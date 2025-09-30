Hà Nội ngập, 'hóa thành sông' sau những trận mưa xối xả

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, thời tiết Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa to đến rất to.

Theo ghi nhận, tại nhiều tuyến đường Hà Nội như: Phạm Hùng, Lê Quang Đạo đoạn qua sân vận động Mỹ Đình, Hoàng Quốc Việt, Mễ Trì, Nguyễn Trãi, Hoàng Văn Thái, Khương Trung, đường 32, Văn Tiến Dũng… đã xảy ra ngập sâu khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Nhiều người cố gắng đi qua đoạn đường bị ngập sâu đã khiến xe cộ chết máy, buộc phải xuống xe bì bõm dắt xe thoát khỏi đoạn ngập.

Đường phố Hà Nội ngập nặng sau những trận mưa lớn. Ảnh: VOV

Theo bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu còn tồn tại và tiếp tục phát triển mạnh trên khu vực: Thượng Cát, Đông Ngạc, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Hà Đông, Thanh Liệt, Kiến Hưng, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hoà, Láng, Giảng Võ...

Cảnh báo: Trong khoảng từ nay đến đến 4 giờ tới, các khu vực nói trên và khu vực lân cận của nội thành Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hình ảnh Hà Nội hóa sông do mưa lớn ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 10:

Nguồn ảnh: VTC New, Báo Tiền Phong, VTV Online, VOV.