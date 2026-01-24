Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều đường bay sắp kín tải, ngành hàng không tăng chuyến bay đêm
GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, dù chưa đến Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại đang tăng cao và tập trung mạnh trên các đường bay từ TP. HCM đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc.
Nhiều đường bay sắp kín tải
Ngày 24/1, theo Cục Hàng không Việt Nam, đến nay, tính đến hết ngày 23/1 (5/12), thị trường vận tải hàng không nội địa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã ghi nhận nhu cầu đi lại tăng cao, đồng thời tiếp tục thể hiện rõ đặc điểm "lệch đầu" như các năm trước.
Tỷ lệ đặt chỗ trên nhiều đường bay đã vượt 80%, trong đó hàng loạt chặng ghi nhận mức 90–100%. Thậm chí kín tải vào những ngày cao điểm như TP. HCM – Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới.
Theo đó, khung thời gian từ ngày 23 - 28 tháng Chạp, nhu cầu đi lại tập trung mạnh trên các đường bay từ TP. HCM đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc.
Ở chiều ngược lại, lượng khách từ các địa phương về TP. HCM trong giai đoạn này ở mức thấp, nhiều chuyến bay có tỷ lệ đặt chỗ dưới 35%. Thậm chí phải khai thác chuyến bay ferry nhằm bảo đảm vị trí tàu bay cho cao điểm sau Tết.
Trong giai đoạn trước Tết, trên các đường bay từ Hà Nội đi các tỉnh miền Trung và miền Nam, tỷ lệ đặt chỗ nhìn chung vẫn ở mức thấp.
Nhiều chặng như Hà Nội – Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Cần Thơ… mới đạt mức lấp đầy trung bình 30–60%.
Riêng chặng Hà Nội – Đồng Hới ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ cao, đạt 88–100% trong ba ngày cao điểm 12–15/2/2026.
Sau Tết Nguyên đán, đặc biệt từ mùng 3 đến mùng 6 Tết (21–25/2/2026), nhu cầu đi lại đảo chiều rõ rệt khi tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ các địa phương về TP. HCM tăng mạnh, phổ biến ở mức 80–100%.
Nhiều chặng như Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Hải Phòng về TP. HCM gần như kín chỗ.
Trong khi đó, trên đường bay trục TP. HCM – Hà Nội, tình hình đặt chỗ nhìn chung vẫn còn dư địa, chỉ tăng cao cục bộ vào một số ngày sát và sau Tết. Cụ thể, chặng TP. HCM–Hà Nội trong các ngày 12–13/2/2026 đạt khoảng 85–88%, còn chiều Hà Nội – TP.HCM các ngày 21–23/2/2026 đạt 80–96%.
Tăng cường nhiều chuyến bay đêm
Trước tình hình khan hiếm vé như hiện nay, đại diện Vietnam Airlines cho biết, từ ngày 1/2 đến 3/3/2026, Vietnam Airlines dự kiến khai thác hơn 1.300 chuyến bay đêm, cung ứng gần 300.000 ghế nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
So với mùa Tết trước, số chuyến bay đêm trong Tết 2026 tăng 3% và chiếm khoảng 16,6% trên tổng số chuyến bay mà hãng này khai thác.
Các chuyến bay đêm có giờ khởi hành sau 21h00 tối và trước 05h00 sáng hôm sau, tập trung vào các đường bay Hà Nội/TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Hải Phòng/Vinh/Thọ Xuân, TP.HCM - Huế/Cam Ranh (phát sinh trong cao điểm Tết) và đường bay TP.HCM - Buôn Ma Thuột (bổ sung trong cao điểm Tết).
Hãng sẽ sử dụng các loại máy bay Airbus A321, Airbus A320neo đối với hầu hết các chặng bay này. Riêng đường bay TP.HCM - Hà Nội, hãng sử dụng thêm các loại máy bay thân rộng, hiện đại Airbus A350 và Boeing 787.
Trong giai đoạn cao điểm, tần suất khai thác trên mỗi đường bay dự kiến tăng trung bình 1-2 cặp chuyến/ngày so với giai đoạn thường lệ, qua đó góp phần tăng thêm lựa chọn hành trình cho hành khách và giảm áp lực tại các khung giờ ban ngày.
