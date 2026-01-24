Thực hư thông tin Ngân hàng Nhà nước loại bỏ tiền mệnh giá 1.000 đến 5.000 đồng
GĐXH - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự kiến loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng, Ngân hàng Nhà nước khẳng định đây là thông tin không chính xác, không có cơ sở pháp lý và đề nghị người dân không chia sẻ các nội dung sai sự thật.
Vừa qua, trên một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự kiến loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng.
Về việc này, ngày 24/1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định thông tin nêu trên là không chính xác, không có cơ sở pháp lý.
NHNN cho rằng, việc phát hành, quản lý và lưu hành tiền Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước thực hiện đúng quy định pháp luật trên cơ sở đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán của nền kinh tế, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
Do đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác về việc dự kiến loại bỏ tiền mệnh giá từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Hiện nay, Việt Nam đang có 12 mệnh giá tiền giấy (bao gồm tiền polymer và tiền cotton) cùng 5 mệnh giá tiền kim loại vẫn còn giá trị lưu hành hợp pháp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Cụ thể, tiền polymer – loại tiền được sử dụng phổ biến trong các giao dịch hằng ngày – gồm 6 mệnh giá: 500.000 đồng, 200.000 đồng, 100.000 đồng, 50.000 đồng, 20.000 đồng và 10.000 đồng.
Trong khi đó, tiền giấy cotton, chủ yếu là các mệnh giá nhỏ, bao gồm 5.000 đồng, 2.000 đồng, 1.000 đồng, 500 đồng, 200 đồng và 100 đồng.
Đối với tiền kim loại (tiền xu), mặc dù hiện nay không còn được đúc mới và các mệnh giá dưới 1.000 đồng như 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng rất hiếm khi xuất hiện trong lưu thông, song vẫn được công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp.
Trong bối cảnh Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần, nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ để mừng tuổi và phục vụ các hoạt động lễ hội đầu năm có xu hướng gia tăng.
Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên đổi tiền qua các kênh hợp pháp tại ngân hàng, tổ chức tín dụng, đồng thời cảnh giác với các dịch vụ đổi tiền thu phí tràn lan trên mạng xã hội nhằm tránh rủi ro pháp lý và thiệt hại kinh tế.
