Xe máy điện giá 18,5 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế thời trang, đi 80km/lần sạc, chống nước đỉnh cao khiến người dùng tò mò

Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 17,7 triệu đồng đẹp tựa Lead khiến người dùng bất ngờ vì chạy êm và đi xa tới 100km GĐXH - Xe máy điện Honda nhập khẩu ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, động cơ Bosch 2.000W, quãng đường khoảng 100 km mỗi lần sạc cùng nhiều trang bị thực dụng cho đô thị.

Xe máy điện bán ở Việt Nam thiết kế thời trang, đi 80km/lần sạc, chống nước đỉnh cao

Xe máy điện NISPA VERA X

Thị trường xe máy điện tại Việt Nam ngày càng sôi động khi nhiều mẫu xe mới liên tục được giới thiệu với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đa dạng và trang bị ngày càng hiện đại. Trong nhóm sản phẩm dưới 20 triệu đồng, NISPA VERA X là một lựa chọn đáng chú ý khi hướng tới khách hàng trẻ, học sinh, sinh viên và người dùng cần phương tiện nhỏ gọn để di chuyển hằng ngày.

Điểm nổi bật đầu tiên của NISPA VERA X nằm ở ngoại hình được phát triển theo hướng thời trang và hiện đại. Thay vì sử dụng nhiều đường nét góc cạnh, mẫu xe điện này có tổng thể mềm mại, các chi tiết thân xe được tạo hình liền mạch, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ và đặc biệt là người dùng nữ.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.732 x 710 x 1.120 mm. Kích thước tương đối gọn giúp NISPA VERA X thuận tiện khi di chuyển trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc, đồng thời dễ dàng xoay trở ở những khu vực có không gian hạn chế như ngõ nhỏ, khu dân cư, cổng trường hoặc bãi đỗ xe.

Khối lượng bản thân của xe ở mức 96 kg, trong khi khối lượng cho phép chở đạt 130 kg. Với thông số này, mẫu xe đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày của một người hoặc chở thêm hành khách trong giới hạn tải trọng cho phép.

Khối lượng bản thân của xe ở mức 96 kg

Một chi tiết đáng chú ý khác là khoảng sáng gầm xe đạt 160 mm. Thông số này giúp xe có khả năng thích ứng tương đối tốt với điều kiện đường phố Việt Nam, đặc biệt khi đi qua gờ giảm tốc, đoạn đường gồ ghề hoặc những vị trí có độ chênh mặt đường vừa phải. Ngoài yếu tố thiết kế, NISPA VERA X còn được tích hợp nút P với chức năng khóa động cơ khi xe dừng đỗ. Trang bị này giúp hạn chế nguy cơ xe bất ngờ vọt lên phía trước nếu người dùng vô tình tác động vào tay ga, qua đó tăng mức độ an toàn trong quá trình sử dụng.

Về khả năng vận hành, NISPA VERA X có tốc độ tối đa được công bố ở mức 46 km/h. Đây là mức vận tốc phù hợp với nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển thường xuyên trong khu vực nội đô. Theo thông số từ nhà cung cấp, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa khoảng 80km sau mỗi lần sạc. Tuy nhiên, quãng đường thực tế có thể thay đổi tùy theo tải trọng, tốc độ di chuyển, điều kiện mặt đường, tần suất tăng giảm ga và thói quen sử dụng của người điều khiển.

Thời gian sạc tiêu chuẩn của NISPA VERA X dao động từ 8-10 giờ. Với khoảng thời gian này, người dùng có thể lựa chọn cắm sạc qua đêm để tiếp tục sử dụng xe vào ngày hôm sau. Một trong những điểm đáng chú ý của mẫu xe là tiêu chuẩn chống nước IP67 dành cho động cơ. Theo thông tin công bố, hệ thống có khả năng bảo vệ trong điều kiện nước ngập sâu khoảng 0,5 m trong thời gian 30 phút. Trang bị này giúp tăng tính thực dụng khi sử dụng xe trong điều kiện thời tiết mưa nhiều.

Không chỉ tập trung vào ngoại hình, NISPA VERA X còn được bổ sung nhiều trang bị hướng tới sự thuận tiện trong quá trình sử dụng hằng ngày. Nổi bật trong số đó là hệ thống Smartkey tích hợp 4 chức năng, gồm mở khóa, tắt xe, cảnh báo chống trộm và định vị tìm xe. Đây là những tính năng hữu ích đối với người thường xuyên gửi phương tiện tại trường học, trung tâm thương mại, khu chung cư hoặc các bãi xe đông đúc.



Smartkey, NFC và loạt tiện ích đáng chú ý trong tầm giá

Bên cạnh Smartkey, xe còn được trang bị thẻ từ NFC một chạm. Người dùng có thể sử dụng thẻ để thao tác nhanh với phương tiện, tăng thêm sự thuận tiện so với phương thức sử dụng chìa khóa truyền thống.

Nút P khóa động cơ khi xe dừng đỗ cũng là trang bị đáng chú ý. Đối với phương tiện điện, mô-tơ có thể phản hồi gần như ngay lập tức khi người lái tác động vào tay ga. Do đó, việc bổ sung chế độ khóa động cơ giúp hạn chế tình trạng vọt ga ngoài ý muốn, đặc biệt hữu ích với người mới làm quen xe điện.

Ngoài ra, NISPA VERA X còn được tích hợp cổng sạc USB, phục vụ nhu cầu nạp năng lượng cho điện thoại hoặc thiết bị di động trong những tình huống cần thiết.

Giá xe máy điện NISPA VERA X

Với giá bán 18,5 triệu đồng, NISPA VERA X hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu xe điện có ngoại hình thời trang, kích thước nhỏ gọn và đủ tiện ích cho nhu cầu sử dụng hằng ngày. Quãng đường công bố 80 km, tốc độ tối đa 46 km/h cùng Smartkey, NFC, nút P và tiêu chuẩn chống nước IP67 là những điểm đáng chú ý của mẫu xe này. Trong bối cảnh phân khúc xe máy điện dưới 20 triệu đồng ngày càng cạnh tranh, NISPA VERA X có thể trở thành lựa chọn phù hợp với học sinh, sinh viên, người dùng nữ hoặc khách hàng cần một phương tiện linh hoạt để đi học, đi làm và di chuyển trong đô thị.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.