khu vực xung quanh, bảo đảm an ninh, trật tự tại hiện trường.

Hơn 60 cán bộ, chiến sĩ cùng 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được huy động đến hiện trường vụ nổ nghi do khí gas ở phố Nguyễn Văn Tuyết - (ảnh Công an Hà Nội).

Đến 10h30 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tìm kiếm, cứu và đưa 11 người bị thương cùng 2 người tử vong ra ngoài, bàn giao cho lực lượng y tế.

Theo xác minh sơ bộ ban đầu, vụ nổ nghi do khí gas, gây sập đổ một phần công trình nhà 1 tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, TP Hà Nội.

Hiện Chủ tịch UBND TP Hà Nội đang chỉ đạo Công an thành phố và các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn và khắc phục hậu quả. Đồng thời, các đơn vị liên quan tiến hành xác định danh tính nạn nhân, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

