Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội ngập, 'hóa thành sông' sau những trận mưa xối xả

Thứ ba, 12:42 30/09/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, thời tiết Hà Nội hôm nay có mưa to đến rất to. Nhiều phố phường ngập sâu, giao thông hỗn loạn, ùn tắc do mưa lớn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, thời tiết Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa to đến rất to.

Theo ghi nhận, tại nhiều tuyến đường Hà Nội như: Phạm Hùng, Lê Quang Đạo đoạn qua sân vận động Mỹ Đình, Hoàng Quốc Việt, Mễ Trì, Nguyễn Trãi, Hoàng Văn Thái, Khương Trung, đường 32, Văn Tiến Dũng… đã xảy ra ngập sâu khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Nhiều người cố gắng đi qua đoạn đường bị ngập sâu đã khiến xe cộ chết máy, buộc phải xuống xe bì bõm dắt xe thoát khỏi đoạn ngập.

Thời tiết Hà Nội: Thủ đô bị ảnh hưởng thế nào do hoàn lưu bão số 10?Thời tiết Hà Nội: Thủ đô bị ảnh hưởng thế nào do hoàn lưu bão số 10?

GĐXH - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, thời tiết Hà Nội tiếp tục có mưa rất to. Dự báo trong những giờ tới, nhiều tuyến phố của Thủ đô có thể ngập úng do mưa lớn từ hoàn lưu bão số 10.

Hà Nội ngập, 'hóa thành sông' sau những trận mưa xối xả - Ảnh 2.

Đường phố Hà Nội ngập nặng sau những trận mưa lớn. Ảnh: VOV

Theo bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu còn tồn tại và tiếp tục phát triển mạnh trên khu vực: Thượng Cát, Đông Ngạc, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Hà Đông, Thanh Liệt, Kiến Hưng, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hoà, Láng, Giảng Võ...

Cảnh báo: Trong khoảng từ nay đến đến 4 giờ tới, các khu vực nói trên và khu vực lân cận của nội thành Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hình ảnh Hà Nội hóa sông do mưa lớn ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 10:

Hà Nội ngập, “hóa thành sông” sau những trận mưa xối xả - Ảnh 1.

Hà Nội ngập, “hóa thành sông” sau những trận mưa xối xả - Ảnh 2.

Hà Nội ngập, “hóa thành sông” sau những trận mưa xối xả - Ảnh 3.

Hà Nội ngập, “hóa thành sông” sau những trận mưa xối xả - Ảnh 4.

Hà Nội ngập, “hóa thành sông” sau những trận mưa xối xả - Ảnh 5.

Hà Nội ngập, “hóa thành sông” sau những trận mưa xối xả - Ảnh 6.

Hà Nội ngập, “hóa thành sông” sau những trận mưa xối xả - Ảnh 7.

Hà Nội ngập, “hóa thành sông” sau những trận mưa xối xả - Ảnh 8.

Hà Nội ngập, “hóa thành sông” sau những trận mưa xối xả - Ảnh 9.

Hà Nội ngập, “hóa thành sông” sau những trận mưa xối xả - Ảnh 10.

Hà Nội ngập, “hóa thành sông” sau những trận mưa xối xả - Ảnh 11.

Hà Nội ngập, “hóa thành sông” sau những trận mưa xối xả - Ảnh 12.

Hà Nội ngập, “hóa thành sông” sau những trận mưa xối xả - Ảnh 13.

Hà Nội ngập, “hóa thành sông” sau những trận mưa xối xả - Ảnh 14.

Nguồn ảnh: VTC New, Báo Tiền Phong, VTV Online, VOV.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Điểm danh 4 tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10

Điểm danh 4 tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10

Bão số 10 gây mưa lớn ở Bắc Bộ, Trung Bộ đến bao giờ?

Bão số 10 gây mưa lớn ở Bắc Bộ, Trung Bộ đến bao giờ?

Tin bão mới nhất: Bão số 10 áp sát đất liền Trung Bộ, nơi nào tâm điểm mưa to?

Tin bão mới nhất: Bão số 10 áp sát đất liền Trung Bộ, nơi nào tâm điểm mưa to?

Tin sáng 28/9: Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Huế mưa lớn diện rộng; Nhịn tiểu lâu khi uống bia, người đàn ông bị vỡ bàng quang

Tin sáng 28/9: Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Huế mưa lớn diện rộng; Nhịn tiểu lâu khi uống bia, người đàn ông bị vỡ bàng quang

Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường ở Huế, ô tô ken kín chỗ 'tránh lụt'

Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường ở Huế, ô tô ken kín chỗ 'tránh lụt'

Cùng chuyên mục

Hà Nội đặt mục tiêu phòng chống lao động cưỡng bức, xóa bỏ lao động trẻ em

Hà Nội đặt mục tiêu phòng chống lao động cưỡng bức, xóa bỏ lao động trẻ em

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 – 2030".

