98 'chợ cóc' được sắp xếp, Hà Nội tiếp tục xử lý 133 điểm kinh doanh tự phát giai đoạn tới như thế nào?

Hiện Hà Nội có tổng cộng 468 chợ các loại, trong đó gồm 16 chợ hạng 1, 59 chợ hạng 2, 346 chợ hạng 3 và 47 chợ chưa được phân hạng.

Về phân bố, thành phố có 213 chợ khu vực đô thị và 255 chợ khu vực nông thôn. Tuy nhiên, vẫn còn 6 xã, phường chưa có chợ là Lĩnh Nam, Phương Liệt, Yên Sở, Hồng Sơn, Yên Bài và Thư Lâm.

Dưới tác động của quá trình đô thị hóa nhanh, nhu cầu mua bán của người dân ngày càng tăng, trong khi hạ tầng thương mại tại một số khu vực chưa đáp ứng đầy đủ, tình trạng "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát tiếp tục nảy sinh. Qua công tác rà soát, toàn thành phố hiện có 231 điểm kinh doanh tự phát phân bố tại 52 xã, phường.

Các "chợ cóc" và điểm kinh doanh tự phát được phân chia thành 4 nhóm theo quy mô, tính chất hoạt động và mức độ ảnh hưởng đến trật tự đô thị, an toàn giao thông. Thành phố đã xây dựng lộ trình xử lý cụ thể từ nay đến năm 2027.

133 điểm còn lại đang được đưa vào kế hoạch xử lý theo lộ trình cụ thể trong giai đoạn 2026 – 2027, bảo đảm triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Trong đó, 75 điểm được xác định là "điểm nóng", có tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn giao thông sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/1/2026. Các nhóm còn lại tiếp tục được xử lý dứt điểm trước ngày 30/6/2027.

Triển khai kế hoạch của thành phố, UBND các xã, phường đã đồng loạt tổ chức rà soát, thống kê, phân loại các điểm kinh doanh tự phát theo quy mô và mức độ tác động. Nhờ đó, nhiều tụ điểm buôn bán tự phát gây mất trật tự đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông đã được giải tỏa, góp phần lập lại kỷ cương đô thị, cải thiện đáng kể cảnh quan, môi trường sống tại nhiều khu vực.

Thành phố cũng xác định việc xử lý "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, có lộ trình rõ ràng, bám sát quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo, tránh các biện pháp nóng vội, cực đoan.

Song song với công tác sắp xếp, hoạt động của hệ thống chợ trên địa bàn tiếp tục phát huy vai trò là kênh phân phối hàng hóa thiết yếu, tạo việc làm và thu nhập cho nhiều lao động. Đáng chú ý, một số chợ đã từng bước ứng dụng thương mại điện tử trong thanh toán, triển khai mô hình "chợ không dùng tiền mặt", góp phần thúc đẩy văn minh thương mại và mang lại thuận lợi cho người tiêu dùng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc xử lý "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát vẫn còn những tồn tại.

Tại một số địa phương chưa có chợ hoặc hạ tầng chợ chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, tình trạng phát sinh hoặc tái diễn "chợ cóc" vẫn diễn biến phức tạp, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh môi trường và khó kiểm soát nguồn gốc hàng hóa. Một số khu vực theo phản ánh của báo chí vẫn xuất hiện tình trạng "chợ cóc" tái hoạt động hoặc phát sinh mới trên các tuyến phố chính, gây bức xúc trong dư luận.

Trước thực tế đó, UBND thành phố khẳng định quan điểm kiên quyết xử lý "chợ cóc", song triển khai theo hướng linh hoạt, không cực đoan, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu lập lại trật tự đô thị với việc ổn định sinh kế, an sinh xã hội và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, nhất là trong các thời điểm nhạy cảm như dịp Tết Nguyên đán.

