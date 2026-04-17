Quảng Ninh: Bắt chủ 2 cơ sở bán 160 tấn giá đỗ ngâm chất tăng trưởng

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng thời gian từ 19 – 21h ngày 8/4, Đội Chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) đã đồng loạt bắt quả tang 2 cơ sở đang có hành vi sử dụng hoá chất cấm để sản xuất giá đỗ với số lượng lớn tại khu Kim Lăng, phường Quảng Yên.

Cơ quan Công an đã thu giữ gần 1,5 tấn giá đỗ. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, Cơ quan Công an đã thu giữ gần 1,5 tấn giá đỗ cùng các gói bột, tuýp chứa hoá chất cấm 6- benzylaminopurrine và nhiều dụng cụ để sản xuất giá đỗ.

Trưng cầu giám định từ Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định toàn bộ số giá đỗ đều chứa hóa chất cấm 6- benzylaminopurrine. Đây hoá chất bền vững, khi xâm nhập vào cơ thể, sẽ ảnh hưởng nghiệm trọng đối với sức khoẻ con người nhẹ có thể gây ngô độc, rối loạn tiêu hoa cấp, suy gan, suy thận và hệ thần kinh, làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Cơ sở sản xuất giá đỗ của Phạm Thị Quỳnh. Ảnh: CACC

Chủ 2 cơ sở này là Ngô Thị Nhự (SN 1967) và Phạm Thị Quỳnh (SN 1973), cùng trú tại khu Kim Lăng, phường Quảng Yên.

Các đối tượng khai nhận dù biết 6-Benzylaminopurine là hóa chất cấm nhưng vì ham lợi nên đã mua chất cấm trôi nổi trên thị trường với giá từ 2-10 nghìn đồng cho 1 gói 2 gam, tuýp.

Các gói bột, tuyp chứa hoá chất cấm 6- benzylaminopurrine.

Ngoài 1,5 tấn giá đỗ chứa chất cấm thu tại hiện trường, quá trình điều tra Cơ quan Công an xác định từ năm 2025 đến nay, 2 cơ sở này đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường khoảng 160 tấn giá đỗ.

Cơ quan điều tra thi hành các quyết định tố tụng đối với Ngô Thị Nhự. Ảnh: CACC

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã đồng loạt khởi tố 2 vụ án, khởi tố, bắt tạm giam Ngô Thị Nhự và Phạm Thị Quỳnh đều về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" quy định tại Điều 317 Bộ Luật hình sự.

Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý triệt để các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

