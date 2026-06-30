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Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú

Thứ ba, 18:42 30/06/2026 | Pháp luật
Đức Tùy
Đức Tùy
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GĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Ngày 30/6, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây trên địa bàn xã Khoái Châu có 2 trường hợp tự nguyện đến cơ quan Công an địa phương đầu thú và khai nhận hành vi tham gia đánh bạc trên trang cờ bạc trực tuyến Kubet.

Đáng chú ý, hành vi đầu thú này chỉ được thực hiện sau khi biết lực lượng Công an xã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Hai trường hợp đến Công an xã đầu thú, gồm: Phạm Văn Tú (SN 1986, trú tại thôn Thông Quan Thượng, xã Khoái Châu) và Nguyễn Văn Hữu (SN 1984, trú tại xã Yên Mỹ, cùng tỉnh Hưng Yên)

Đối với Phạm Văn Tú, cơ quan Công an xác định, từ ngày 26/6/2023 đến ngày 6/7/2024, đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức lô, đề trên trang Kubet, với tổng số tiền giao dịch hơn 533 triệu đồng. Trong đó có 9 lần giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên, với tổng số tiền 52,9 triệu đồng.

Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 gã thanh niên đầu thú - Ảnh 1.

Các đối tượng Phạm Văn Tú (bên trái) và Nguyễn Văn Hữu. Ảnh: Cơ quan Công ạn.

Còn đối với Nguyễn Văn Hữu (SN 1984, trú tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) khai nhận, bản thân nhiều lần sử dụng tài khoản ngân hàng để nạp, rút tiền tham gia đánh bạc trên trang Kubet từ khoảng năm 2022 đến giữa năm 2024, chủ yếu dưới hình thức cá cược lô, đề trực tuyến.

Việc các đối tượng chủ động đến cơ quan Công an đầu thú, thành khẩn khai báo thể hiện sự ăn năn, hối cải và là tình tiết được xem xét theo quy định của pháp luật.

Đánh bạc trên không gian mạng không phải là trò chơi giải trí đơn thuần mà là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều hệ lụy về kinh tế, xã hội. Đây cũng là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm và gây mất an ninh, trật tự. 

Do đó, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động nói không với cờ bạc trực tuyến để bảo vệ tài sản của bản thân, gia đình và góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an xã Khoái Châu khuyến cáo: Mọi người tuyệt đối không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức (đánh bạc trực tuyến trên các website, ứng dụng hoặc mạng xã hội). Không đăng ký, tạo tài khoản, nạp tiền hoặc tham gia các trò chơi cá cược được tổ chức nhằm mục đích được, thua bằng tiền hoặc hiện vật trên Internet…

Khi phát hiện các trang web, ứng dụng hoặc đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.

Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 gã thanh niên tự nguyện đầu thú - Ảnh 2.Phá đường dây rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia

GĐXH - Đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên quốc gia này được các đối tượng đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia và Thái Lan.


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