Việc tăng cường bay đêm của Vietnam Airlines được triển khai trong bối cảnh ngành hàng không Việt Nam đồng loạt tối ưu phương án khai thác dịp Tết.
Đây là một trong những giải pháp nhằm phục vụ nhu cầu hành khách trong giai đoạn cao điểm dịp Tết Nguyên đán 2026, đồng thời góp phần giảm tải cho hệ thống trong điều kiện hạ tầng và slot tại một số cảng hàng không trọng điểm bị giới hạn.
Thực hư thông tin Ngân hàng Nhà nước loại bỏ tiền mệnh giá 1.000 đến 5.000 đồngBảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước
GĐXH - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự kiến loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng, Ngân hàng Nhà nước khẳng định đây là thông tin không chính xác, không có cơ sở pháp lý và đề nghị người dân không chia sẻ các nội dung sai sự thật.
Mua vàng từ ngày 9/2/2026: Người mua phải tuyệt đối tuân thủ điều này để không bị phạt nặngBảo vệ người tiêu dùng - 8 giờ trước
GĐXH - Những người mua vàng sau ngày 9/2/2026 cần lưu ý, nếu vi phạm có thể bị phạt đến 20 triệu đồng.
Đồ hộp Hạ Long giải trình như thế nào vụ việc hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh trong kho nguyên liệuBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tiếp tục khẳng định toàn bộ 132 tấn thịt lợn nguyên liệu cùng các hàng hóa liên quan đã bị phong tỏa ngay khi phát hiện sự việc và được tiêu hủy sau đó, không đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.
Thông báo khẩn từ cơ quan công an tới người dân có nhu cầu về vàng: Người mua đặc biệt lưu ý kẻo mất tiền tỷ trong chốc látBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan công an cảnh báo người dân về các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến mua bán vàng trên không gian mạng, người dân có nhu cầu mua bán, tích trữ vàng cần chú ý thông báo khẩn này.
Hàng Tết Nguyên đán ở siêu thị đã lên kệ, sẵn sàng phục vụ người mua với mức giảm giá đến 40%Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường bán lẻ bước vào cao điểm mua sắm với không khí nhộn nhịp lan tỏa khắp các siêu thị.
Động thái mới của MM Mega Market sau phát hiện nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ bày bán công khai ở siêu thị?Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Đại diện Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam khẳng định đã khắc phục những tồn tại liên quan đến 119 khay thực phẩm tại Siêu thị MM Mega Market Thanh Xuân.
Phát hiện và ngăn chặn hơn 3.000 mặt hàng không rõ nguồn gốc trước Tết Bính NgọBảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH – Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hơn 3.000 sản phẩm đồ chơi và thực phẩm không rõ nguồn gốc đang chuẩn bị tung ra thị trường dịp Tết Bính Ngọ.
Thêm ngân hàng xóa sổ tài khoản 'ngủ đông' và số dư dưới 50.000 đồngBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Sau ngân hàng ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và ngân hàng SHB, ngân hàng Techcombank cũng bắt đầu có kế hoạch ra soát và đóng các tài khoản không phát sinh giao dịch trong vòng 1 năm trở lên và số dư thấp hơn 50.000 đồng.
Hai ngân hàng đóng tài khoản 'ngủ đông’ 24 tháng và số dư dưới 20.000 đồngBảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Từ tháng 1/2026 nhiều ngân hàng đồng loạt rà soát, xử lý tài khoản không hoạt động nhằm làm sạch dữ liệu và tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Vụ Đồ hộp Hạ Long sản xuất pate Cột Đèn từ lợn bệnh: Thực phẩm bẩn và cái giá của niềm tin thị trườngBảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Theo TS. Nguyễn Minh Phong, các vụ việc liên tiếp liên quan đến thực phẩm bẩn, sữa không đạt chuẩn không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn gây xói mòn nghiêm trọng niềm tin của người tiêu dùng, đe dọa sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của thị trường trong nước.
Đồ hộp Hạ Long tạm dừng sản xuất, 650 công nhân lao động có được nhận thưởng Tết Nguyên đán 2026?Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Ngày 16/1, thông tin từ Công đoàn Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cho hay, doanh nghiệp vẫn bảo đảm chi trả đầy đủ tiền lương, thực hiện các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.