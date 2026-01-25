98 'chợ cóc' được sắp xếp, Hà Nội tiếp tục xử lý 133 điểm kinh doanh tự phát giai đoạn tới như thế nào?
GĐXH - Theo báo cáo tổng hợp từ UBND các xã, phường, đến thời điểm hiện nay, toàn thành phố đã tiến hành sắp xếp, xử lý được 98 trong tổng số 231 "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát. 133 điểm còn lại đang được đưa vào kế hoạch xử lý theo lộ trình cụ thể trong giai đoạn 2026 – 2027, bảo đảm triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.
Hiện Hà Nội có tổng cộng 468 chợ các loại, trong đó gồm 16 chợ hạng 1, 59 chợ hạng 2, 346 chợ hạng 3 và 47 chợ chưa được phân hạng.
Về phân bố, thành phố có 213 chợ khu vực đô thị và 255 chợ khu vực nông thôn. Tuy nhiên, vẫn còn 6 xã, phường chưa có chợ là Lĩnh Nam, Phương Liệt, Yên Sở, Hồng Sơn, Yên Bài và Thư Lâm.
Dưới tác động của quá trình đô thị hóa nhanh, nhu cầu mua bán của người dân ngày càng tăng, trong khi hạ tầng thương mại tại một số khu vực chưa đáp ứng đầy đủ, tình trạng "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát tiếp tục nảy sinh. Qua công tác rà soát, toàn thành phố hiện có 231 điểm kinh doanh tự phát phân bố tại 52 xã, phường.
Các "chợ cóc" và điểm kinh doanh tự phát được phân chia thành 4 nhóm theo quy mô, tính chất hoạt động và mức độ ảnh hưởng đến trật tự đô thị, an toàn giao thông. Thành phố đã xây dựng lộ trình xử lý cụ thể từ nay đến năm 2027.
Trong đó, 75 điểm được xác định là "điểm nóng", có tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn giao thông sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/1/2026. Các nhóm còn lại tiếp tục được xử lý dứt điểm trước ngày 30/6/2027.
Triển khai kế hoạch của thành phố, UBND các xã, phường đã đồng loạt tổ chức rà soát, thống kê, phân loại các điểm kinh doanh tự phát theo quy mô và mức độ tác động. Nhờ đó, nhiều tụ điểm buôn bán tự phát gây mất trật tự đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông đã được giải tỏa, góp phần lập lại kỷ cương đô thị, cải thiện đáng kể cảnh quan, môi trường sống tại nhiều khu vực.
Thành phố cũng xác định việc xử lý "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, có lộ trình rõ ràng, bám sát quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo, tránh các biện pháp nóng vội, cực đoan.
Song song với công tác sắp xếp, hoạt động của hệ thống chợ trên địa bàn tiếp tục phát huy vai trò là kênh phân phối hàng hóa thiết yếu, tạo việc làm và thu nhập cho nhiều lao động. Đáng chú ý, một số chợ đã từng bước ứng dụng thương mại điện tử trong thanh toán, triển khai mô hình "chợ không dùng tiền mặt", góp phần thúc đẩy văn minh thương mại và mang lại thuận lợi cho người tiêu dùng.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc xử lý "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát vẫn còn những tồn tại.
Tại một số địa phương chưa có chợ hoặc hạ tầng chợ chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, tình trạng phát sinh hoặc tái diễn "chợ cóc" vẫn diễn biến phức tạp, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh môi trường và khó kiểm soát nguồn gốc hàng hóa. Một số khu vực theo phản ánh của báo chí vẫn xuất hiện tình trạng "chợ cóc" tái hoạt động hoặc phát sinh mới trên các tuyến phố chính, gây bức xúc trong dư luận.
Trước thực tế đó, UBND thành phố khẳng định quan điểm kiên quyết xử lý "chợ cóc", song triển khai theo hướng linh hoạt, không cực đoan, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu lập lại trật tự đô thị với việc ổn định sinh kế, an sinh xã hội và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, nhất là trong các thời điểm nhạy cảm như dịp Tết Nguyên đán.
Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều đường bay sắp kín tải, ngành hàng không tăng chuyến bay đêmBảo vệ người tiêu dùng - 23 giờ trước
GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, dù chưa đến Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại đang tăng cao và tập trung mạnh trên các đường bay từ TP. HCM đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc.
Thực hư thông tin Ngân hàng Nhà nước loại bỏ tiền mệnh giá 1.000 đến 5.000 đồngBảo vệ người tiêu dùng - 23 giờ trước
GĐXH - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự kiến loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng, Ngân hàng Nhà nước khẳng định đây là thông tin không chính xác, không có cơ sở pháp lý và đề nghị người dân không chia sẻ các nội dung sai sự thật.
Mua vàng từ ngày 9/2/2026: Người mua phải tuyệt đối tuân thủ điều này để không bị phạt nặngBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Những người mua vàng sau ngày 9/2/2026 cần lưu ý, nếu vi phạm có thể bị phạt đến 20 triệu đồng.
Đồ hộp Hạ Long giải trình như thế nào vụ việc hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh trong kho nguyên liệuBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tiếp tục khẳng định toàn bộ 132 tấn thịt lợn nguyên liệu cùng các hàng hóa liên quan đã bị phong tỏa ngay khi phát hiện sự việc và được tiêu hủy sau đó, không đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.
Thông báo khẩn từ cơ quan công an tới người dân có nhu cầu về vàng: Người mua đặc biệt lưu ý kẻo mất tiền tỷ trong chốc látBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Cơ quan công an cảnh báo người dân về các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến mua bán vàng trên không gian mạng, người dân có nhu cầu mua bán, tích trữ vàng cần chú ý thông báo khẩn này.
Hàng Tết Nguyên đán ở siêu thị đã lên kệ, sẵn sàng phục vụ người mua với mức giảm giá đến 40%Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường bán lẻ bước vào cao điểm mua sắm với không khí nhộn nhịp lan tỏa khắp các siêu thị.
Động thái mới của MM Mega Market sau phát hiện nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ bày bán công khai ở siêu thị?Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Đại diện Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam khẳng định đã khắc phục những tồn tại liên quan đến 119 khay thực phẩm tại Siêu thị MM Mega Market Thanh Xuân.
Phát hiện và ngăn chặn hơn 3.000 mặt hàng không rõ nguồn gốc trước Tết Bính NgọBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH – Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hơn 3.000 sản phẩm đồ chơi và thực phẩm không rõ nguồn gốc đang chuẩn bị tung ra thị trường dịp Tết Bính Ngọ.
Thêm ngân hàng xóa sổ tài khoản 'ngủ đông' và số dư dưới 50.000 đồngBảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Sau ngân hàng ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và ngân hàng SHB, ngân hàng Techcombank cũng bắt đầu có kế hoạch ra soát và đóng các tài khoản không phát sinh giao dịch trong vòng 1 năm trở lên và số dư thấp hơn 50.000 đồng.
Hai ngân hàng đóng tài khoản 'ngủ đông’ 24 tháng và số dư dưới 20.000 đồngBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Từ tháng 1/2026 nhiều ngân hàng đồng loạt rà soát, xử lý tài khoản không hoạt động nhằm làm sạch dữ liệu và tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Đồ hộp Hạ Long tạm dừng sản xuất, 650 công nhân lao động có được nhận thưởng Tết Nguyên đán 2026?Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Ngày 16/1, thông tin từ Công đoàn Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cho hay, doanh nghiệp vẫn bảo đảm chi trả đầy đủ tiền lương, thực hiện các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.