Mẹo bật quạt khi ngủ không lo bị cảm lạnh hay khô da

Tác hại khi sử dụng quạt không đúng cách

Dễ trúng gió, cảm lạnh

Việc để quạt thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài có thể khiến cơ thể bị nhiễm lạnh, đặc biệt là khi nhiệt độ xuống thấp vào ban đêm. Cơ thể không kịp thích nghi, dẫn đến tình trạng trúng gió, đau đầu hoặc cảm cúm.

Làm khô da và mắt

Luồng gió mạnh từ quạt có thể làm da mất đi độ ẩm tự nhiên, khiến da khô ráp, thiếu sức sống. Đặc biệt, nếu bạn có thói quen ngủ mở mắt nhẹ, quạt sẽ làm khô giác mạc, gây cảm giác rát mắt và khó chịu khi thức dậy.

Việc để quạt thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài có thể khiến cơ thể bị nhiễm lạnh, đặc biệt là khi nhiệt độ xuống thấp vào ban đêm.

Ảnh hưởng đến hệ hô hấp

Bụi bẩn tích tụ trên cánh quạt và trong không khí sẽ theo gió bay vào mũi, miệng, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp. Đồng thời, không khí quá khô do quạt thổi liên tục có thể khiến cổ họng bị đau, gây ho khan và khó chịu.

Gia tăng tình trạng đau cơ, chuột rút

Gió quạt có thể khiến cơ bắp bị co cứng, dẫn đến đau nhức vào sáng hôm sau. Ngoài ra, nếu để quạt thổi trực tiếp vào người suốt đêm, bạn còn có nguy cơ bị chuột rút do cơ thể mất nhiệt quá nhanh.

Cách để quạt khi ngủ tốt cho sức khỏe

Không để quạt thổi trực tiếp vào người

Bạn nên đặt quạt cách xa giường từ 1.5 - 2m và bật chế độ quay để luồng gió được phân tán đều, tránh làm lạnh một khu vực quá lâu. Đặc biệt, không để quạt hướng thẳng vào đầu hoặc chân để hạn chế cảm lạnh.

Dùng quạt trong thời gian ngắn, mở cửa sổ khi ngủ

Bạn nên sử dụng quạt với thời gian ngắn, tốt nhất là để quạt nghỉ khoảng 15 - 20 phút sau nhiều giờ liền hoạt động. Với cách sử dụng này, quạt sẽ tránh bị quá tải nhiệt, đồng thời ngăn chặn tình trạng cháy mô tơ.

Bạn nên đặt quạt cách xa giường từ 1.5 - 2m và bật chế độ quay để luồng gió được phân tán đều, tránh làm lạnh một khu vực quá lâu.

Thêm vào đó, khi đi ngủ bạn nên mở cửa sổ kết hợp cùng quạt để tạo nên làn gió mát dễ chịu, lưu thông khắp căn phòng, điều này còn góp phần làm giảm tình trạng quá tải nhiệt của quạt, bảo vệ độ bền cho động cơ.

Bật quạt ở mức gió nhẹ đến trung bình

Khi ngủ, hệ miễn dịch cũng như các cơ quan nội tạng gần như rơi vào tình trạng nghỉ, việc trực tiếp hứng gió mạnh trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể dễ bị cảm cúm, sổ mũi và đau họng. Do đó, bạn nên sử dụng quạt từ mức gió nhẹ đến trung bình.

Điều chỉnh tốc độ gió và chọn chế độ hẹn giờ

Điều chỉnh tốc độ quạt sao cho phù hợp với nhu cầu của bạn. Tránh sử dụng tốc độ quạt quá mạnh, gây khô da và cảm giác không thoải mái. Hãy chọn quạt có những nấc điều chỉnh khác nhau và có điều khiển từ xa để dễ dàng bật tắt theo ý muốn.

Nếu có thể, chọn quạt có chế độ hẹn giờ để tự động tắt sau một khoảng thời gian nhất định. Điều này giúp tiết kiệm điện và không gây quá nhiều lạnh khi bạn ngủ.

Điều chỉnh tốc độ quạt sao cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Một số lưu ý khác khi nằm ngủ với các loại quạt khác nhau

Đối với quạt trần: Bạn nên nằm cách xa quạt trần khi ngủ, tránh để luồng gió mạnh thổi trực tiếp vào người, điều này sẽ giúp luồng không khí lưu thông đồng đều, tạo cảm giác dễ chịu cho bạn.

Đối với quạt bàn, quạt đứng: Bạn hãy đặt quạt bàn cách xa giường ngủ, hướng quạt ra xung quanh, tránh thổi trực tiếp vào người để hạn chế gây khô da và mắt.

Đối với quạt điều hòa: Bạn chỉ cần đặt quạt cách 15 – 30cm là được, quạt sẽ giúp tạo ra hơi nước để cân bằng độ ẩm trong phòng, không gây khô da hay ảnh hưởng đến hệ hô hấp.

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