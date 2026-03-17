Tin sáng 17/3: Đề xuất loạt hành vi của viên chức có thể bị kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi việc; Khi nào đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên bao phủ miền Bắc?

Tin sáng 16/3: Dùng xe điện có phải kiểm định khí thải như xe xăng? Đề xuất 3 trường hợp thuộc diện tiêm chủng bắt buộc từ 1/7

Đề xuất loạt hành vi của viên chức có thể bị kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi việc

Hình minh họa





Thông tin trên SKĐS, theo Bộ Nội vụ, việc xây dựng và ban hành Nghị định nhằm thể chế hóa các quy định của Đảng và Luật Viên chức năm 2025 về xử lý kỷ luật viên chức, đồng thời bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện khi mô hình chính quyền địa phương chuyển sang 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã) sau khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) năm 2025 có hiệu lực. Bên cạnh đó, Nghị định cũng nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và sử dụng đội ngũ viên chức.

Theo dự thảo, viên chức sẽ bị xử lý kỷ luật khi có hành vi vi phạm quy định của Đảng và pháp luật liên quan đến hoạt động nghề nghiệp; vi phạm nghĩa vụ của viên chức; thực hiện những việc viên chức không được làm; vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp tại công sở và trong giao tiếp với Nhân dân. Ngoài ra, viên chức vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng thuộc diện bị xem xét xử lý kỷ luật.

Dự thảo Nghị định quy định 4 hình thức kỷ luật đối với viên chức, gồm: khiển trách, cảnh cáo, cách chức (áp dụng với viên chức quản lý) và buộc thôi việc. Viên chức bị kỷ luật bằng một trong các hình thức trên còn có thể bị hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan.

Đáng chú ý, trường hợp viên chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị kết án về tội phạm tham nhũng thì đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Đối với viên chức quản lý phạm tội và bị Tòa án kết án, khi bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì người đó đương nhiên thôi giữ chức vụ đã được bổ nhiệm.

Theo dự thảo, hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng, trừ các trường hợp vi phạm nghiêm trọng hơn theo quy định.

Cụ thể, viên chức có thể bị khiển trách nếu không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp hoặc quy tắc ứng xử trong hoạt động nghề nghiệp dù đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản. Viên chức cũng bị áp dụng hình thức này khi vi phạm quy định pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ; kỷ luật lao động; nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập sau khi đã được nhắc nhở.

Một số hành vi khác cũng có thể bị khiển trách như lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà cho người dân; xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, việc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nhiệm vụ được giao; không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác; gây mất đoàn kết nội bộ cũng thuộc nhóm hành vi có thể bị khiển trách.

Dự thảo cũng đề cập việc xử lý khiển trách đối với viên chức vi phạm các quy định pháp luật trong nhiều lĩnh vực như phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo vệ bí mật nhà nước; khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó là các vi phạm liên quan đến đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý và sử dụng tài sản công; phòng, chống bạo lực gia đình; dân số; hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội và các quy định khác của Đảng, pháp luật liên quan đến viên chức.

Đối với hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với viên chức đã bị khiển trách nhưng tái phạm hoặc có hành vi vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, viên chức quản lý cũng có thể bị cảnh cáo nếu không thực hiện đúng trách nhiệm quản lý, để viên chức thuộc quyền vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng trong hoạt động nghề nghiệp. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng cũng có thể bị áp dụng hình thức kỷ luật này.

Dự thảo quy định hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với viên chức quản lý khi đã bị cảnh cáo nhưng tiếp tục tái phạm; hoặc có hành vi vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ngoài ra, viên chức quản lý sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ cũng thuộc trường hợp bị xem xét cách chức.

Hình thức kỷ luật buộc thôi việc được áp dụng đối với viên chức đã bị cách chức (đối với viên chức quản lý) hoặc bị cảnh cáo (đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý) nhưng tiếp tục tái phạm. Bên cạnh đó, viên chức có hành vi vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cũng có thể bị buộc thôi việc.

