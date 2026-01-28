Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Bộ Quốc phòng thông tin về sự cố rơi máy bay quân sự tại Đắk Lắk

Thứ tư, 14:42 28/01/2026 | Thời sự
L.Vũ
L.Vũ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bộ Quốc phòng đã thông tin chính thức về sự cố rơi máy bay quân sự tại Đắk Lắk.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc Phòng, sáng 28/1, Bộ này đã thông tin chính thức về sự cố máy bay quân sự rơi tại Đắk Lắk.

Theo đó, thực hiện kế hoạch huấn luyện của đơn vị, Trung úy phi công Đinh Thành Trung, Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân điều khiến máy bay YAK-130, thực hiện bài bay (Bài 5+3), được lệnh cất cánh lúc 7 giờ 27 phút ngày 28/1/2026.

Bộ Quốc phòng thông tin về sự cố rơi máy bay quân sự tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Khu vực vùng núi nơi xảy ra vụ máy bay quân sự rơi. Ảnh: TTXVN

Trong quá trình bay, máy bay gặp sự cố, mất liên lạc lúc 7 giờ 44 phút, phi công Đinh Thành Trung nỗ lực xử lý, khắc phục sự cố kỹ thuật nhưng không được. Phi công đã điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư, khi chọn được vị trí, phi công bật dù thoát hiểm an toàn và được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện. Hiện tại, sức khỏe phi công đã bình phục.

May bay va vào núi Hòn Vinh (khu vực phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), không ảnh hưởng đến người dân và các công trình, khu vực dân cư. Hiện tại, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân; phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn để tiếp cận vị trí máy bay gặp sự cố.

Vụ rơi máy bay SU22 ở Quảng Nam: Phi công thoát hiểm an toàn vẫn muốn tiếp tục lái máy bay chiến đấuVụ rơi máy bay SU22 ở Quảng Nam: Phi công thoát hiểm an toàn vẫn muốn tiếp tục lái máy bay chiến đấu

Sau khi thoát hiểm thành công sau khi máy bay SU22 M4 gặp sự cố, Đại úy Đỗ Tiến Đức cho biết mình vẫn muốn tiếp tục làm phi công lái máy bay chiến đấu.

Hai phi công vụ rơi máy bay ở Bình Định được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốcHai phi công vụ rơi máy bay ở Bình Định được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

GĐXH - Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Thượng tá Nguyễn Hồng Quân (2 phi công trong vụ rơi máy bay ở Bình Định) được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì có thành tính xuất sắc trong nhiệm vụ huấn luyện bay.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Vụ rơi máy bay Yak-130: Khen thưởng 7 tập thể, 13 cá nhân tham gia cứu nạn 2 phi công

Vụ rơi máy bay Yak-130: Khen thưởng 7 tập thể, 13 cá nhân tham gia cứu nạn 2 phi công

Hành trình đội mưa tìm kiếm 2 phi công vụ rơi máy bay ở Bình Định

Hành trình đội mưa tìm kiếm 2 phi công vụ rơi máy bay ở Bình Định

Vụ rơi máy bay SU22 ở Quảng Nam: Phi công thoát hiểm an toàn vẫn muốn tiếp tục lái máy bay chiến đấu

Vụ rơi máy bay SU22 ở Quảng Nam: Phi công thoát hiểm an toàn vẫn muốn tiếp tục lái máy bay chiến đấu

Thông tin mới nhất về vụ rơi máy bay quân sự ở Quảng Nam

Thông tin mới nhất về vụ rơi máy bay quân sự ở Quảng Nam

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ rơi máy bay quân sự ở Quảng Nam

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ rơi máy bay quân sự ở Quảng Nam

Cùng chuyên mục

Hà Nội và miền Bắc tái diễn điệp khúc thời tiết khó chịu kéo dài đến cuối tuần

Hà Nội và miền Bắc tái diễn điệp khúc thời tiết khó chịu kéo dài đến cuối tuần

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có sương mù về đêm và sáng. Đến trưa chiều trời hửng nắng ấm dần.

Hà Nội mỗi ngày: Nhiều vi phạm trật tự đô thị gia tăng về đêm, phát hiện 302 trường hợp

Hà Nội mỗi ngày: Nhiều vi phạm trật tự đô thị gia tăng về đêm, phát hiện 302 trường hợp

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một ngày, lực lượng chức năng Hà Nội đã phát hiện 302 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera giám sát.

