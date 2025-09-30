Người phụ nữ 51 tuổi ở Hà Nội có khối u xơ tử cung nặng 3,2kg
GĐXH - Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận đây là u xơ tử cung dạng L8, phát triển từ vùng tiểu khung lên tận hạ sườn phải, được nuôi bởi một cuống mạch lớn. Đây là vị trí đặc biệt, tiềm ẩn nguy cơ mất máu nhiều.
Ngày 30/9, thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật thành công lấy khối u xơ tử cung 30cm nặng 3,2kg ra khỏi cơ thể người bệnh.
Theo đó, bệnh nhân nữ (51 tuổi, trú tại Hà Nội) đến khám với khối u vùng hạ vị lan rộng từ thành chậu phải lên tới hạ sườn. Qua thăm khám, các bác sĩ Khoa Phụ ngoại A5 bước đầu xác định đây là một khối u đặc, nhiều khả năng xuất phát từ tử cung, kích thước rất lớn khoảng 30cm, làm thay đổi cấu trúc tiểu khung.
Để đánh giá chính xác vị trí, kích thước và đặc điểm của khối u, bệnh nhân được chỉ định chụp MRI tiểu khung và ổ bụng. Sau khi hội chẩn, PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào – Trưởng khoa Phụ ngoại A5, TS.BS Trần Văn Cường – Trưởng khoa Gây mê hồi sức cùng ê-kíp đã tiến hành phẫu thuật cho người bệnh.
Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận đây là u xơ tử cung dạng L8, phát triển từ vùng tiểu khung lên tận hạ sườn phải, được nuôi bởi một cuống mạch lớn. Đây là vị trí đặc biệt, tiềm ẩn nguy cơ mất máu nhiều.
Xác định đây là khối u có nguy cơ chảy máu cao và làm biến đổi giải phẫu tiểu khung, có nguy cơ tổn thương niệu quản, ê kíp phẫu thuật đã yêu cầu hỗ trợ mời ThS. BSCKII Đỗ Khắc Huỳnh – Phó Giám đốc Bệnh viện phụ trách chuyên môn tham gia phẫu thuật.
Nhờ kỹ thuật phẫu tích tỉ mỉ, các bác sĩ đã bảo tồn được niệu quản, bàng quang, đồng thời tiến hành thắt động mạch hạ vị phải để hạn chế chảy máu. Cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi, lượng máu mất ít, bệnh nhân không phải truyền máu. Sau phẫu thuật bệnh nhân theo dõi tại Khoa Phụ ngoại A5.
Từ trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo, các bệnh lý phụ khoa có thể âm thầm tiến triển trong thời gian dài mà ít có triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, chị em nên đi khám phụ khoa định kỳ, đặc biệt khi có những dấu hiệu bất thường để được phát hiện và xử trí sớm, tránh những biến chứng phức tạp có thể xảy ra.