Dự thảo cũng nêu rõ một số trường hợp phải áp dụng hình thức kỷ luật này như sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận hoặc xác nhận giả để được tuyển dụng; nghiện ma túy (phải có xác nhận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền).

Khi nào đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên bao phủ miền Bắc?

Nhiệt độ tháng 4 được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm. Ảnh: Tuấn Anh





Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trên SKĐS, hiện tại, ENSO đang trong trạng thái La Nina với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) trong tuần đầu tháng 3/2026 ở mức -0,5 độ C. Dự báo, trong khoảng ba tháng tới, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính với xác suất từ 80-90%, trong khi trạng thái La Nina giảm xuống dưới 10%.

Từ tháng 4-6, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Nghệ An trong tháng 4 nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5-1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ông Nguyễn Đức Hòa cho biết, từ tháng 4-6, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền tương đương với mức trung bình nhiều năm (trung bình nhiểu năm trên Biển Đông: 1,8 cơn, đổ bộ vào đất liền: 0,3 cơn). Trong thời kỳ dự báo, không khí lạnh hoạt động với cường độ và tuần suất giảm dần.

Dự báo trong tháng 4 có khả năng xuất hiện những đợt mưa chuyển mùa ở khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Mùa mưa ở khu vực Bắc Bộ, Nam Bộ bắt đầu ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm (khoảng từ giữa tháng 5). Cần đề phòng những đợt mưa vừa, mưa to ở các khu vực trên trong tháng 5-6;

Từ tháng 4, nắng nóng ở miền Đông Nam Bộ tiếp tục gia tăng cường độ và mở rộng sang khu vực Cao nguyên Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ; đến cuối tháng 5 nắng nóng suy giảm về cường độ và thu hẹp dần ở các khu vực trên trong tháng 6. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế từ khoảng tháng 4, có khả năng xuất hiện nắng nóng, sau đó từ khoảng cuối tháng 5 sẽ mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ gia tăng trong các tháng tiếp theo.

Dự báo xa hơn, ông Nguyễn Đức Hòa cho biết, trong thời kỳ tháng 7-9/2026, ENSO có xu hướng chuyển sang trạng thái pha El Nino với xác suất khoảng 60-70%, trong khi trạng thái trung tính giảm với xác suất khoảng 20-30%, trạng thái pha La Nina được dự báo ở mức rất thấp.

Từ tháng 7–9/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5–1 độ C. Tổng lượng mưa nhìn chung cao hơn 5–10%, riêng Bắc Bộ và Thanh Hóa–Hà Tĩnh tháng 8–9 có thể thấp hơn trung bình nhiều năm. Bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông hoạt động ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Nắng nóng có xu hướng gia tăng; mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá có thể xuất hiện nhiều, ảnh hưởng sản xuất và đời sống.

Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ như thế nào?

Thông tin trên SKĐS, tại một chương trình Tư vấn mùa thi vừa diễn ra mới đây, TS. Lê Mỹ Phong - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thuộc (Bộ GD&ĐT) cho biết, đề thi năm nay sẽ chỉ còn một hệ thống đề duy nhất theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Về nội dung này, lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng nhấn mạnh đơn vị tiếp tục tham mưu làm đề thi bảo đảm bám sát các đề thi tham khảo mà Bộ GD&ĐT đã công bố.

Theo đó, đề thi sẽ đưa vào những câu hỏi có tính phân hóa, đặc biệt là những câu hỏi kiểm tra được việc ứng dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Riêng đối với môn Ngữ văn, thí sinh cần lưu ý vẫn tiếp tục sử dụng những ngữ liệu ngoài sách giáo khoa nhằm tránh việc học tủ, học lệch, đặc biệt là tình trạng học theo các bài văn mẫu.

Nhằm tối ưu hóa quản lý, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư sửa đổi quy chế thi với thay đổi quan trọng nhất là Hiệu trưởng các trường THPT sẽ trực tiếp ký cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh từ năm 2026. Bên cạnh đó, quy trình phúc khảo được thiết kế chặt chẽ và rút ngắn thời gian thực hiện nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người học trong bối cảnh sắp xếp lại bộ máy thanh tra và các đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Kỳ thi năm nay gồm ba buổi với hai môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và một bài thi tự chọn gồm hai môn trong số các môn thuộc chương trình học. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin được tăng cường ứng dụng để đáp ứng sáu tiêu chí về tính an toàn, nghiêm túc, chất lượng, trung thực, khách quan và công bằng. Các điều chỉnh kỹ thuật này cũng được cập nhật để tương thích với mô hình quản lý chính quyền địa phương hiện nay.

Lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng khuyến cáo thí sinh tuân thủ nghiêm quy định về vật dụng mang vào phòng thi như bút viết, thước kẻ, máy tính cầm tay không có thẻ nhớ. Tuyệt đối không mang các thiết bị truyền tin, ghi âm, ghi hình hoặc tài liệu có thể dùng để gian lận. Các Sở GD&ĐT cùng nhà trường cần phổ biến kỹ quy chế để thí sinh vững tâm bước vào kỳ thi quan trọng này.

Tiền thưởng cho người có công phá án, chống tội phạm tăng gấp 4 lần, cá nhân có thể nhận tới 20 triệu đồng/lần

Ảnh minh họa: Hỗ trợ khống chế tội phạm. Nguồn: Dân trí





Thông tin trên Đời sống pháp luật, từ ngày 16/3, Quyết định 07/2026 về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm do Thủ tướng Chính phủ ban hành bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Quyết định này quy định về đối tượng áp dụng, nguyên tắc thành lập, quản lý, điều hành, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm; việc thành lập, quản lý, điều hành, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm; nguồn hình thành, hoạt động chi, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương; trách nhiệm của các cơ quan trong thực hiện, quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm.

Đáng chú ý, theo Điều 5 Quyết định 07/2026/QĐ-TTg quy định quỹ phòng, chống tội phạm trung ương được sử dụng để chi cho các nội dung sau:

- Thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm. Mức tiền thưởng cụ thể cho từng trường hợp cá nhân, tập thể do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tối đa đối với cá nhân là 20 triệu đồng/người/lần thưởng và tối đa đối với tập thể là 50 triệu đồng/tập thể/lần thưởng.

Mức thưởng này tăng mạnh so với Quyết định 04/2019/QĐ-TTg. Cụ thể trước đây mức tiền thưởng cụ thể cho từng trường hợp cá nhân, tập thể do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tối đa đối với cá nhân là 5 triệu đồng/người/lần khen thưởng và tối đa đối với tập thể là 20 triệu đồng/tập thể/lần khen thưởng.

- Hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp đột xuất đối với người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về sức khỏe và tài sản, gia đình hoặc người đại diện hợp pháp của người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng.

Mức hỗ trợ tiền đền bù thiệt hại về tài sản cụ thể đối với người bị thiệt hại về tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (trừ trường hợp được giải quyết theo quy định của BLHS 2015, BLTTHS 2015; giá trị tài sản bị thiệt hại được xác định theo giá thị trường của tài sản đó tại từng địa phương vào thời điểm tài sản bị thiệt hại, kể cả tính khấu hao tài sản) do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tối đa 50 triệu đồng/tài sản/lần đền bù.

Mức trợ cấp đột xuất cụ thể đối với người bị thiệt hại về sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tối đa 20 triệu đồng/người/lần trợ cấp.

Mức trợ cấp đột xuất cụ thể đối với gia đình hoặc người đại diện hợp pháp của người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tối đa 100 triệu đồng/người chết/lần trợ cấp.

- Hỗ trợ một lần tiền bằng một lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ cho nạn nhân bị mua bán tại thời điểm được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận là nạn nhân.

- Hỗ trợ các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện bằng hiện vật, hàng hóa hoặc hình thức khác từ nguồn hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống tội phạm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động phòng, chống tội phạm; tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về sức khỏe và tài sản, gia đình hoặc người đại diện hợp pháp của người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng.

Hà Nội quy hoạch 5 sân bay, Nội Bài hướng tới 100 triệu khách, sân bay thứ hai cách trung tâm khoảng 40 km

Theo định hướng quy hoạch giao thông hàng không trong tầm nhìn 100 năm, Nội Bài tiếp tục là trung tâm hàng không lớn nhất miền Bắc. Sân bay sẽ được nâng cấp theo hai giai đoạn.

