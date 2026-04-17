Quảng Ninh: Bắt chủ 2 cơ sở bán 160 tấn giá đỗ ngâm chất tăng trưởng
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng cầm đầu 2 cơ sở sản xuất giá đỗ bằng chất cấm. Công an xác định từ năm 2025 đến nay, 2 cơ sở này đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường khoảng 160 tấn giá đỗ.
Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng thời gian từ 19 – 21h ngày 8/4, Đội Chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) đã đồng loạt bắt quả tang 2 cơ sở đang có hành vi sử dụng hoá chất cấm để sản xuất giá đỗ với số lượng lớn tại khu Kim Lăng, phường Quảng Yên.
Tại hiện trường, Cơ quan Công an đã thu giữ gần 1,5 tấn giá đỗ cùng các gói bột, tuýp chứa hoá chất cấm 6- benzylaminopurrine và nhiều dụng cụ để sản xuất giá đỗ.
Trưng cầu giám định từ Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định toàn bộ số giá đỗ đều chứa hóa chất cấm 6- benzylaminopurrine. Đây hoá chất bền vững, khi xâm nhập vào cơ thể, sẽ ảnh hưởng nghiệm trọng đối với sức khoẻ con người nhẹ có thể gây ngô độc, rối loạn tiêu hoa cấp, suy gan, suy thận và hệ thần kinh, làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.
Chủ 2 cơ sở này là Ngô Thị Nhự (SN 1967) và Phạm Thị Quỳnh (SN 1973), cùng trú tại khu Kim Lăng, phường Quảng Yên.
Các đối tượng khai nhận dù biết 6-Benzylaminopurine là hóa chất cấm nhưng vì ham lợi nên đã mua chất cấm trôi nổi trên thị trường với giá từ 2-10 nghìn đồng cho 1 gói 2 gam, tuýp.
Ngoài 1,5 tấn giá đỗ chứa chất cấm thu tại hiện trường, quá trình điều tra Cơ quan Công an xác định từ năm 2025 đến nay, 2 cơ sở này đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường khoảng 160 tấn giá đỗ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã đồng loạt khởi tố 2 vụ án, khởi tố, bắt tạm giam Ngô Thị Nhự và Phạm Thị Quỳnh đều về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" quy định tại Điều 317 Bộ Luật hình sự.
Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý triệt để các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Khởi tố đường dây cung cấp thực phẩm “bẩn” vào trường mầm non ở Thái Nguyên, bắt giam 3 bị canPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Từ vụ thịt lợn dương tính với vi-rút dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn E.coli trong bữa ăn học sinh, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bóc gỡ đường dây cung cấp thực phẩm “bẩn” vào trường học. Ba đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi đưa, nhận hối lộ để được cung cấp suất ăn.
Giải cứu thiếu nữ 15 tuổi khỏi bẫy 'việc nhẹ lương cao' ngay trên xe kháchPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Bị đối tượng lạ trên mạng xã hội dụ dỗ bằng lời hứa "việc nhẹ lương cao", một thiếu nữ 15 tuổi ở Nghệ An đã rời nhà lên xe khách ra Bắc.
Một phụ nữ ở Hà Nội 'mất trắng' 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyếnPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Được giới thiệu đầu tư vàng sinh lời cao qua nền tảng giao dịch liên kết với ngân hàng nước ngoài, một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo 82 tỷ đồng.
Khởi tố nhóm cho vay qua mạng với mức lãi suất hơn 530%Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Huế phát hiện nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau thường xuyên đăng tải bài viết quảng cáo cho vay nên đấu tranh, làm rõ.
Khởi tố, bắt giam 2 thanh niên trộm, bán 30 lượng vàng lấy tiền tiêu xàiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng sơ hở của chủ kinh doanh, Trần Trọng Nghĩa (SN 2005, ngụ tỉnh Đồng Tháp) lén lút lấy trộm 30 lượng vàng đưa đồng bọn bán lấy tiền tiêu xài. Cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam các đối tượng.
Vận chuyển 24.000 viên ma túy lấy 30 triệu đồng tiền côngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Hai đối tượng vận chuyển 24.000 viên hồng phiến từ một người lạ ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đến địa bàn Nghệ An để lấy tiền công 30 triệu đồng.
Người đàn ông Thanh Hóa bị xử phạt 7,5 triệu đồng khi chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng Công an tỉnhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Vay tiền qua app không có khả năng trả nợ, khi bị đòi Đ.H.A (trú tại Thanh Hóa) đẩy toàn bộ các cuộc gọi đòi nợ sang số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh. Hành vi này của Đ.H.A bị Công an xử phạt 7,5 triệu đồng.
117 đối tượng trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia lĩnh ánPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Các đối tượng sử dụng phương tiện điện tử, mạng viễn thông để lừa người Việt Nam góp tiền đầu tư kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến “ảo”, từ đó chiếm đoạt tài sản.
Bắt đối tượng tạo lệnh chuyển tiền giả chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồngPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Bằng thủ đoạn tạo lệnh chuyển tiền thành công giả để mua bán tóc, Dương Quang Thắng (SN 1989, trú tại xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh) lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng của khách hàng.
Trộm hơn 300 triệu đồng tiền mừng cưới, thanh niên Hà Nội lĩnh ánPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng sơ hở tại đám cưới, Nguyễn Tuấn Tú (SN 2001, trú tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) trộm cắp hơn 300 triệu đồng tiền mừng cưới.
