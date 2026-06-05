Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, giá xăng E10 còn bao nhiêu tiền/lít?
GĐXH - Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 4/6. Trong đó, có loại giảm mạnh tới gần 1.500 đồng/lít.
Chiều 4/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày. Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.784 đồng/lít (giảm 1.474 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 26.866 đồng/lít (giảm 785 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 19.645 đồng/kg (giảm 797 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).
Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu. Cụ thể, mức trích với xăng sinh học 500 đồng, diesel và mazut 300 đồng một lít, kg.
Giá xăng, dầu thay đổi như sau:
|
Mặt hàng
|
Giá mới
|
Thay đổi
|
Xăng E5 RON 92
|
21.784
|
-1.474
|
Dầu diesel
|
28.866
|
-785
|
Dầu mazut
|
19.645
|
-797
Từ 1/6, toàn bộ xăng khoáng RON 95-III được phối trộn với 10% ethanol để thành xăng E10 trước khi bán ra thị trường. Trong khi đó, xăng E5 RON 92 tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030.
Hiện xăng E10 chưa được công bố là mặt hàng tiêu dùng phổ biến nên các doanh nghiệp tự xác định giá cơ sở. Bộ Công Thương đang trình Chính phủ nghị quyết về lộ trình triển khai E10. Sau khi nghị quyết được ban hành, Bộ sẽ trực tiếp điều hành giá mặt hàng này.
Thông tin từ các doanh nghiệp xăng dầu, giá xăng E10 RON 95 từ 15h chiều 04/6/2026 giảm còn 22.330 đồng/lít (giảm 1.330 đồng/lít); xăng E10 RON 95-V (chủ yếu bán tại các cửa hàng Petrolimex) giảm còn 23.230 đồng/lít.
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: diễn biến của cuộc đàm phán chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran; Mỹ và Iran tiếp tục tấn công qua lại nhau trong khi đang đàm phán; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.
Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 28/5/2026 và kỳ điều hành ngày 04/6/2026 là: 116,768 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 9,450 USD/thùng, tương đương giảm 7,49%); 141,890 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 4,808 USD/thùng, tương đương giảm 3,28%); 640,023 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 15,185 USD/tấn, tương đương giảm 2,32%).
Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 04/6/2026: (1) Về giá xăng: Thái Lan: 34.664 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 31.731 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 37.121 VNĐ/lít; Trung Quốc: 35.667 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 21.784 VNĐ/lít. (2) Về giá dầu: Thái Lan: 33.223 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 31.731 VNĐ/lít; Lào: 34.005 VNĐ/lít; Trung Quốc: 32.573 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 26.866 VNĐ/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.
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