Điểm danh các tuyến phố Hà Nội còn ngập sáng 2/10
GĐXH - Công ty Thoát nước Hà Nội đã có báo cáo nhanh liên quan tới tình hình thoát nước tại Thủ đô tính tới thời điểm 7h sáng ngày 2/10.
Theo TTO, Công ty Thoát nước Hà Nội đã có báo cáo nhanh liên quan tới tình hình thoát nước tại Thủ đô tính tới thời điểm 7h sáng ngày 2/10.
Từ 16h ngày 1/10 đến 7h ngày 2/10 tại Hà Nội không có mưa, tuy nhiên do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 Bualoi, đặc biệt là trận mưa rất lớn ngày 30/9, mực nước trên sông Nhuệ vẫn ở mức cao.
Vì vậy theo Công ty Thoát nước Hà Nội, hiện tại thủ đô vẫn còn tồn tại một số điểm úng ngập tại lưu vực sông Nhuệ.
Các điểm ngập gồm: Đại lộ Thăng Long (hầm chui số 5, 6, Km9+656), đường Cầu Bươu, khu vực đường Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên, phố Phan Văn Trường, Khu đô thị Resco, đường Võ Chí Công (tòa nhà UDIC), đường Phú Xá.
Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, hiện đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm ngập và phối hợp hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng di chuyển qua các điểm ngập. Đồng thời mở đập Thanh Liệt nhằm hỗ trợ thoát nước cho sông Nhuệ.
Công ty cũng vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối trên hệ thống gồm trạm bơm Yên Sở vận hành 100% công suất (20/20 bơm) và 100% công suất các trạm bơm: Cầu Bươu, Đồng Bông 1, 2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ... nhằm hạ nhanh mực nước trên hệ thống.
Theo bản tin dự báo thời tiết, thời tiết Hà Nội hôm nay có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.
