Bộ Y tế cảnh báo các sản phẩm này nghi nhiễm độc tố cereulide
GĐXH - Ngày 27/01/2026, TS Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ban hành Công văn số 136/ATTP-SP về việc cảnh báo sản phẩm nghi nhiễm độc tố cereulide và các Công văn số 137ATTP-SP và 138/ATTP-SP quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử.
Công văn nêu rõ: Ngày 26/01/2026, theo thông tin cảnh báo của Cơ quan an toàn thực phẩm Hồng Kông (CFS) và thông tin cảnh báo của Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm Australia New Zealand (FSANZ) về việc thu hồi một số sản phẩm do nghi nhiễm độc tố cereulide, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra có thể gây hại cho trẻ nhỏ, danh sách như sau:
Để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai một số nội dung sau: Rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với các sản phẩm nêu trên;
Làm việc với công ty công bố các sản phẩm nêu trên (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên; Tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm nêu trên; Báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 31/01/2026.
Trong Công văn gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin: Qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện các sản phẩm thực phẩm công thức Babybio Optima 1 do công ty Vitagermine sản xuất và sản phẩm thực phẩm công thức Alula Colic & Constipation do công ty Sanulac Nutritionals Australia Pty Ltd sản xuất đang được quảng cáo và kinh doanh trên nền tảng xã hội (tiktok) tại địa chỉ:
https://www.tiktok.com/@pp.store8888/video/7574253758507502866?q=Baby%20bio%20optima%201&t=1769494767179. https://www.tiktok.com/@georgiar10/video/7598359156977929479?q=Alula%20Colic%20%26%20Constipation&t=1769494992780
Để tăng cường công tác quản lý việc kinh doanh thực phẩm trên nền tảng xã hội, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Quý Cục gỡ bỏ địa chỉ tiktok nêu trên và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).
Tại Công văn gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, TS. Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khẳng định: Qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện các sản phẩm trên đang được quảng cáo và kinh doanh trên một số sàn thương mại điện tử như: Shopee, Lazada, Ausmart.
https://shopee.vn/search?keyword=babybio%20optima%201
https://www.lazada.vn/catalog/?q=Babybio%20Optima%201%20
https://ausmart.vn/search?query=Alula+Gold+Reflux&type=product
Để đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Quý Cục thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sản phẩm nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).
GĐXH - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi trên toàn quốc lô thuốc viên nang cứng Diacerin 50 (Diacerein 50 mg) do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu hàm lượng nước (vi phạm mức độ 3).
GĐXH - Càng cận Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ để mừng tuổi và phục vụ các hoạt động lễ hội đầu năm càng gia tăng. Nắm bắt tâm lý này, "chợ" đổi tiền lẻ trở nên sôi động từng ngày.
GĐXH - Ngày 26/1, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các sàn thương mại điện tử, website bán hàng ngừng kinh doanh ngay sản phẩm sữa công thức Aptamil First Infant Formula 800g có nguy cơ mất an toàn…
GĐXH - Kể từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế không còn phải nộp và kê khai lệ phí môn bài. Quy định này được thực hiện thống nhất theo các văn bản pháp luật mới của Quốc hội và Chính phủ, nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển.
GĐXH - Theo báo cáo tổng hợp từ UBND các xã, phường, đến thời điểm hiện nay, toàn thành phố đã tiến hành sắp xếp, xử lý được 98 trong tổng số 231 "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát. 133 điểm còn lại đang được đưa vào kế hoạch xử lý theo lộ trình cụ thể trong giai đoạn 2026 – 2027, bảo đảm triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.
GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, dù chưa đến Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại đang tăng cao và tập trung mạnh trên các đường bay từ TP. HCM đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc.
GĐXH - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự kiến loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng, Ngân hàng Nhà nước khẳng định đây là thông tin không chính xác, không có cơ sở pháp lý và đề nghị người dân không chia sẻ các nội dung sai sự thật.
GĐXH - Những người mua vàng sau ngày 9/2/2026 cần lưu ý, nếu vi phạm có thể bị phạt đến 20 triệu đồng.
GĐXH - Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tiếp tục khẳng định toàn bộ 132 tấn thịt lợn nguyên liệu cùng các hàng hóa liên quan đã bị phong tỏa ngay khi phát hiện sự việc và được tiêu hủy sau đó, không đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.
GĐXH - Cơ quan công an cảnh báo người dân về các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến mua bán vàng trên không gian mạng, người dân có nhu cầu mua bán, tích trữ vàng cần chú ý thông báo khẩn này.
