Tin sáng 16/3: Dùng xe điện có phải kiểm định khí thải như xe xăng? Đề xuất 3 trường hợp thuộc diện tiêm chủng bắt buộc từ 1/7

Truyền thông quốc tế quan tâm đặc biệt về bầu cử ở Việt Nam

Hình ảnh bầu cử của Việt Nam trong bài viết của AP. Ảnh: TPO

Theo TPO, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Việt Nam thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông quốc tế. Các hãng tin lớn như Reuters, AP, DW nhấn mạnh quy mô cuộc bầu cử với hàng chục triệu cử tri tham gia, nêu bối cảnh nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh của Việt Nam và những cải cách lớn đang được thúc đẩy.

Bài viết của AP nhấn mạnh, Quốc hội khoá mới dự kiến sẽ thúc đẩy các chính sách lớn mà Đại hội XIV của Đảng Cộng sản đã đề ra, với trọng tâm là ưu tiên tăng trưởng kinh tế bền vững và ổn định chính trị.

Bài viết cho rằng tỷ lệ cử tri đi bầu cử ở Việt Nam thường cao, thường vượt quá 90%, với các điểm bỏ phiếu được thiết lập ở thành phố, nông thôn và vùng sâu, vùng xa để khuyến khích người dân tham gia.

Theo bài viết của Reuters, cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thể hiện tính dân chủ trong hệ thống chính trị Việt Nam.

Bài báo dẫn thông tin từ Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, gần 93% trong số 864 ứng cử viên quốc hội là đảng viên Đảng Cộng sản, trong khi 7,5% là ứng viên độc lập.

Một số cử tri được Reuters phỏng vấn tại các điểm bỏ phiếu bày tỏ lạc quan, hy vọng những người đại diện của họ sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu hiện đại hóa đất nước - nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh và triển khai những cải cách lớn mà Tổng Bí thư Tô Lâm thúc đẩy.

Bài viết của AP, Reuters được dẫn lại trên nhiều báo quốc tế như Washington Post, Press Trust of India, The Sun Malaysia, Al Jazeera, Straitstimes…

Đề xuất 3 trường hợp thuộc diện tiêm chủng bắt buộc từ 1/7

Đề xuất 3 nhóm đối tượng thuộc diện tiêm chủng bắt buộc từ 1/7/2026. Ảnh: VTC News

VTC News đưa tin, Bộ Y tế đang lấy đóng góp ý kiến cho Dự thảo "Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh", nhằm hướng dẫn thực hiện Luật Phòng bệnh có hiệu lực từ 1/7/2026.

Dự thảo đề xuất nhiều quy định cụ thể liên quan đến hoạt động tiêm chủng bắt buộc. Theo đó, có hai nhóm tiêm chủng là tiêm chủng bắt buộc và tiêm chủng tự nguyện.

Trong nhóm tiêm chủng bắt buộc sẽ có 3 trường hợp:

Nhóm thứ nhất là các đối tượng thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng. Đây là chương trình y tế dự phòng quan trọng của quốc gia, bao gồm trẻ em, phụ nữ mang thai và những người có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm đã có vaccine, sinh phẩm trong chương trình. Việc tiêm chủng cho các nhóm này giúp tạo miễn dịch cộng đồng, hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Nhóm thứ hai là các đối tượng phải tiêm chủng trong trường hợp phòng chống dịch. Đây là những người có nguy cơ cao tiếp xúc với nguồn lây, bao gồm người sống tại khu vực có dịch; nhân viên y tế trực tiếp khám và điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm; người tham gia giám sát, điều tra và xử lý ổ dịch; nhân viên phòng xét nghiệm thường xuyên tiếp xúc với tác nhân gây bệnh.

Nhóm thứ ba là các đối tượng khác có thể được bổ sung theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề xuất của Bộ Y tế, tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh và yêu cầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong từng giai đoạn.

Người dùng xe điện có phải kiểm định khí thải như xe xăng?

