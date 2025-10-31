Bộ GD&ĐT quy định nhiều điểm mới trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 23 với nhiều điểm mới trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, mở rộng quy mô dự thi và siết chặt công tác thanh tra, kiểm tra.
Ảnh minh họa.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 23/2025/TT-BGDĐT, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, với nhiều điểm mới trong công tác thanh tra, kiểm tra và quy định về số lượng thí sinh dự thi. Thông tư có hiệu lực từ ngày 9/12/2025, thay thế Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT.
Điều chỉnh quy định để phù hợp công tác thanh tra, kiểm tra
Theo Bộ GD&ĐT, Thông tư 23 được ban hành nhằm bảo đảm sự đồng bộ với Nghị định số 109/2025/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.
Theo đó, các quy định mới nêu rõ: Bộ GD&ĐT có trách nhiệm thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức coi thi tại các đơn vị dự thi và hội đồng coi thi; đồng thời kiểm tra, giám sát quá trình chấm thi và phúc khảo.
Các Sở GD&ĐT được yêu cầu bố trí cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất để tham gia các đoàn kiểm tra của Bộ khi được yêu cầu. Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức kỳ thi đều chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.
Ngoài ra, Ban Chỉ đạo thi, Hội đồng coi thi, Bộ và các Sở GD&ĐT là những nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng về vi phạm Quy chế thi. Việc quy định rõ trách nhiệm, đầu mối tiếp nhận phản ánh được kỳ vọng sẽ tăng tính minh bạch, đảm bảo công bằng trong quá trình tổ chức kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
Điều chỉnh số lượng thí sinh dự thi theo quy mô từng địa phương
Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là số lượng thí sinh được phép đăng ký dự thi của mỗi đơn vị.
Nếu như trước đây, mỗi địa phương chỉ được chọn tối đa 10 thí sinh cho một môn thi, và riêng Hà Nội, TP Hồ Chí Minh được chọn 20 thí sinh, thì quy định mới đã mở rộng đáng kể quy mô dự thi ở một số tỉnh, thành.
Cụ thể, Hà Nội vẫn được phép cử tối đa 20 thí sinh/môn thi; TP Hồ Chí Minh được nâng lên đến 40 thí sinh/môn. Các địa phương như Lâm Đồng, Phú Thọ, Ninh Bình, Vĩnh Long, TP Cần Thơ được phép 30 thí sinh/đội tuyển, trong khi một số tỉnh thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính sẽ có chỉ tiêu 20 thí sinh/môn thi.
Việc điều chỉnh này được Bộ GD&ĐT lý giải nhằm phù hợp với thực tế quy mô học sinh và chất lượng đào tạo của từng địa phương, đồng thời tạo điều kiện cho các tỉnh, thành có đông học sinh giỏi được tham gia nhiều hơn vào sân chơi học thuật cấp quốc gia.
Quy định chặt chẽ hơn về phòng thi các môn Tin học và Ngoại ngữ
Bên cạnh điều chỉnh về nhân sự dự thi, Thông tư 23 cũng quy định rõ hơn về điều kiện cơ sở vật chất trong phòng thi nhằm đảm bảo tính khách quan, công bằng và an toàn thông tin.
Theo đó, thí sinh dự thi môn Tin học được bố trí phòng thi riêng biệt, với máy tính hoàn toàn cô lập, không được kết nối với bất kỳ thiết bị hay phương tiện nào trong hoặc ngoài phòng thi.
Đối với môn Ngoại ngữ, buổi thi viết của mỗi môn sẽ có phòng thi riêng, được trang bị máy nghe đĩa CD và loa, cùng với ít nhất hai bộ máy nghe dự phòng dùng chung cho toàn bộ phòng thi môn Ngoại ngữ. Buổi thi nói sẽ được tổ chức theo hướng dẫn cụ thể của Bộ GD&ĐT để đảm bảo thống nhất toàn quốc.
Những điều chỉnh này được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh các kỳ thi ngày càng ứng dụng công nghệ, nhằm hạn chế tối đa rủi ro về gian lận, can thiệp kỹ thuật hay lỗi thiết bị trong quá trình làm bài.
Kỳ vọng nâng cao chất lượng, minh bạch và công bằng
Với việc ban hành Thông tư 23, Bộ GD&ĐT kỳ vọng sẽ chuẩn hóa quy trình tổ chức thi chọn học sinh giỏi quốc gia theo hướng chặt chẽ, minh bạch và có tính linh hoạt hơn.
Công tác thanh tra, kiểm tra được siết chặt, trong khi việc mở rộng quy mô dự thi cho phép nhiều học sinh giỏi hơn được tham gia, góp phần phát hiện, bồi dưỡng và phát huy nhân tài cho đất nước.
Đây cũng được coi là bước chuẩn bị quan trọng để tiến tới đổi mới toàn diện các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, đảm bảo vừa phát hiện đúng năng lực, vừa khuyến khích tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học trong học sinh phổ thông.
Hà Nội cử 247 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
Chuẩn bị cho Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố danh sách 247 học sinh thuộc 13 đội tuyển các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Đức.
Mỗi đội tuyển của Hà Nội được phép cử tối đa 20 thí sinh dự thi. Tuy nhiên, theo đại diện Sở GD&ĐT, một số đội có số lượng thành viên ít hơn do yêu cầu đảm bảo chất lượng. Đội tiếng Nga có 19 học sinh, trong khi đội tiếng Nhật chỉ gồm 8 học sinh – đều là những em có thành tích nổi bật tại các cuộc thi cấp thành phố và khu vực.
Theo kế hoạch, các đội tuyển sẽ tiếp tục được bồi dưỡng chuyên sâu trong suốt học kỳ I để chuẩn bị cho vòng thi quốc gia dự kiến tổ chức vào đầu năm 2026.
