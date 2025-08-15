Bố đánh con gái dã man giữa phố, ép lên xe vì không chịu về nhà
Hình ảnh người bố liên tục dùng chân đạp vào người, túm cổ con gái trong khi cô bé cố gắng tránh đòn khiến dư luận bức xúc.
Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục đấm, đá rồi kéo một cô bé lên xe.
Sự việc xảy ra gần một khu dân cư ở thị trấn Thành Quan, huyện Tường Phù, thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), gây nhiều tranh cãi về nguyên nhân và mối quan hệ giữa hai người.
Ngày 11/8, Công an thị trấn Thành Quan xác nhận rằng người đàn ông và cô bé trong video là 2 bố con, đều là cư dân địa phương. Vụ việc xảy ra vài ngày trước khi đoạn video bị phát tán.
Theo công an, cô bé đang trong tuổi “nổi loạn”, hôm đó không chịu về nhà nên bị bố dùng vũ lực ép lên xe, theo thông tin từ 163.com .
Lực lượng chức năng đã cảnh cáo về hành vi bạo lực gia đình đối với người bố, đồng thời báo cáo sự việc cho chính quyền thị trấn, hội phụ nữ và các đơn vị liên quan.
Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của bé gái, phía công an cho biết, em “không bị thương nghiêm trọng”. Người bố hiện chưa bị xử phạt hành chính hay hình sự do phía con gái không đưa ra yêu cầu.
“Chuyện gia đình khó phân xử, nhưng rõ ràng cách giáo dục này là không phù hợp”, công an cho biết, đồng thời khuyến cáo người dân không nên lan truyền thông tin sai lệch.
Hội Phụ nữ huyện Tường Phù cho biết sẽ phối hợp với công an để nắm rõ tình hình và có hướng xử lý.
Cộng đồng mạng bày tỏ sự bức xúc trước cách hành xử của người bố.
“Dù thế nào cũng không nên đánh con như vậy. Con trẻ ở tuổi ‘nổi loạn’ cần được cha mẹ chia sẻ, bảo ban từ từ. Đánh đập, bạo lực chỉ phản tác dụng mà thôi,” một người bình luận.
Vợ đối chất 'tiểu tam', vạch trần chuyện ngoại tình ngay trên sóng trực tiếpChuyện vợ chồng - 10 giờ trước
Vợ lên sóng radio trực tiếp đối chất tình nhân của chồng, làm dấy lên tranh cãi về chuyện ngoại tình.
Con trai có 2 thói quen này, đa phần sẽ không hiếu thảo: Đừng đợi đến khi về già mới hối hận vì đã không dạy con từ sớm!Nuôi dạy con - 12 giờ trước
GĐXH - Cha mẹ nào cũng mong con trai lớn lên sẽ hiếu thảo, hiểu chuyện. Nhưng trên thực tế, sự hiếu thảo không phải là bẩm sinh mà nó được hình thành từ những thói quen nhỏ từ khi còn bé.
Sống thử cùng 'bạn đời' sau nghỉ hưu, tôi mới hiểu: Tuổi già tự do vẫn là hạnh phúc nhấtGia đình - 17 giờ trước
GĐXH - Bước vào tuổi già, mỗi người sẽ chọn một cách sống: có người tìm một nửa đồng hành, có người lại muốn sống độc lập.
5 cung hoàng đạo bản lĩnh, tham vọng và luôn muốn vươn lên dẫn đầuGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Không phải ai cũng hài lòng với một cuộc sống bình lặng. 5 cung hoàng đạo dưới đây sinh ra đã mang trong mình bản lĩnh kiên cường, tham vọng mạnh mẽ và quyết tâm "chạm đỉnh" trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.
5 điều biến phụ nữ sau 50 tuổi thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mìnhGia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Phụ nữ sau 50 tuổi không còn là cô gái của tuổi thanh xuân bồng bột, nhưng chính sự từng trải, trí tuệ và bản lĩnh lại khiến họ đẹp mặn mà hơn bao giờ hết.
Cụ ông 76 tuổi lái xe 760km đi gặp 'Á hậu' quen qua mạng và cú sốc bẽ bàngGia đình - 1 ngày trước
Người đàn ông 76 tuổi sốc khi biết mình rơi vào vụ lừa tình trên mạng, sau khi lái xe 760km đến gặp người mà ông tin là "vợ tương lai" của mình.
Cho hàng xóm vay hơn 500 triệu, 4 năm sau tôi bất ngờ có tên trong di chúc và phải hầu tòaGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày nhận giấy triệu tập của tòa án, tôi chết lặng. Tôi bị ba người con của hàng xóm đã mất kiện, cáo buộc tôi "chiếm đoạt tài sản" của cha họ. Lý do xuất phát từ bản di chúc ông ấy để lại.
Thẳng thắn đến mức mất lòng: 4 cung hoàng đạo tâm không xấu nhưng dễ gây tổn thương người khácGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Với những cung hoàng đạo này, việc nói thẳng, nói thật đã trở thành thói quen. Tuy nhiên, đôi khi chính họ cũng không nhận ra rằng lời nói của mình vô tình làm người khác bị tổn thương.
Nuôi con đồng đội suốt 14 năm: Cựu chiến binh nhận lại điều bất ngờ khi tuổi già cô độcGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Không cùng huyết thống nhưng suốt 14 năm, ông Lượng vẫn nuôi nấng, chăm sóc con trai của người đồng đội đã khuất như con ruột. Đến khi tuổi già, ông mãn nguyện vì tình nghĩa bền chặt được đáp lại.
Bị 'quỵt' 360 triệu sính lễ, chàng trai đến nhà phát hiện bạn gái đã là bà nộiChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Bị bạn gái ép đưa thêm tiền sính lễ, thanh niên cùng gia đình về tận nhà tìm nguyên nhân thì bất ngờ phát hiện cô đã lên chức bà nội.
Nếu con bạn có 3 hành vi này, thường sẽ rất thành công khi lớn lênNuôi dạy con
GĐXH - Nếu con bạn có 3 “thói quen xấu” dưới đây thì bạn hãy mừng thầm vì sau này con lớn lên sẽ rất giỏi giang đấy.