Biên phòng Quảng Ninh thu giữ gần 2.000 lít xăng không rõ nguồn gốc
GĐXH - Đồn Biên phòng Đồng Văn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) vừa phát hiện, xử lý một trường hợp vận chuyển gần 2.000 lít xăng không rõ nguồn gốc tại khu vực cửa sông Bắc Luân. Chủ phương tiện bị xử phạt 22,5 triệu đồng, toàn bộ số xăng vi phạm đã được bán phát mại, nộp ngân sách nhà nước.
Thông tin từ Đồn Biên phòng Đồng Văn (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp vận chuyển xăng không rõ nguồn gốc, đồng thời tổ chức bán phát mại toàn bộ tang vật theo quy định.
Trước đó, vào khoảng 5 giờ ngày 5/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực lạch sông giữa núi Tổ Chim và Tổ Lợn, thuộc khu phố Hải Hòa 1, phường Móng Cái 1, tổ công tác của Đồn Biên phòng Đồng Văn phát hiện một xuồng máy vỏ composite không gắn biển kiểm soát di chuyển từ khu vực đầm tôm ra cửa sông Bắc Luân có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xuồng chở 100 can nhựa loại 20 lít chứa chất lỏng màu vàng nhạt. Kết quả giám định xác định đây là xăng E10 RON 95-V với tổng khối lượng 1.962 lít.
Người điều khiển phương tiện được xác định là ông Văn Khắc Sơn (trú tại khu phố Hải Hòa 7, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh). Tại thời điểm kiểm tra, ông Sơn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số xăng đang vận chuyển. Ngoài ra, phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký và người điều khiển cũng không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định.
Làm việc với cơ quan chức năng, ông Sơn khai nhận vận chuyển số xăng trên để bán cho các chủ phương tiện phục vụ hoạt động nuôi hàu tại khu vực cửa sông Bắc Luân nhằm thu lợi nhuận.
Căn cứ các quy định hiện hành, Đồn Biên phòng Đồng Văn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Văn Khắc Sơn với tổng số tiền 22,5 triệu đồng về các hành vi: kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; người lái phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn điều khiển xuồng máy.
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