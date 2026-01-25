Thay đổi mới về thu và kê khai lệ phí môn bài từ 1/1/2026, người kinh doanh hưởng lợi lớn
GĐXH - Kể từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế không còn phải nộp và kê khai lệ phí môn bài. Quy định này được thực hiện thống nhất theo các văn bản pháp luật mới của Quốc hội và Chính phủ, nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển.
Theo Cục thuế, kể từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế trên cả nước chính thức không còn phải nộp cũng như không phải thực hiện kê khai lệ phí môn bài. Quy định này được triển khai thống nhất theo các văn bản pháp luật mới của Quốc hội và Chính phủ, nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân.
Cục Thuế đã yêu cầu các Thuế tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới người nộp thuế về việc chấm dứt thu, nộp lệ phí môn bài kể từ năm 2026, bảo đảm việc thực hiện đúng và thống nhất theo quy định của pháp luật.
Theo Cục Thuế, việc không tiếp tục thu lệ phí môn bài được căn cứ trên các quy định pháp lý mới. Cụ thể, Khoản 7 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân đã quy định rõ việc "chấm dứt thu, nộp lệ phí môn bài từ ngày 1/1/2026".
Bên cạnh đó, Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí cũng đã bãi bỏ toàn bộ các quy định liên quan đến lệ phí môn bài. Theo đó, Nghị định số 139/2016/NĐ-CP và Nghị định số 22/2020/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí môn bài chính thức hết hiệu lực thi hành.
Căn cứ các quy định nêu trên, từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế không phải nộp lệ phí môn bài đối với năm 2026 và các năm tiếp theo, đồng thời không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài kể từ thời điểm này.
Để bảo đảm triển khai đồng bộ, Công văn số 645/CT-CS yêu cầu cơ quan thuế các địa phương chủ động tuyên truyền, hướng dẫn đầy đủ để người nộp thuế nắm rõ và thực hiện đúng chính sách mới.
Song song với đó, các cơ quan thuế tiếp tục rà soát, áp dụng các biện pháp quản lý thuế theo quy định nhằm thu đúng, thu đủ số lệ phí môn bài còn phát sinh phải nộp của năm 2025 trở về trước vào ngân sách nhà nước.
Việc chấm dứt thu lệ phí môn bài từ năm 2026 được đánh giá là bước đi cụ thể trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính, góp phần giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững.
98 'chợ cóc' được sắp xếp, Hà Nội tiếp tục xử lý 133 điểm kinh doanh tự phát giai đoạn tới như thế nào?Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước
GĐXH - Theo báo cáo tổng hợp từ UBND các xã, phường, đến thời điểm hiện nay, toàn thành phố đã tiến hành sắp xếp, xử lý được 98 trong tổng số 231 "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát. 133 điểm còn lại đang được đưa vào kế hoạch xử lý theo lộ trình cụ thể trong giai đoạn 2026 – 2027, bảo đảm triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.
Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều đường bay sắp kín tải, ngành hàng không tăng chuyến bay đêmBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, dù chưa đến Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại đang tăng cao và tập trung mạnh trên các đường bay từ TP. HCM đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc.
Thực hư thông tin Ngân hàng Nhà nước loại bỏ tiền mệnh giá 1.000 đến 5.000 đồngBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự kiến loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng, Ngân hàng Nhà nước khẳng định đây là thông tin không chính xác, không có cơ sở pháp lý và đề nghị người dân không chia sẻ các nội dung sai sự thật.
Mua vàng từ ngày 9/2/2026: Người mua phải tuyệt đối tuân thủ điều này để không bị phạt nặngBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Những người mua vàng sau ngày 9/2/2026 cần lưu ý, nếu vi phạm có thể bị phạt đến 20 triệu đồng.
Đồ hộp Hạ Long giải trình như thế nào vụ việc hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh trong kho nguyên liệuBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tiếp tục khẳng định toàn bộ 132 tấn thịt lợn nguyên liệu cùng các hàng hóa liên quan đã bị phong tỏa ngay khi phát hiện sự việc và được tiêu hủy sau đó, không đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.
Thông báo khẩn từ cơ quan công an tới người dân có nhu cầu về vàng: Người mua đặc biệt lưu ý kẻo mất tiền tỷ trong chốc látBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Cơ quan công an cảnh báo người dân về các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến mua bán vàng trên không gian mạng, người dân có nhu cầu mua bán, tích trữ vàng cần chú ý thông báo khẩn này.
Hàng Tết Nguyên đán ở siêu thị đã lên kệ, sẵn sàng phục vụ người mua với mức giảm giá đến 40%Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường bán lẻ bước vào cao điểm mua sắm với không khí nhộn nhịp lan tỏa khắp các siêu thị.
Động thái mới của MM Mega Market sau phát hiện nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ bày bán công khai ở siêu thị?Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Đại diện Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam khẳng định đã khắc phục những tồn tại liên quan đến 119 khay thực phẩm tại Siêu thị MM Mega Market Thanh Xuân.
Phát hiện và ngăn chặn hơn 3.000 mặt hàng không rõ nguồn gốc trước Tết Bính NgọBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH – Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hơn 3.000 sản phẩm đồ chơi và thực phẩm không rõ nguồn gốc đang chuẩn bị tung ra thị trường dịp Tết Bính Ngọ.
Thêm ngân hàng xóa sổ tài khoản 'ngủ đông' và số dư dưới 50.000 đồngBảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Sau ngân hàng ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và ngân hàng SHB, ngân hàng Techcombank cũng bắt đầu có kế hoạch ra soát và đóng các tài khoản không phát sinh giao dịch trong vòng 1 năm trở lên và số dư thấp hơn 50.000 đồng.
Đồ hộp Hạ Long tạm dừng sản xuất, 650 công nhân lao động có được nhận thưởng Tết Nguyên đán 2026?Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Ngày 16/1, thông tin từ Công đoàn Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cho hay, doanh nghiệp vẫn bảo đảm chi trả đầy đủ tiền lương, thực hiện các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.