Nếu đạt quy mô này, Nội Bài sẽ nằm trong nhóm các sân bay lớn nhất Đông Nam Á, tiệm cận các trung tâm trung chuyển hàng không lớn trong khu vực.

Song song với việc mở rộng Nội Bài, Hà Nội cũng dự trữ quỹ đất xây dựng sân bay quốc tế thứ hai. Vị trí dự kiến tại huyện Ứng Hòa, phía Nam thành phố, cách trung tâm Hà Nội khoảng 35–40 km. Sân bay được kỳ vọng sẽ chia sẻ áp lực cho Nội Bài khi nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh trong tương lai.

Sân bay thứ hai cũng được định hướng kết nối trực tiếp với mạng lưới đường sắt đô thị. Trong quy hoạch, tuyến metro số 1A được đề xuất chạy từ Ngọc Hồi đến sân bay, kết nối với khu vực trung tâm và các đầu mối giao thông lớn phía Nam.

Ngoài metro, sân bay dự kiến kết nối với trục phát triển kinh tế phía Nam, các tuyến cao tốc và đường vành đai, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố xuống còn khoảng 30–40 phút.

Bên cạnh hai sân bay chính, quy hoạch cũng xác định vai trò của một số sân bay hiện hữu:

Trong bức tranh hàng không quốc gia, nếu đạt công suất 100 triệu hành khách mỗi năm, Nội Bài sẽ tiệm cận quy mô của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án đang xây dựng tại Đồng Nai với công suất tối đa 100 triệu khách mỗi năm khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn.

Trong khi Long Thành được định hướng trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của cả nước, Nội Bài sẽ tiếp tục là cửa ngõ hàng không của miền Bắc và vùng Thủ đô.

Việc quy hoạch thêm sân bay thứ hai được xem là bước chuẩn bị dài hạn cho hạ tầng hàng không Hà Nội, trong bối cảnh dân số và nhu cầu đi lại của vùng Thủ đô dự báo tiếp tục tăng mạnh trong nhiều thập niên tới.

Cảnh báo mã độc tấn công điện thoại chiếm đoạt tiền trong tài khoản

Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) cho biết, một chiến dịch phần mềm độc hại mới mang tên BeatBanker vừa được phát hiện, sử dụng một phương thức đặc biệt để duy trì hoạt động trên các thiết bị Android. Phần mềm độc hại này chủ yếu nhắm vào người dùng tại Brazil.

Nó không chỉ đánh cắp thông tin đăng nhập ngân hàng mà còn chiếm quyền các giao dịch tiền mã hóa và âm thầm chạy trình đào tiền điện tử ở chế độ nền. Điểm đáng lo ngại của BeatBanker là việc sử dụng vòng lặp âm thanh (audio loop) để né tránh phát hiện, giúp phần mềm độc hại duy trì hoạt động trên thiết bị bị nhiễm trong thời gian dài.

Cuộc tấn công BeatBanker bắt đầu bằng một chiêu thao túng tâm lý người dùng. Kẻ tấn công tạo ra một trang web giả mạo gần giống với Google Play Store, nhằm dụ nạn nhân tải về một ứng dụng độc hại được ngụy trang dưới tên INSS Reembolso. Sau đó, ứng dụng giả mạo này yêu cầu người dùng cấp quyền cài đặt, từ đó khiến họ vô tình tải phần mềm độc hại xuống thiết bị.

Tệp APK độc hại chứa một thư viện chia sẻ (libludwwiuh.so) có nhiệm vụ giải mã một tệp ELF khác, sau đó tải tệp DEX. Phương thức này cho phép phần mềm độc hại thực thi mà không cần lưu trực tiếp trên hệ thống tệp, nhờ đó tránh bị phát hiện bởi các phần mềm diệt virus truyền thống. Phần mềm độc hại còn sử dụng công cụ Java Native Interface (JNI) để tiếp tục thực thi, qua đó vượt qua các sản phẩm bảo mật di động.