Chi tiết lộ trình di dời 860.000 người dân nội đô của Hà Nội để giảm tải hạ tầng

Chi tiết lộ trình di dời 860.000 người dân nội đô của Hà Nội để giảm tải hạ tầng

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trình HĐND thành phố xem xét theo thẩm quyền tại kỳ họp thứ 31. Theo đó, Hà Nội đề xuất di dời hơn 860.000 người dân nội đô, tái định cư tại Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc nhằm giảm tải hạ tầng.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Điệp khúc thời tiết khiến người dân Thủ đô ngán ngẩm trước khi đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Điệp khúc thời tiết khiến người dân Thủ đô ngán ngẩm trước khi đón đợt không khí lạnh mới

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo, thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có sương mù kèm mưa nhỏ. Đến ngày 31/1-1/2, lại có sóng lạnh tràn xuống khu vực này tiếp tục mưa và rét.

Tin sáng 27/1: Những hộ gia đình nào ở Đà Nẵng được tặng 2,5 triệu đồng tiền mặt và 500 nghìn đồng hiện vật Tết Nguyên đán 2026? Miền Bắc liên tục đón không khí lạnh, Tết Nguyên đán liệu có rét đậm?

Tin sáng 27/1: Những hộ gia đình nào ở Đà Nẵng được tặng 2,5 triệu đồng tiền mặt và 500 nghìn đồng hiện vật Tết Nguyên đán 2026? Miền Bắc liên tục đón không khí lạnh, Tết Nguyên đán liệu có rét đậm?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nhằm chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán 2026, HĐND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND, quy định cụ thể việc thăm hỏi, tặng quà Tết trên địa bàn thành phố; Chuyên gia khí tượng đưa ra nhận định ban đầu về thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cũng như xác suất xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng trong tháng 2.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc lại mưa rét kéo dài?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc lại mưa rét kéo dài?

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, ngày 26-27/1 có không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông khiến miền Bắc trời sương mù, có mưa nhỏ và rét. Đến ngày 31/1-1/2, lại có sóng lạnh xuống, trời tiếp tục mưa và rét.

Tin sáng 26/1: Sắp tới, người dân có thể đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất kỳ xã nào trên địa bàn tỉnh; Thay đổi quan trọng của chính sách thuế từ 14/2/2026

Tin sáng 26/1: Sắp tới, người dân có thể đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất kỳ xã nào trên địa bàn tỉnh; Thay đổi quan trọng của chính sách thuế từ 14/2/2026

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) hướng người dân có thể thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất kỳ xã nào trên địa bàn tỉnh; Từ 14/2/2026, Nghị định 373/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về quyết toán thuế đối với cá nhân có hai nguồn thu nhập trở lên.

Hà Nội mỗi ngày: Phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, môi trường chỉ trong một ngày

Hà Nội mỗi ngày: Phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, môi trường chỉ trong một ngày

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Trong ngày 24/01/2026, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera giám sát và tiếp nhận phản ánh trực tiếp tại hiện trường.

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Xuất hiện yếu tố gây bất lợi cho các kế hoạch ngày Tết

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Xuất hiện yếu tố gây bất lợi cho các kế hoạch ngày Tết

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có mưa, rét đậm, rét hại do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Hà Nội: Cấm ô tô quay đầu trên đường Cổ Linh từ ngày 25/1 để xây hầm chui

Hà Nội: Cấm ô tô quay đầu trên đường Cổ Linh từ ngày 25/1 để xây hầm chui

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Để phục vụ thi công dự án hầm chui tại nút giao Cổ Linh (phường Long Biên, Hà Nội), bắt đầu từ ngày 25/1, cơ quan chức năng sẽ cấm ô tô quay đầu tại khu vực chân cầu vượt và điều chỉnh luồng tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Xem nhiều

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Điệp khúc thời tiết khiến người dân Thủ đô ngán ngẩm trước khi đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Điệp khúc thời tiết khiến người dân Thủ đô ngán ngẩm trước khi đón đợt không khí lạnh mới

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo, thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có sương mù kèm mưa nhỏ. Đến ngày 31/1-1/2, lại có sóng lạnh tràn xuống khu vực này tiếp tục mưa và rét.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc lại mưa rét kéo dài?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc lại mưa rét kéo dài?

Thời sự
Hà Nội và miền Bắc lại sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới?

Hà Nội và miền Bắc lại sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới?

Thời sự
Tin sáng 27/1: Những hộ gia đình nào ở Đà Nẵng được tặng 2,5 triệu đồng tiền mặt và 500 nghìn đồng hiện vật Tết Nguyên đán 2026? Miền Bắc liên tục đón không khí lạnh, Tết Nguyên đán liệu có rét đậm?

Tin sáng 27/1: Những hộ gia đình nào ở Đà Nẵng được tặng 2,5 triệu đồng tiền mặt và 500 nghìn đồng hiện vật Tết Nguyên đán 2026? Miền Bắc liên tục đón không khí lạnh, Tết Nguyên đán liệu có rét đậm?

Thời sự
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Xuất hiện yếu tố gây bất lợi cho các kế hoạch ngày Tết

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Xuất hiện yếu tố gây bất lợi cho các kế hoạch ngày Tết

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top