Bộ Quốc phòng thông tin về sự cố rơi máy bay quân sự tại Đắk Lắk
GĐXH - Bộ Quốc phòng đã thông tin chính thức về sự cố rơi máy bay quân sự tại Đắk Lắk.
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc Phòng, sáng 28/1, Bộ này đã thông tin chính thức về sự cố máy bay quân sự rơi tại Đắk Lắk.
Theo đó, thực hiện kế hoạch huấn luyện của đơn vị, Trung úy phi công Đinh Thành Trung, Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân điều khiến máy bay YAK-130, thực hiện bài bay (Bài 5+3), được lệnh cất cánh lúc 7 giờ 27 phút ngày 28/1/2026.
Trong quá trình bay, máy bay gặp sự cố, mất liên lạc lúc 7 giờ 44 phút, phi công Đinh Thành Trung nỗ lực xử lý, khắc phục sự cố kỹ thuật nhưng không được. Phi công đã điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư, khi chọn được vị trí, phi công bật dù thoát hiểm an toàn và được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện. Hiện tại, sức khỏe phi công đã bình phục.
May bay va vào núi Hòn Vinh (khu vực phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), không ảnh hưởng đến người dân và các công trình, khu vực dân cư. Hiện tại, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân; phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn để tiếp cận vị trí máy bay gặp sự cố.
