Vị trí đặt máy giặt phong thủy giúp gia chủ tài lộc đầy nhà

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Sử dụng máy giặt thế nào theo quan niệm phong thủy?

Vị trí đặt máy giặt phong thủy ảnh hưởng đáng kể đến không gian sống và sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Theo quan niệm phong thủy, máy giặt là một vật mang yếu tố phong thủy có thể ảnh hưởng đến không gian sống và thành viên trong nhà khi dùng. Thiết bị này vừa dùng điện gắn với yếu tố nước nên khu vực đặt máy giặt cần chú ý giữ sạch sẽ, khô thoáng.

Hệ thống cấp và thoát nước là điều mà nhiều người bỏ qua khi dùng máy giặt. Nếu đường ống bị rò rỉ, không chỉ gây lãng phí nước mà trong phong thủy còn được xem là dấu hiệu của sự hao hụt tài lộc. Bởi vậy gia chủ cần khắc phục sớm trong trường hợp phát hiện có nước rỉ hay đọng quanh máy.

Vị trí đặt máy giặt có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc theo phong thủy. Ảnh minh họa

Sau mỗi lần giặt, mọi người mở lồng máy giặt cho khô thoáng trong khoảng 15 – 20 phút rồi đóng nắp máy để giữ vệ sinh, hạn chế bụi bẩn và côn trùng xâm nhập. Nếu nhà có phòng giặt riêng, việc đóng cửa sau khi sử dụng cũng là thói quen nên áp dụng.

Ngoài ra, đừng quên vệ sinh lồng giặt cũng như các khu vực xung quanh để hạn chế nấm mốc, mùi hôi và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

Nên đặt máy giặt ở đâu để hợp phong thủy

Theo các chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, vị trí phù hợp nhất là nơi khô ráo, thông thoáng, đủ ánh sáng và thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Đặt máy giặt ở sân phơi hoặc khu vực giặt riêng

Không gian này cũng thường thoáng khí, giúp hạn chế ẩm mốc nên ưu tiên để đặt. Quần áo sau khi giặt cũng có thể mang đi phơi ngay, không phải di chuyển nhiều.

Lưu ý là đặt máy ở khu vực ngoài trời, hay gần ban công cần thiết kế mái che để tránh mưa nắng tác động trực tiếp, giúp thiết bị bền hơn.

Hướng Đông hoặc Đông Nam

Theo phong thủy, hướng Đông và Đông Nam thuộc hành Mộc. Thủy sinh Mộc nên thích hợp để bố trí máy giặt, nhất là với gia chủ mệnh Mộc.

Ngoài hai hướng này, một số trường phái phong thủy cũng đánh giá hướng Nam là vị trí có thể tạo sự cân bằng giữa yếu tố Thủy – Hỏa ở trong ngôi nhà.

Những vị trí đặt máy giặt cần cân nhắc

Đặt trong nhà tắm hoặc nhà vệ sinh

Với căn hộ có diện tích nhỏ, cách bố trí này khá phổ biến, nhưng đây là vị trí nên cân nhắc. Về khoa học, môi trường ẩm ướt ở khu vực này có thể khiến các linh kiện điện nhanh xuống cấp nếu như không được bảo vệ tốt.

Còn theo quan niệm phong thủy, nhà vệ sinh là nơi có Thủy khí khá mạnh. Khi máy giặt hoạt động liên tục, luồng khí trong khu vực này được cho là sẽ biến động nhiều hơn.

Trong trường hợp gia chủ không có lựa chọn khác thì nên cố gắng tách khu vực giặt khỏi nơi tắm và lưu ý luôn giữ cho nền khô ráo, bật quạt thông gió để giảm độ ẩm.

Đặt máy giặt ở ban công

Theo phong thủy, ban công là nơi đón gió và ánh sáng nên không khuyến khích bố trí quá nhiều đồ dùng cồng kềnh. Nếu buộc phải đặt ở đây, mọi người cần lưu ý đặt ở góc Đông hoặc Đông Nam của ban công và phải có mái che để tránh mưa nắng làm ảnh hưởng đến thiết bị.

Đặt máy giặt trong nhà bếp

Theo ngũ hành, máy giặt gắn với yếu tố Thủy, bếp thuộc hành Hỏa. Hai yếu tố này đặt gần nhau dễ tạo ra sự xung khắc. Nếu trong không gian sống không còn vị trí thích hợp hơn, gia chủ cần bố trí sao cho máy cách xa bếp nấu. Ngoài ra, cần chú ý đến giữ khu vực này sạch sẽ, thông thoáng để vừa an toàn vừa thuận tiện sử dụng.

Tránh vị trí sao Ngũ Hoàng?

Theo phong thủy Huyền Không, sao Ngũ Hoàng được xem là phương vị mang nhiều năng lượng bất lợi. Do máy giặt sử dụng điện, tạo rung động và từ trường trong quá trình hoạt động nên một số chuyên gia phong thủy khuyến nghị không đặt thiết bị tại khu vực này.

Tuy nhiên, vị trí sao Ngũ Hoàng thay đổi theo từng năm và còn phụ thuộc vào hướng của ngôi nhà. Nếu muốn áp dụng phong thủy chuyên sâu, gia chủ nên tham khảo người có chuyên môn để xác định chính xác.

Ngoài ra, một số trường phái phong thủy cho rằng phía bên trái ngôi nhà tượng trưng cho Thanh Long, còn bên phải là Bạch Hổ. Vì vậy, nhiều người ưu tiên đặt máy giặt ở phía bên trái để tạo thế cân bằng, hạn chế việc làm tăng tính "Bạch Hổ". Dù vậy đây chỉ là quan niệm trong phong thủy dân gian và hiện chưa có bằng chứng khoa học chứng minh.

Theo chuyên gia phong thủy dù có quan tâm đến yếu tố phong thủy hay không khi dùng và đặt máy giặt vẫn cần lưu ý đến sự an toàn. Vị trí đặt hợp lý không chỉ giúp máy hoạt động tốt mà cũng làm cho không gian sinh hoạt thuận tiện cho cả nhà. Điều quan trọng là máy đặt cần để ở một nền phẳng, chắc chắn, có hệ thống cấp và thoát nước ổn định, sử dụng ổ cắm điện riêng và tránh nơi ánh nắng trực tiếp hoặc mưa hắt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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