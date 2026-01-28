Cảnh báo một số bệnh xương khớp của Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế bị thu hồi do vi phạm
GĐXH - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi trên toàn quốc lô thuốc viên nang cứng Diacerin 50 (Diacerein 50 mg) do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu hàm lượng nước (vi phạm mức độ 3).
Lô thuốc Diacerin 50 bị thu hồi có số Giấy Đăng ký lưu hành số 893110447024, số lô: 0125, NSX 200425; HD 200428 do Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học y tế (ở phường Hạc Thành, Thanh Hóa) sản xuất.
Thuốc Diacerin 50 được sử dụng điều trị một số bệnh về xương khớp theo đơn của bác sĩ.
Cục Quản lý Dược yêu cầu Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học y tế phải ngừng việc kinh doanh và tiến hành lưu trữ đặc biệt lô thuốc bị thu hồi còn tồn; báo cáo tình hình phân phối và chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan gửi thông báo thu hồi lô thuốc tới tất cả các cơ sở bán buôn, bán lẻ, chuỗi nhà thuốc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng đã nhận lô thuốc.
Người dân đang sử dụng thuốc thuộc lô bị thu hồi được khuyến cáo ngừng sử dụng, trả thuốc cho cơ sở cung cấp thuốc.
Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh kiểm tra và giám sát Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế thực hiện việc thu hồi và xử lý thuốc bị thu hồi theo quy định;
Đồng thời đánh giá hiệu quả của việc thu hồi thuốc (việc thu hồi đã triệt để chưa, sản phẩm còn có khả năng tiếp tục được lưu hành, sử dụng và có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng hay không).
Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc về thông tin thu hồi lô thuốc không đạt chất lượng nêu trên; công bố thông tin về quyết định thu hồi thuốc trên Trang thông tin điện tử của Sở; kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan.
