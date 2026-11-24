Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP Hà Nội, tính đến trưa 24/11, vụ nổ xảy ra tại khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa) đã khiến 5 người tử vong.

Bước đầu, danh tính các nạn nhân tử vong được xác định gồm: bà T.T.K. (SN 1970), ông Đ.X.H. (SN 1988), bà V.T.L.H. (SN 1985), ông N.X.V. và một trường hợp chưa xác định được nhân thân.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, vụ nổ khiến 5 người tử vong, 11 người khác bị thương.

Bên cạnh đó, có 11 người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại 4 cơ sở y tế gồm Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Đại học Y và Bệnh viện Đống Đa.

Cũng theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, đến trưa cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, bới dỡ tại khu vực hiện trường bị sập đổ. Sở đã điều động 2 kíp y tế trực tiếp ở lại hiện trường để tiếp tục phối hợp hỗ trợ lực lượng chức năng; các tổ cấp cứu còn lại tập trung thực hiện nhiệm vụ điều trị cho các nạn nhân tại bệnh viện.

Hiện trường vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết sáng 24/11.

Trưa 24/11, đoàn công tác của UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Đống Đa (TP Hà Nội) đã có mặt tại Bệnh viện Đống Đa và nhà tang lễ của bệnh viện để thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân gặp nạn trong vụ nổ xảy ra vào sáng cùng ngày.

Một cán bộ UBND phường Đống Đa cho biết, đối với 5 nạn nhân tử vong, chính quyền địa phương thực hiện mức hỗ trợ 32,5 triệu đồng/trường hợp.

Cùng với đó, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa thông tin, đơn vị hỗ trợ 10 triệu đồng/trường hợp tử vong và 5 triệu đồng/người bị thương. Ngoài việc hỗ trợ trực tiếp cho các nạn nhân, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa cũng triển khai hỗ trợ các hộ dân thuộc diện phải di dời khỏi khu vực xảy ra vụ nổ nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Hà Nội: Người dân nhà tập thể cũ E4 khẩn cấp di dời sau vụ nổ khí gas ở phố Nguyễn Văn Tuyết GĐXH - Đến trưa 24/11, công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường vụ nổ khí gas làm sập quán ăn dưới chân nhà tập thể cũ E4 (phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội) vẫn đang được triển khai. Cơ quan chức năng đồng thời phong tỏa, di dời cư dân khỏi tòa nhà do lo ngại ảnh hưởng đến kết cấu công trình đã xuống cấp.

Hà Nội: Hiện trường vụ nổ khí gas trên phố Nguyễn Văn Tuyết sáng ngày 24/11

Hà Nội: Hiện trường vụ nổ khí gas trên phố Nguyễn Văn Tuyết sáng ngày 24/11.



