Hà Nội: 5 người tử vong và 11 người bị thương trong vụ nổ ở phố Nguyễn Văn Tuyết
GĐXH - Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 5 người tử vong và 11 người bị thương trong vụ nổ sáng 24/11 trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa). Trưa cùng ngày, chính quyền địa phương đã tới bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân cùng các hộ dân phải di dời.
Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP Hà Nội, tính đến trưa 24/11, vụ nổ xảy ra tại khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa) đã khiến 5 người tử vong.
Bước đầu, danh tính các nạn nhân tử vong được xác định gồm: bà T.T.K. (SN 1970), ông Đ.X.H. (SN 1988), bà V.T.L.H. (SN 1985), ông N.X.V. và một trường hợp chưa xác định được nhân thân.
Bên cạnh đó, có 11 người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại 4 cơ sở y tế gồm Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Đại học Y và Bệnh viện Đống Đa.
Cũng theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, đến trưa cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, bới dỡ tại khu vực hiện trường bị sập đổ. Sở đã điều động 2 kíp y tế trực tiếp ở lại hiện trường để tiếp tục phối hợp hỗ trợ lực lượng chức năng; các tổ cấp cứu còn lại tập trung thực hiện nhiệm vụ điều trị cho các nạn nhân tại bệnh viện.
Trưa 24/11, đoàn công tác của UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Đống Đa (TP Hà Nội) đã có mặt tại Bệnh viện Đống Đa và nhà tang lễ của bệnh viện để thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân gặp nạn trong vụ nổ xảy ra vào sáng cùng ngày.
Một cán bộ UBND phường Đống Đa cho biết, đối với 5 nạn nhân tử vong, chính quyền địa phương thực hiện mức hỗ trợ 32,5 triệu đồng/trường hợp.
Cùng với đó, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa thông tin, đơn vị hỗ trợ 10 triệu đồng/trường hợp tử vong và 5 triệu đồng/người bị thương. Ngoài việc hỗ trợ trực tiếp cho các nạn nhân, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa cũng triển khai hỗ trợ các hộ dân thuộc diện phải di dời khỏi khu vực xảy ra vụ nổ nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Hà Nội: Hiện trường vụ nổ khí gas trên phố Nguyễn Văn Tuyết sáng ngày 24/11
Hà Nội: Hiện trường vụ nổ khí gas trên phố Nguyễn Văn Tuyết sáng ngày 24/11.
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