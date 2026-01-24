Mới nhất
Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều đường bay sắp kín tải, ngành hàng không tăng chuyến bay đêm

Thứ bảy, 17:12 24/01/2026 | Bảo vệ người tiêu dùng
Bảo Loan
Bảo Loan
GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, dù chưa đến Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại đang tăng cao và tập trung mạnh trên các đường bay từ TP. HCM đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc.

Nhiều đường bay sắp kín tải

Ngày 24/1, theo Cục Hàng không Việt Nam, đến nay, tính đến hết ngày 23/1 (5/12), thị trường vận tải hàng không nội địa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã ghi nhận nhu cầu đi lại tăng cao, đồng thời tiếp tục thể hiện rõ đặc điểm "lệch đầu" như các năm trước.

Tỷ lệ đặt chỗ trên nhiều đường bay đã vượt 80%, trong đó hàng loạt chặng ghi nhận mức 90–100%. Thậm chí kín tải vào những ngày cao điểm như TP. HCM – Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới.

Theo đó, khung thời gian từ ngày 23 - 28 tháng Chạp, nhu cầu đi lại tập trung mạnh trên các đường bay từ TP. HCM đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Ở chiều ngược lại, lượng khách từ các địa phương về TP. HCM trong giai đoạn này ở mức thấp, nhiều chuyến bay có tỷ lệ đặt chỗ dưới 35%. Thậm chí phải khai thác chuyến bay ferry nhằm bảo đảm vị trí tàu bay cho cao điểm sau Tết.

Nhu cầu di chuyển tăng cao bảo vệ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, dù chưa đến Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại đang tăng cao và tập trung mạnh trên các đường bay từ TP. HCM đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc.

Trong giai đoạn trước Tết, trên các đường bay từ Hà Nội đi các tỉnh miền Trung và miền Nam, tỷ lệ đặt chỗ nhìn chung vẫn ở mức thấp.

Nhiều chặng như Hà Nội – Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Cần Thơ… mới đạt mức lấp đầy trung bình 30–60%.

Riêng chặng Hà Nội – Đồng Hới ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ cao, đạt 88–100% trong ba ngày cao điểm 12–15/2/2026.

Sau Tết Nguyên đán, đặc biệt từ mùng 3 đến mùng 6 Tết (21–25/2/2026), nhu cầu đi lại đảo chiều rõ rệt khi tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ các địa phương về TP. HCM tăng mạnh, phổ biến ở mức 80–100%.

Nhiều chặng như Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Hải Phòng về TP. HCM gần như kín chỗ.

Trong khi đó, trên đường bay trục TP. HCM – Hà Nội, tình hình đặt chỗ nhìn chung vẫn còn dư địa, chỉ tăng cao cục bộ vào một số ngày sát và sau Tết. Cụ thể, chặng TP. HCM–Hà Nội trong các ngày 12–13/2/2026 đạt khoảng 85–88%, còn chiều Hà Nội – TP.HCM các ngày 21–23/2/2026 đạt 80–96%.

Tăng cường nhiều chuyến bay đêm

Trước tình hình khan hiếm vé như hiện nay, đại diện Vietnam Airlines cho biết, từ ngày 1/2 đến 3/3/2026, Vietnam Airlines dự kiến khai thác hơn 1.300 chuyến bay đêm, cung ứng gần 300.000 ghế nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

So với mùa Tết trước, số chuyến bay đêm trong Tết 2026 tăng 3% và chiếm khoảng 16,6% trên tổng số chuyến bay mà hãng này khai thác. 

Các chuyến bay đêm có giờ khởi hành sau 21h00 tối và trước 05h00 sáng hôm sau, tập trung vào các đường bay Hà Nội/TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Hải Phòng/Vinh/Thọ Xuân, TP.HCM - Huế/Cam Ranh (phát sinh trong cao điểm Tết) và đường bay TP.HCM - Buôn Ma Thuột (bổ sung trong cao điểm Tết).

Hãng sẽ sử dụng các loại máy bay Airbus A321, Airbus A320neo đối với hầu hết các chặng bay này. Riêng đường bay TP.HCM - Hà Nội, hãng sử dụng thêm các loại máy bay thân rộng, hiện đại Airbus A350 và Boeing 787.

Trong giai đoạn cao điểm, tần suất khai thác trên mỗi đường bay dự kiến tăng trung bình 1-2 cặp chuyến/ngày so với giai đoạn thường lệ, qua đó góp phần tăng thêm lựa chọn hành trình cho hành khách và giảm áp lực tại các khung giờ ban ngày.

Việc tăng cường bay đêm của Vietnam Airlines được triển khai trong bối cảnh ngành hàng không Việt Nam đồng loạt tối ưu phương án khai thác dịp Tết.

Đây là một trong những giải pháp nhằm phục vụ nhu cầu hành khách trong giai đoạn cao điểm dịp Tết Nguyên đán 2026, đồng thời góp phần giảm tải cho hệ thống trong điều kiện hạ tầng và slot tại một số cảng hàng không trọng điểm bị giới hạn.

Cập nhật thông tin chính thức về tìm kiếm máy bay MH370: Liệu sẽ có manh mối trong đợt tìm kiếm lớn này?

GĐXH - Công cuộc mới tìm kiếm máy MH370 đang được cả thế giới theo dõi đã có những thông báo đầu tiên.

GĐXH - Công cuộc mới tìm kiếm máy MH370 đang được cả thế giới theo dõi đã có những thông báo đầu tiên.

