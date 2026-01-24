Loại bánh chưng từ truyền thống đến biến tấu “độc lạ” thơm ngon khó cưỡng
GĐXH - Bánh chưng dường như được xem là món không thể thiếu ở mỗi gia đình trong dịp Tết đến, xuân về. Để bánh chưng phong phú hơn, bắt mắt hơn, giờ đây người Việt đã biến tấu nhiều loại bánh chưng độc lạ.
Bánh chưng xanh truyền thống
Đây là loại bánh chưng mà ai cũng biết với hương vị truyền thống được làm từ gạo nếp, đậu xanh và thịt lợn.
Bên ngoài với màu xanh vô cùng bắt mắt bên trong thơm ngon hòa quyện từ đậu xanh và thịt, với bánh chưng truyền thống bạn có thể biến tấu bằng cách thêm trứng muối vào để tăng thêm hương vị.
Bánh chưng nếp cẩm
Đây là món truyền thống của người Tày và được làm từ những hạt gạo nếp cẩm của người Tây Bắc. Bánh có màu đen tím đó cũng chính là điểm độc đáo của bánh, tuy nhiên hương vị rất mềm, dẻo, vị thanh mát.
Loại bánh này còn có một tên khác được gọi là bánh chưng đen, nguyên liệu cũng đậm chất vùng Tây Bắc cũng không quá khó để tìm.
Người ta thường mang những rọng cơm nếp to mọng về rửa sạch sau đó đem phơi khô và đốt thành tro rồi vò mịn, dùng miếng vải xô rây để lấy phần mịn nhất. Sau khi gạo nếp được vo sạch thì được phủ với lớp tro vừa rây.
Phần nhân thì khá giống với bánh truyền thống khi thưởng thức bạn có thể ăn kèm với kiệu hoặc một ít đồ chua để tăng thêm hương vị.
Bánh chưng hoa đậu biếc
Nếu bạn đã quá quen với màu xanh truyền thống thì bạn có thể thay đổi màu sắc của nó thành chiếc bánh có lớp vỏ mang màu xanh của hoa đậu biếc, vô cùng mới lạ đem lại sự khác biệt cho ngày năm mới. Cùng với nhân đậu xanh bùi bùi và béo béo của ba rọi làm khi ăn rồi thì khó mà quên.
Bánh chưng gấc
Ngoài bánh chưng xanh, bánh chưng hoa đậu biếc…thì ta lại có bánh chưng gấc, màu đỏ của gấc mang lại sự may mắn hạnh phúc, thịnh vượng trong năm mới.
Cách làm cũng giống như bánh chưng xanh truyền thống chỉ là sử dụng thêm màu đỏ của gấc trộn với nếp trước khi gói. Nhân bánh vẫn là đậu xanh (đỗ) nhưng trộn thêm đường, vẫn có thịt lợn nhưng nạc nhiều hơn mỡ.
Bánh chưng cốm
Bánh chưng cốm là một món khá đặc biệt nhưng có lẽ đây là bánh mà ít vùng miền làm. Nhân bánh thường là nhân ngọt, đậu xanh được nấu giống chè kho có thêm thịt nạc.
Khi cắt chiếc bánh ra điều ta thấy sẽ là màu sắc của nhân bánh, màu vàng của đậu xanh, màu đỏ hồng của thịt, màu trắng của nếp và màu xanh ngọc của cốm.
Bánh chưng ngũ sắc
Nếu bạn là fan của màu sắc thì chắc chắn không bỏ qua loại bánh này, loại này mang 5 màu sắc đặc biệt: Xanh, vàng, tím, đỏ, trắng tượng trưng cho ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Quả, Thổ mang lại sự bình an và may mắn cho năm mới.
Với mỗi màu sắc là một hương vị khác nhau làm cho người thưởng thức khó mà quên, để có được chiếc bánh cần sự tỉ mỉ của người làm tuy mất thời gian, nhưng thành quả sẽ không làm bạn thất vọng.
Bánh chưng gạo lứt nếp đỏ
Với những người có sở thích với gạo lứt thì bánh chưng nếp đỏ này không thể bỏ qua. Những nguyên liệu đa dạng làm cho bánh có vị thơm ngọt, dẻo và màu hồng tươi tắn được làm từ thịt ba rọi, nấm đông cô, nấm tuyết, hạt sen… màu đỏ của gạo lứt cũng tượng trưng cho sự sung túc, may mắn cho năm mới. Đây có thể là lựa chọn tuyệt vời cho bạn trong những ngày Tết.