Xe máy điện và ô tô điện không phải thực hiện kiểm định khí thải giống như xe chạy xăng hoặc dầu. Ảnh minh họa: TL

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, các phương tiện cơ giới tham gia giao thông phải đáp ứng yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, quy định chi tiết về kiểm định khí thải đối với mô tô, xe gắn máy được hướng dẫn tại Thông tư 47/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng).

Theo lộ trình dự kiến:

Xe máy dưới 5 năm tuổi có thể được miễn kiểm định khí thải.

Xe từ 5 - 12 năm tuổi kiểm định định kỳ khoảng 2 năm/lần.

Xe trên 12 năm tuổi kiểm định 1 năm/lần.

Việc kiểm soát khí thải được triển khai nhằm giảm ô nhiễm môi trường, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Hiện nay, các quy định về kiểm định khí thải chủ yếu áp dụng đối với phương tiện sử dụng động cơ đốt trong. Trong khi đó, xe điện sử dụng động cơ điện và pin sạc, không có hệ thống đốt nhiên liệu và cũng không có ống xả khí thải. Vì vậy, xe điện không phát sinh khí CO, CO₂ hay các loại khí độc hại trong quá trình vận hành.

Theo đó, xe máy điện và ô tô điện không phải thực hiện kiểm định khí thải giống như xe chạy xăng hoặc dầu.

Lộ diện kẻ cầm đầu vụ giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp

Đối tượng cầm đầu Huỳnh Thị Bích Thủy. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Liên quan đến vụ giật dây chuyền tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp, theo NLĐO, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng, gồm: Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi), Phạm Văn Mặc (48 tuổi), Huỳnh Thị Bích Thanh (49 tuổi) - cùng ngụ tỉnh An Giang; Nguyễn Văn Chí (35 tuổi) và Nguyễn Văn Tây (44 tuổi) - cùng ngụ TP Cần Thơ.

Trong đó, Thủy là đối tượng cầm đầu và trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật. Mặc là tài xế xe 29 chỗ, có nhiệm vụ đưa đón cả nhóm từ An Giang sang TP Cần Thơ để hoạt động. Thanh tham gia phối hợp dàn cảnh, còn Chí và Tây tạo cảnh chen lấn, xô đẩy để đồng bọn ra tay.

Theo công an, điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, đặc biệt vào các ngày lễ và cuối tuần. Lợi dụng điều này, nhóm đối tượng đã tổ chức dàn cảnh móc túi, giật dây chuyền vàng của du khách.

Qua xác minh, nhóm này có hơn 20 người, cấu kết chặt chẽ và phân công vai trò cụ thể. Khi phát hiện du khách đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách, các đối tượng sẽ vây quanh tạo cảnh chen lấn, xô đẩy. Lợi dụng lúc hỗn loạn, một đối tượng đứng phía sau nhanh chóng chiếm đoạt tài sản rồi chuyền tay cho đồng bọn tẩu tán.

Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật 3.000 USD của nhân viên ngân hàng

Hai đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CAHN

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, chiều 23/2/2026, Công an phường Hoàng Liệt tiếp nhận tin báo từ chị Đ.T.T - nhân viên một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn về việc bị một đối tượng lấy mất số tiền 3.000 USD.

Theo trình báo, chị T nhận lời đổi ngoại tệ cho một người bạn. Cùng ngày, một nam giới gọi điện cho chị T, tự giới thiệu là người quen do người bạn của chị gửi đến để nhận tiền.

Do tin tưởng vào thông tin đối tượng cung cấp, chị T đã mang 3.000 USD giao cho nam thanh niên này. Lợi dụng thời điểm chị T đang gọi điện thoại xác nhận lại với bạn, đối tượng đã cầm số tiền trên và nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoàng Liệt đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ thủ phạm trực tiếp là Phạm Công Anh (SN 2003, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) và đồng phạm là Nguyễn Văn Hoàng (SN 1992, trú tại Ứng Thiên, Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Phòng Cảnh sát hình sự đang hoàn tất hồ sơ để xử lý hai đối tượng theo quy định của pháp luật.