Sau khi được kích hoạt, phần mềm độc hại hiển thị một giao diện giống Google Play Store, khiến nạn nhân tin rằng ứng dụng INSS Reembolso cần được cập nhật. Người dùng sẽ được hướng dẫn nhấn vào nút "Update", và hành động này sẽ âm thầm tải xuống một gói mã độc đào tiền mã hóa, làm tiêu hao tài nguyên và pin của thiết bị nạn nhân.

Theo cơ quan an ninh mạng, BeatBanker sử dụng một kỹ thuật duy trì hoạt động khá sáng tạo: phát một tệp âm thanh gần như không thể nghe thấy theo vòng lặp. Vòng lặp khiến hệ điều hành không thể chấm dứt tiến trình độc hại, vì thiết bị "tưởng rằng" đang phát nội dung đa phương tiện.

Chiến thuật này giúp phần mềm độc hại vẫn duy trì hoạt động trên thiết bị nạn nhân ngay cả khi hệ thống chuyển sang trạng thái nhàn rỗi. Tệp âm thanh chỉ dài 5 giây và chứa các từ tiếng Trung, khiến việc phát hiện thông qua hành vi người dùng thông thường trở nên khó khăn.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia nhận định tin tặc có xu hướng tấn công kép, không vội mã hóa dữ liệu ngay khi xâm nhập mà sẽ nằm vùng lâu dài. Mục tiêu đánh cắp dữ liệu quan trọng nhằm bán, trao đổi hoặc khai thác trên các chợ đen. Đến khi không còn dữ liệu khai thác được nữa thì mới tiến hành mã hóa dữ liệu để tống tiền nạn nhân.

Để bảo vệ khỏi BeatBanker và các mối đe dọa tương tự, người dùng chỉ tải ứng dụng từ nguồn đáng tin cậy: sử dụng Google Play Store chính thức và kiểm tra kỹ thông tin nhà phát triển. Kiểm tra quyền truy cập của ứng dụng: thận trọng với các ứng dụng yêu cầu quá nhiều quyền, đặc biệt là quyền trợ năng (accessibility) hoặc cài đặt APK từ bên thứ ba. Luôn cập nhật thiết bị và ứng dụng: các bản cập nhật bảo mật giúp khắc phục những lỗ hổng đã biết.

NCA cảnh báo, chiến dịch phần mềm độc hại tinh vi này cho thấy tin tặc đang liên tục đổi mới kỹ thuật tấn công, sử dụng những công cụ và chiến lược mới để né tránh các hệ thống phát hiện. Các tổ chức và cá nhân cần duy trì cảnh giác, đồng thời triển khai các biện pháp bảo mật hiệu quả nhằm bảo vệ dữ liệu tài chính và thông tin cá nhân trước những mối đe dọa ngày càng phức tạp.

Tin tặc đang liên tục đổi mới, nâng cao độ tinh vi trong các hình thức tấn công vào năm 2026. Nổi bật là việc đẩy mạnh ứng dụng AI Deepfake (giả mạo hình ảnh, giọng nói), mã độc (tăng lên 34,13% người dùng bị ảnh hưởng năm 2025) và các kịch bản lừa đảo mạo danh, đầu tư tài chính phức tạp, đòi hỏi người dùng cần nâng cao cảnh giác cao độ.

Dự báo về xu hướng năm 2026, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia nhận định an ninh dữ liệu sẽ trở thành "mặt trận" trọng tâm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, các trung tâm dữ liệu và thông tin sẽ là tài sản giá trị nhất mà tin tặc nhắm tới.

Các cuộc tấn công mạng được dự báo sẽ ngày càng tinh vi, được tự động hóa mạnh mẽ nhờ trí tuệ nhân tạo (AI). Tin tặc có thể sử dụng AI để nhanh chóng tạo ra các công cụ tự động rà quét, khai thác lỗ hổng, cũng như sinh biến thể mã độc mới, liên tục thay đổi nhằm né tránh các hệ thống phòng thủ truyền thống. Bên cạnh đó, các hình thức tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền (ransomware) vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại với mức độ nguy hiểm hơn, đặc biệt nhắm vào các hạ tầng trọng yếu.