Xăng E10 chính thức phủ sóng toàn quốc, người dùng không nên bỏ lỡ những thông tin này

Xăng E10 – đánh dấu bước chuyển mới trong lộ trình sử dụng nhiên liệu sạch

Theo Thông tư 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6, các loại xăng không chì lưu thông trên thị trường phải được phối trộn ethanol để trở thành xăng E10 trước khi đưa ra tiêu thụ. Điều này đồng nghĩa với việc xăng RON95 bán trên thị trường từ nay sẽ được phối trộn 10% ethanol nhiên liệu theo quy định mới.

Bộ Công Thương cho biết, việc triển khai E10 không phải là quyết định đột ngột mà nằm trong lộ trình đã được Việt Nam xây dựng từ nhiều năm trước. Ngay từ năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 53/2012/QĐ-TTg về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Sau khi đưa xăng E5 vào sử dụng trên toàn quốc từ năm 2018, cơ quan quản lý tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật, hạ tầng phối trộn, phân phối để tiến tới triển khai E10.

Việc chuyển sang sử dụng E10 xuất phát từ nhiều mục tiêu chiến lược. Trước hết, đây là giải pháp giúp đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu, giảm phụ thuộc vào xăng khoáng trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động khó lường. Bên cạnh đó, việc gia tăng tỷ lệ ethanol trong nhiên liệu góp phần giảm phát thải khí nhà kính, phù hợp với các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Đặc biệt, việc triển khai xăng E10 cũng được kỳ vọng tạo động lực cho ngành sản xuất nhiên liệu sinh học trong nước, mở rộng đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp như sắn, ngô, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh.

Để phục vụ nhu cầu thị trường, ngành xăng dầu đã chủ động chuẩn bị nguồn cung ethanol nhiên liệu (E100). Theo tính toán của Bộ Công Thương, nhu cầu E100 để phối trộn E10 trên toàn quốc vào khoảng 92.000 - 100.000 m3 mỗi tháng. Trong giai đoạn đầu, nguồn cung trong nước dự kiến đáp ứng khoảng 25.000 m3/tháng, phần còn lại được bổ sung từ nhập khẩu để bảo đảm không xảy ra tình trạng thiếu hụt.

Những loại xe nào phù hợp với xăng E10?

Trước những băn khoăn của người tiêu dùng về khả năng tương thích của xăng E10 với phương tiện đang lưu hành, Bộ Công Thương cho biết phần lớn xe máy, ô tô hiện nay đều có thể sử dụng loại nhiên liệu này.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), các hãng Honda, Yamaha, Piaggio, SYM và đa số dòng xe Suzuki đều xác nhận tương thích với E10. Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng cho biết hầu hết các dòng xe ô tô đang lưu hành tại Việt Nam đều có thể sử dụng nhiên liệu E10 mà không cần điều chỉnh kỹ thuật.

Bộ Công Thương khẳng định, việc chuyển đổi sang E10 không mang tính áp đặt mà là bước đi theo lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh. Các thử nghiệm trong nước cùng kinh nghiệm triển khai tại nhiều quốc gia cho thấy E10 không gây ảnh hưởng phổ biến tới động cơ nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn và phương tiện được bảo dưỡng đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.

Để quá trình chuyển đổi diễn ra an toàn, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đã yêu cầu Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) rà soát hệ thống động cơ, cụm phun nhiên liệu và đánh giá mức độ tương thích của các phương tiện.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến cuối tháng 8/2025, Việt Nam có gần 3,9 triệu ôtô con và gần 163.000 ô tô khách đang lưu hành. Cơ quan này nhận định, việc áp dụng xăng E10 cho khối lượng phương tiện khổng lồ trên sẽ đóng góp đáng kể vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường.

Trước lo ngại của người tiêu dùng về việc chuyển đổi nhiên liệu, tại văn bản ngày 5/9/2025 gửi Bộ Công Thương, Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định: "Sau khi rà soát, Cục Đăng kiểm Việt Nam không có thông tin về các loại ô tô không sử dụng được xăng sinh học E5, E10".

Về phía các nhà sản xuất ô tô, trước đó VAMA đã chính thức khẳng định các mẫu xe đang sản xuất ở thời điểm hiện tại đều hoàn toàn tương thích với xăng E10. Thực tế khảo sát của Bộ Công Thương cũng cho thấy hầu hết ô tô đang lưu thông đều phù hợp với loại nhiên liệu này, ngoại trừ khoảng 60.000 xe tải hạng nhẹ đã ngừng sản xuất từ năm 2023.

Xăng E10 có giá bao nhiêu?

Trong ngày đầu tiên triển khai trên toàn quốc, giá bán lẻ xăng E10 cũng được điều chỉnh giảm đáng kể. Theo thông báo của các doanh nghiệp đầu mối, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đồng loạt giảm giá xăng E10 RON95 thêm 1.390 đồng/lít, từ mức 25.050 đồng/lít xuống còn 23.660 đồng/lít tại vùng 1 và 24.130 đồng/lít tại vùng 2.

Đối với xăng E10 RON95-V, giá bán được điều chỉnh xuống còn 24.560 đồng/lít tại vùng 1 và 25.050 đồng/lít tại vùng 2.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Petro Times cũng thông báo giảm giá xăng E10 với mức giảm 1.390 đồng/lít tại thị trường vùng 1 và 1.420 đồng/lít tại vùng 2.

Sau đợt điều chỉnh này, giá xăng E10 hiện thấp hơn khoảng gần 500 đồng/lít so với xăng RON95 truyền thống trước thời điểm ngừng lưu hành.