Vụ lũ cuốn trôi ngôi nhà khiến 4 người mất tích ở Tuyên Quang: Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn

Vụ lũ cuốn trôi ngôi nhà khiến 4 người mất tích ở Tuyên Quang: Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã cuốn trôi 1 ngôi nhà, khiến 4 người trong gia đình mất tích, đến nay công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại xã Suối Hai và xã Ba Vì

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại xã Suối Hai và xã Ba Vì

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 4909/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì.

Hà Nội: Khẩn trương ứng phó bão số 10, toàn bộ học sinh được nghỉ học ngày mai (1/10)

Hà Nội: Khẩn trương ứng phó bão số 10, toàn bộ học sinh được nghỉ học ngày mai (1/10)

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Tối 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, bão số 10 khiến nhiều khu vực thành phố mưa lớn kéo dài, lượng mưa trên 300mm, nguy cơ ngập úng tăng mạnh. Trước tình hình đó, Thành phố đã triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó và học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 1/10 để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn ở Hà Nội bao giờ kết thúc?

Mưa lớn ở Hà Nội bao giờ kết thúc?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, trong ít giờ tới mưa lớn ở Hà Nội sẽ ngớt dần. Tuy nhiên, đêm nay tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và kéo dài đến trưa 1/10.

Thái Nguyên: Nhiều xã, phường bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 10

Thái Nguyên: Nhiều xã, phường bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 10

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Công điện khẩn về việc tập trung ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Hà Nội: Ngừng cung cấp điện, nước đối với 3 trường hợp vi phạm về PCCC

Hà Nội: Ngừng cung cấp điện, nước đối với 3 trường hợp vi phạm về PCCC

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội ngày 29/9 đã thảo luận và thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 33/2024/NQ-HĐND. Đây là văn bản quy định cụ thể việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình, cơ sở vi phạm về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn thành phố, nhằm thực hiện quy định tại Điều 33 của Luật Thủ đô.

Tuyên Quang: Lũ cuốn trôi một ngôi nhà 4 người mất tích

Tuyên Quang: Lũ cuốn trôi một ngôi nhà 4 người mất tích

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Một vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã cuốn trôi 1 ngôi nhà, khiến 4 người trong gia đình mất tích.

Mưa lớn từ sáng sớm, nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành 'sông', người dân bì bõm trong nước

Mưa lớn từ sáng sớm, nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành 'sông', người dân bì bõm trong nước

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 30/9, mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp (suy yếu từ bão số 10) khiến nhiều khu vực tại Hà Nội bị ngập nặng, gây ùn tắc giao thông. Người dân người dân phải dắt xe, lội nước, chật vật di chuyển qua những đoạn ngập sâu...

Biển Đông lại sắp đón bão số 11?

Biển Đông lại sắp đón bão số 11?

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Các chuyên gia khí tượng đã phân tích nguyên nhân và đưa ra dự báo về diễn biến bão có thể xảy ra trong những tháng cuối năm.

Xem nhiều

Biển Đông lại sắp đón bão số 11?

Biển Đông lại sắp đón bão số 11?

Thời sự

GĐXH - Các chuyên gia khí tượng đã phân tích nguyên nhân và đưa ra dự báo về diễn biến bão có thể xảy ra trong những tháng cuối năm.

Tin sáng 30/9: Đề xuất tăng lương tối thiểu 7,2% từ năm 2026; Mưa lớn tiếp diễn ở nhiều nơi

Tin sáng 30/9: Đề xuất tăng lương tối thiểu 7,2% từ năm 2026; Mưa lớn tiếp diễn ở nhiều nơi

Thời sự
Hà Nội ngập, 'hóa thành sông' sau những trận mưa xối xả

Hà Nội ngập, 'hóa thành sông' sau những trận mưa xối xả

Thời sự
Hà Nội có 220 vụ vi phạm về bảo vệ công trình thủy lợi phát sinh trong năm 2025 chưa được xử lý

Hà Nội có 220 vụ vi phạm về bảo vệ công trình thủy lợi phát sinh trong năm 2025 chưa được xử lý

Thời sự
Điểm danh 4 tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10

Điểm danh 4 tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top