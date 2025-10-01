Mới nhất
Hà Nội: Nước sông Nhuệ dâng cao, nhiều khu vực ven sông ngập nặng, giao thông tê liệt

Thứ tư, 14:24 01/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Ngày 1/10, Hà Nội tiếp tục có mưa dông, mực nước các sông, hồ nội đô vẫn ở ngưỡng cao. Tại lưu vực các sông Nhuệ, Tô Lịch, Tả Hồng hiện đang còn hàng chục điểm ngập úng, giao thông tê liệt.

Hà Nội ngập nặng Do nước sông Nhuệ dâng cao , giao thông tê liệt - Ảnh 1.

Ngày 1/10, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, tại các tuyến đường ven sông Nhuệ qua địa bàn TP Hà Nội như Phùng Hưng, Cầu Bươu, đường 70..., nhiều đoạn đường hiện vẫn đang chìm trong nước.

Hà Nội ngập nặng Do nước sông Nhuệ dâng cao , giao thông tê liệt - Ảnh 2.

Phía đầu đường Phùng Hưng, lực lượng Công an phường Hà Đông đã có mặt, đặt biển cảnh báo và hướng dẫn các phương tiện không di chuyển vào khu vực. Đến khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, nhiều đoạn trên đường Phùng Hưng vẫn ngập dài hàng trăm mét, giao thông tê liệt.

Hà Nội ngập nặng Do nước sông Nhuệ dâng cao , giao thông tê liệt - Ảnh 3.

Nước ngập sâu từ 0.5 - 0.7m trên đường Phùng Hưng khiến các phương tiện không thể di chuyển.

Hà Nội ngập nặng Do nước sông Nhuệ dâng cao , giao thông tê liệt - Ảnh 4.

Một số phương tiện chết máy khi cố gắng đi qua đoạn đường ngập nước.

Hà Nội ngập nặng Do nước sông Nhuệ dâng cao , giao thông tê liệt - Ảnh 5.

Các tuyến đường xung quanh Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (phường Thanh Liệt) hiện cũng đang chìm trong nước.

Hà Nội ngập nặng Do nước sông Nhuệ dâng cao , giao thông tê liệt - Ảnh 6.

Khu vực ngã ba Phạm Tu - Cầu Bươu, nước sâu đến hơn 1m khiến hàng loạt xe ô tô chết máy.

Hà Nội ngập nặng Do nước sông Nhuệ dâng cao , giao thông tê liệt - Ảnh 7.

Hiện chỉ có xe buýt và các xe gầm cao, xe tải lớn mới có thể di chuyển được qua khu vực ngập nước, xe máy và xe ô tô con được khuyến cáo không đi qua đây.

Hà Nội ngập nặng Do nước sông Nhuệ dâng cao , giao thông tê liệt - Ảnh 8.

Người dân bì bõm dắt xe qua đoạn ngập sâu tại khu vực trước cổng Bệnh viện K.

Hà Nội: Nước sông Nhuệ dâng cao, nhiều khu vực ven sông ngập nặng, giao thông tê liệt - Ảnh 9.

Trời mưa lớn cùng với việc nước trên sông Nhuệ đang ở mức cao khiến nước ngập không thể thoát.

Hà Nội ngập nặng Do nước sông Nhuệ dâng cao , giao thông tê liệt - Ảnh 9.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, ngày 1/10, Hà Nội tiếp tục mưa dông, bắt đầu từ các xã: Quốc Oai, Hạ Bằng, Tây Phương, Thạch Thất, Hát Môn, Phúc Thọ và có khả năng lan sang Liên Minh, Phúc Lộc, Ô Diên…

Hà Nội ngập nặng Do nước sông Nhuệ dâng cao , giao thông tê liệt - Ảnh 10.

Do mưa to liên tục kéo dài khiến mực nước các sông lên cao. Sáng nay, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội lệnh báo động lũ trên các sông Cầu, Nhuệ, Bùi, Cà Lồ.

Hà Nội ngập nặng Do nước sông Nhuệ dâng cao , giao thông tê liệt - Ảnh 11.

Sông Nhuệ hiện đã được báo động lũ cấp II tại địa phận các xã, phường: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa…

Hà Nội ngập nặng Do nước sông Nhuệ dâng cao , giao thông tê liệt - Ảnh 12.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan và người dân nghiêm túc thực hiện quy định khi có lệnh báo động lũ, chủ động phương án bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, nhất là tại khu vực ven sông, vùng trũng thấp.

Hà Nội: Nước sông Nhuệ dâng cao, nhiều khu vực ven sông ngập nặng, giao thông tê liệt.

Hà Nội ngập nặng Do nước sông Nhuệ dâng cao , giao thông tê liệt - Ảnh 13.Điểm danh 57 tuyến phố Hà Nội hết ngập sáng 1/10

GĐXH - Dưới đây là danh sách các tuyến phố Hà Nội đã hết ngập trong sáng 1/10/2025.


Trung Sơn
