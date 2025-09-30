Bão số 10 mưa ngập khắp nơi, siêu thị tung khuyến mại thực phẩm, người tiêu dùng an tâm chi tiêu

Ngày 30/9, ghi nhận của phóng viên tại một số siêu thị, hệ thống bán lẻ trên địa bàn TP. Hà Nội cho thấy, khi bão số 10 đang gây mưa lớn, giá hàng hóa thiết yếu không chỉ giữ mức ổn định, mà một số mặt hàng còn giảm giá, giúp người tiêu dùng an tâm mua sắm trong mùa mưa bão.

Tại siêu thị GO! Thăng Long (phường Cầu Giấy, Hà Nội), các mặt hàng thực phẩm xanh, củ quả, thực phẩm tươi sống đều áp dụng mức giảm từ 24-40%.

Cụ thể, cà chua Beef VietGAP giảm từ 39.000 đồng xuống còn 33.000 đồng/kg; dưa chuột baby giảm từ 17.000 đồng, còn 13.500 đồng/vỉ; bắp cải trắng giảm còn 17.000 đồng/kg… Ngoài ra, mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt vịt nguyên con giảm 21%, giá sau giảm chỉ còn 89.000 đồng/kg; đùi gà góc tư đông lạnh nhập khẩu Mỹ có giá sau giảm là 59.000 đồng/kg…

Bão số 10 gây mưa lớn, siêu thị giảm giá thực phẩm, người tiêu dùng yên tâm chi tiêu. Video: Bảo Loan

Không chỉ mặt hàng thực phẩm, thời điểm này, GO! Thăng Long cũng áp dụng giảm giá trực tiếp các mặt hàng hóa mỹ phẩm, tẩy rửa, nước giặt và gia vị như dầu ăn, bột ngọt, hạt nêm, đường, nước mắm, tương ớt… cũng đồng loạt giảm giá đến 28%.

Thậm chí, một số mặt hàng áp dụng khuyến mại mua 1 tặng 1 sản phẩm tương tự, hoặc mua 2 tính tiền một, như nước giặt xả Comfort vừa giảm 28%, với giá bán sau giảm là 194.000 đồng/túi 3,7 lít, vừa áp dụng chương trình khuyến mại mua 2 tính tiền 1.

Tương tự, hệ thống siêu thị WinMart giữ mức bình ổn đối với thực phẩm trong những ngày mưa bão.

Theo đó, rau rền đỏ có mức giá niêm yết trên kệ là 15.900 đồng/túi 500gram; cải ngọt là 23.900 đồng/túi 500gram; cải xanh là 14.320 đồng/túi và rau lang là 10.320 đồng/túi; bắp cải trắng là 25.900 đồng/kg; bắp cải tím là 35.120 đồng/kg…

Tại hệ thống siêu thị WinMart, bắp cải trắng là 25.900 đồng/kg; bắp cải tím là 35.120 đồng/kg. Ảnh: Bảo Loan

Với một bắp cải trắng có trọng lượng 1.336gram, mức giá tương ứng là 34.602 đồng/bắp.

Ngoài mặt hàng thực phẩm bình ổn giá, WinCommerce cũng áp dụng khuyến mại sâu nhiều mặt hàng dịp Trung thu.

Tại siêu thị Aone Mall, Co.op Mart, Lotte Mart cũng tương tự. Các chương trình ưu đãi dành cho người tiêu dùng không chỉ áp dụng với các mặt hàng thực phẩm, mà cả các mặt hàng thiết yếu khác.

Tại hệ thống Co.op Mart, hơn 1.000 mặt hàng thuộc nhóm thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ và đồ gia dụng đang được giảm giá sâu.

Theo đó, cá diêu hồng, cá nục, gà, rau mồng tơi, bắp cải tím, cam Úc, dưa hấu… giảm từ 10 – 20%.

Nhóm gia vị, nước giải khát, thực phẩm chế biến được khuyến mại 15 – 33%, kèm nhiều ưu đãi "mua 2 tặng 1", "mua càng nhiều giá càng rẻ".

Tại siêu thị Aone Mall (Hà Đông, Hà Nội), các mặt hàng thực phẩm đều bình ổn giá trong những ngày mưa bão.Ảnh: Bảo Loan



Các sản phẩm chăm sóc gia đình như nước giặt, nước rửa chén, dầu gội, sữa tắm… cũng có mức giảm lên tới 50%.

Trong khi đó, Lotte Mart, từ nay đến ngày 7/10, các mặt hàng thiết yếu như mì, há cảo, bánh bao đều giảm gần 30%; hạt nêm Knorr 1,2kg giảm 49%, chỉ còn 51.900 đồng/gói cho khách hàng thành viên; combo 2 hộp sữa TH True Milk 1L giảm 41%, còn 48.900 đồng.

Ngoài ra, các sản phẩm gia dụng, dầu ăn, dầu gội, chảo chống dính… có mức giảm từ 23 – 50%.

Có thể thấy, giữa lúc bão số 10 đang gây lo ngại về nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, thị trường thực phẩm tại Hà Nội và nhiều địa phương không chỉ ổn định mà còn ghi nhận xu hướng giảm giá rõ rệt.

Điều này giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm, đồng thời cho thấy nỗ lực của hệ thống phân phối trong việc bình ổn giá và kích cầu tiêu dùng.

Trước đó, tại Công điện số 179/CĐ-TTg ngày 29/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước đạt trên 8% trong năm 2025. Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì tổ chức chiến dịch truyền thông đặc biệt gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phát động phong trào tiêu dùng hàng Việt trên các sàn thương mại điện tử. Đồng thời, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, chương trình khuyến mãi tập trung, kích cầu tiêu dùng trong khuôn khổ chương trình, kế hoạch xúc tiến thương mại quốc gia; đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu, tổ chức đưa hàng Việt về khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa và hải đảo, vùng kinh tế khó khăn bằng mô hình đa kênh; liên kết với các sàn giao dịch nông sản Việt Nam để luân chuyển hàng hóa đặc sản địa phương và sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP... Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chú trọng xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương, bình ổn thị trường, công khai minh bạch nguồn gốc hàng hóa; Triển khai các biện pháp điều tiết cung cầu hàng hoá và bình ổn thị trường; tăng cường công tác quản lý giá cả, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá. Đẩy mạnh việc công bố xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn địa lý một cách minh bạch, công khai, đúng quy định…

