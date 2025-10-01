Hà Nội: Nước sông Nhuệ dâng cao, nhiều khu vực ven sông ngập nặng, giao thông tê liệt
GĐXH - Ngày 1/10, Hà Nội tiếp tục có mưa dông, mực nước các sông, hồ nội đô vẫn ở ngưỡng cao. Tại lưu vực các sông Nhuệ, Tô Lịch, Tả Hồng hiện đang còn hàng chục điểm ngập úng, giao thông tê liệt.
Hà Nội: Nước sông Nhuệ dâng cao, nhiều khu vực ven sông ngập nặng, giao thông tê liệt:
Hà Nội: Nước sông Nhuệ dâng cao, nhiều khu vực ven sông ngập nặng, giao thông tê liệt.
Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TP HCM khiến 2 người thương vongThời sự - 3 giờ trước
Cú tông mạnh giữa xe tải và xe máy khiến 2 người đàn ông thương vong trên đường Trần Hải Phụng, TP HCM.
Vụ bé trai 7 tuổi và bố tử vong do ngạt khí máy phát điện ở Nghệ An: Nghẹn lòng khoảnh khắc hàng trăm học sinh xếp hàng tiễn bạn về nơi an nghỉ cuối cùngThời sự - 4 giờ trước
Chiều nay (1/10), trước cổng Trường Tiểu học Nghi Thu (Nghệ An), hàng trăm học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo đã lặng lẽ xếp hàng dài, nghẹn ngào vẫy tay tiễn đưa cậu học trò nhỏ đoạn đường cuối.
Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới khả năng sẽ mạnh thành bão, Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng?Thời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines) và đi vào Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới này khả năng sẽ mạnh lên thành bão.
Bộ Tài chính: Khẩn trương tạm ứng, chi trả bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và mưa lũThời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Ngày 01/10, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, đơn vị vừa yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương báo cáo thiệt hại, thực hiện tạm ứng và chi trả bồi thường nhanh chóng, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi) và mưa lũ.
Xác minh clip chủ quán hải sản ở Huế chửi bới, đe doạ người phụ nữ lớn tuổi làm thuêThời sự - 13 giờ trước
GĐXH - Cơ quan chức năng ở Huế đang xác minh clip ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là chủ của một nhà hàng chửi bới, đe dọa người phụ nữ lớn tuổi.
Điểm danh 57 tuyến phố Hà Nội hết ngập sáng 1/10Thời sự - 14 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là danh sách các tuyến phố Hà Nội đã hết ngập trong sáng 1/10/2025.
Người dân Hà Nội và miền Bắc còn phải hứng chịu những đợt mưa như trút nước?Thời sự - 17 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sáng nay, Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Từ trưa, chiều mưa giảm. Cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi.
Tin sáng 1/10: Biển Đông lại sắp đón bão số 11? Phát hiện hạt hồng xiêm bị 'bỏ quên' hơn 10 năm trong phế quảnThời sự - 17 giờ trước
GĐXH - Các cơ quan khí tượng đã phân tích nguyên nhân và đưa ra dự báo về diễn biến bão có thể xảy ra trong những tháng cuối năm; Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa gắp thành công hạt hồng xiêm nằm sâu trong phế quản của bệnh nhân nam, bị bỏ quên hơn 10 năm.
Hà Nội đặt mục tiêu phòng chống lao động cưỡng bức, xóa bỏ lao động trẻ emThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 – 2030".
Vụ lũ cuốn trôi ngôi nhà khiến 4 người mất tích ở Tuyên Quang: Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khănThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã cuốn trôi 1 ngôi nhà, khiến 4 người trong gia đình mất tích, đến nay công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.
Xác minh clip chủ quán hải sản ở Huế chửi bới, đe doạ người phụ nữ lớn tuổi làm thuêThời sự
GĐXH - Cơ quan chức năng ở Huế đang xác minh clip ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là chủ của một nhà hàng chửi bới, đe dọa người phụ nữ lớn tuổi.