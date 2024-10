Bộ Công thương chỉ rõ nguyên nhân khiến nhu cầu lương thực, thực phẩm và đồ khô tăng cao trong 9 tháng đầu năm

Công ty CP XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội góp vốn bằng quyền thuê đất không đúng quy định, lãnh đạo UBND TP Hà Nội có liên quan chịu trách nhiệm GĐXH - Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo Kết luận Thanh tra việc chuyển đổi mục địch sử dụng đất từ đất sản xuất, kinh doanh sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2019 của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa.

Ngày 23/10, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Công thương, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, bão và hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi) gây mưa lớn, lũ lụt ngập úng làm thiệt hại nhiều diện tích trồng rau, hoa màu nên giá rau tại một số tỉnh phía Bắc có thời điểm tăng cao cục bộ.

Trong giai đoạn các tỉnh phía Bắc bị bão lũ, theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, về cơ bản nguồn cung hàng hóa đã được Sở Công Thương các địa phương chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối, tiểu thương kinh doanh tại các chợ có phương án bảo đảm duy trì thường xuyên cho thị trường.

Đối với các khu vực chưa bị ngập lụt, chia cắt, tình hình cung ứng hàng hóa luôn được bảo đảm, giá hàng hóa tại các hệ thống phân phối hiện đại được giữ ổn định; tại các chợ truyền thống, giá một số loại rau, củ, thịt lợn, mỳ có tăng nhưng không đột biến, nguồn cung được bổ sung thường xuyên từ việc điều phối của các doanh nghiệp từ phía Nam và từ nhập khẩu của Trung Quốc nên hầu như không có hiện tượng thiếu hàng tăng giá bất hợp lý.

Toàn cảnh buổi họp báo thường kỳ của Bộ Công thương chiều ngày 23/10/2024 do Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì.

Đối với các khu vực bị ngập, lụt, chia cắt, Sở Công Thương và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn, cung ứng các mặt hàng như nhu yếu phẩm như mỳ, lương khô, bánh mỳ, bánh trưng, nước uống đóng chai... đến cho người dân.

Đối với các mặt hàng thiết yếu khác, nguồn cung và nhu cầu không có biến động lớn, thị trường nhìn chung bình ổn, một số mặt hàng nhóm nhiên liệu, năng lượng, giá trong nước biến động theo giá thế giới.

Trong tháng 9, thị trường hàng hóa tại các tỉnh miền Bắc do chịu ảnh hưởng lớn của cơn bão số 3 (bão Yagi) nên nhu cầu tăng cao, tập trung vào các mặt hàng lương thực, thực phẩm, đồ khô.

Tháng 9 cũng là thời điểm bắt đầu vào năm học mới nên nhu cầu đối với các mặt hàng đồ dùng học tập tăng. Bên cạnh đó nhu cầu các mặt hàng bánh trung thu, hoa, quả cũng tăng trong dịp Tết Trung Thu. Trên thị trường, nguồn cung các hàng hóa dồi dào, đa dạng nên giá không tăng bất thường.

Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2024, nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trong nước phục hồi cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng của ngành thương mại dịch vụ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9/2024 ước tính tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

Một số địa phương (chủ yếu là các địa phương trọng điểm về du lịch) có doanh thu bán lẻ hàng hóa trong 9 tháng cao so với cùng kỳ năm trước như: Quảng Ninh tăng 10,4%; Hải Phòng tăng 9,3%; Cần Thơ tăng 7,7%; Đà Nẵng tăng 7,4%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 7,2%; Hà Nội tăng 7,0%.

Đang 'hụt hơi', doanh nghiệp như 'túm' thêm được 'cọc' trước thông tin giảm tiền thuê đất năm 2024 GĐXH - Bộ Tài chính đề xuất hai phương án với 2 mức giảm tiền thuê đất phải nộp là 15% và 30%, các doanh nghiệp như gặp được "phao cứu sinh".