Thay đổi mới về thu và kê khai lệ phí môn bài từ 1/1/2026, người kinh doanh hưởng lợi lớn

Theo Cục thuế, kể từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế trên cả nước chính thức không còn phải nộp cũng như không phải thực hiện kê khai lệ phí môn bài. Quy định này được triển khai thống nhất theo các văn bản pháp luật mới của Quốc hội và Chính phủ, nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Cục Thuế đã yêu cầu các Thuế tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới người nộp thuế về việc chấm dứt thu, nộp lệ phí môn bài kể từ năm 2026, bảo đảm việc thực hiện đúng và thống nhất theo quy định của pháp luật.

Theo Cục Thuế, việc không tiếp tục thu lệ phí môn bài được căn cứ trên các quy định pháp lý mới. Cụ thể, Khoản 7 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân đã quy định rõ việc "chấm dứt thu, nộp lệ phí môn bài từ ngày 1/1/2026".

Kể từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế trên cả nước chính thức không còn phải nộp cũng như không phải thực hiện kê khai lệ phí môn bài.

Bên cạnh đó, Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí cũng đã bãi bỏ toàn bộ các quy định liên quan đến lệ phí môn bài. Theo đó, Nghị định số 139/2016/NĐ-CP và Nghị định số 22/2020/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí môn bài chính thức hết hiệu lực thi hành.

Căn cứ các quy định nêu trên, từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế không phải nộp lệ phí môn bài đối với năm 2026 và các năm tiếp theo, đồng thời không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài kể từ thời điểm này.

Để bảo đảm triển khai đồng bộ, Công văn số 645/CT-CS yêu cầu cơ quan thuế các địa phương chủ động tuyên truyền, hướng dẫn đầy đủ để người nộp thuế nắm rõ và thực hiện đúng chính sách mới.

Song song với đó, các cơ quan thuế tiếp tục rà soát, áp dụng các biện pháp quản lý thuế theo quy định nhằm thu đúng, thu đủ số lệ phí môn bài còn phát sinh phải nộp của năm 2025 trở về trước vào ngân sách nhà nước.

Việc chấm dứt thu lệ phí môn bài từ năm 2026 được đánh giá là bước đi cụ thể trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính, góp phần giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững.

