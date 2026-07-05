Tiểu thương bật mí cách chọn bơ chín đều, dẻo mịn, không sợ đắng

Những ngày đầu tháng 7, bên cạnh những loại quả đang vào mùa được bày bán tràn ngập trên thị trường như: Dứa, đào, mít, sầu riêng,… thì bơ là một trong những mặt hàng nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Từ lâu, bơ được biết đến là loại trái cây ngon và bổ dưỡng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Bơ thường được trồng nhiều ở khu vực cao nguyên vùng nam trung bộ như: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Đồng Nai… Những ngày gần đây, tại các chợ truyền thống, cửa hàng hoa quả hay chợ online bắt đầu bày bán nhiều loại bơ. Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), một số loại bơ xuất hiện chủ yếu trên thị trường như: Bơ 034, bơ sáp, bơ nước, bơ booth… Hiện tại, giá bơ đầu mùa đang được rao bán từ 20.000 – 80.000 đồng/kg (tùy loại và chất lượng quả).

Bơ là một trong những loại trái cây được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, bơ sáp và bơ 034 là hai loại bơ được ưa chuộng trên thị trường bởi hương vị thơm ngon, giá cả phải chăng và có thể chế biến được nhiều món ngon, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, khi mua bơ, nhiều người tiêu dùng gặp tình trạng bơ để mãi không chín hoặc khi chín thì bị héo, sượng và có vị đắng. Nguyên nhân chính là do bơ bị hái quá non, chưa đạt đủ tuổi (chưa đủ độ già). Dù người mua có dùng mẹo gì để ủ, quả bơ non cũng sẽ mất nước nhanh hơn là kịp chuyển hóa tinh bột thành chất béo, dẫn đến tình trạng thịt bơ bị cứng và đắng.

"Hiện tại bơ đang vào mùa nên có giá bán rất phải chăng và da dạng hàng để người tiêu dùng lựa chọn. Tuy nhiên, có nhiều người bán hàng bất chấp để kiếm lời nên hay nhập các dòng bơ không đủ tiêu chuẩn, người mua hàng cần đặc biệt lưu ý và tỉnh táo. Vì vậy, để chọn được những trái bơ già đanh, ngon, thơm, dẻo, béo ngậy không phải là điều ai cũng biết.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, bơ sáp và bơ 034 là hai loại bơ được ưa chuộng trên thị trường bởi hương vị thơm ngon, giá cả phải chăng.

Các chị em muốn mua bơ "bách phát bách trúng" thì nhớ ghim lại ngay những mẹo này. Đầu tiên, mọi người cần quan sát phần cuống bơ, cụ thể là vòng tròn nhỏ dính lấy phần cuống. Bạn dùng tay, gẩy nhẹ phần cuống bơ, nếu có lớp viền trắng hoặc nâu bám quanh cuống bơ, 99% thịt bơ bên trong đã chín nhũn hoặc bị chín ép. Còn nếu cuống bơ có màu xanh vàng, gần như màu thịt bơ, chứng tỏ đó là quả bơ ngon. Phần vòng tròn quanh cuống bơ mà có màu vàng xanh thì mới là quả bơ ngon, chứ các màu khác thì không ngon, chị em không nên chọn.

Nhiều chị em có thói quen lột vỏ bơ, bỏ hạt và cắt nhỏ, cho vào ngăn đá hoặc ngăn mát tủ lạnh để dùng dần. Làm vậy rất tiện nhưng nếu không làm đúng cách, bơ đông lạnh có thể bị thâm đen và hơi đắng.

Cách trữ lạnh bơ tươi ngon là bạn cắt đôi quả chanh (chanh xanh hay chanh vàng đều được) và chà nhẹ lên các mặt bơ trước khi cho bơ vào túi zip, cất vào tủ lạnh. Chanh sẽ giúp cho lớp bơ không bị thâm do tiếp xúc trực tiếp với không khí", chị Mai Hương (tiểu thương chợ Nghĩa Tân, Hà Nội) bật mí.

Bơ là một loại quả rất tốt cho sức khẻo nên cứ vào mùa nhiều người lại mua về làm các món ăn giải nhiệt. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận bạn sẽ mua phải bơ tẩm hóa chất để chín ép.

Trên các hội nhóm online, chủ đề về cách chọn bơ ngon cũng được nhiều người quan tâm. Chị Hoàng Vân (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ "bí kíp" lựa trái bơ 034 chín già, ngon để chị em cùng tham khảo. Theo chị Vân, bơ già nhất là trái bơ tự rụng khỏi cây, ngày hôm sau sẽ chín. Bơ già nhì thì sau khi hái xuống sẽ tự chín mà không cần xài chiêu và nó chín từ dưới lên. Bơ già 3 là sau khi hái xuống "xài" chút chiêu (ngâm nước, phủ khăn ẩm) sẽ chín để ăn - loại này chín từ trên xuống. Bơ già loại 4 là xài đủ chiêu chỉ thấy héo mà không thấy chín - gọi là chín héo, cố ăn để biết vị đắng cuộc đời.

"Sự thật là bơ 034 chất lượng rất đồng đều, ngon đều nên nếu là bơ già thì khỏi lựa, cứ nhắm mắt mà lấy thôi. Nhưng bơ cũng như nhiều trái cây khác, cắt sớm sẽ nặng kí hơn rất nhiều, lại khỏe cho cây đỡ mất sức vì dưỡng trái lâu. Và an toàn khi bán ế, bán chậm, vận chuyển đi xa. Bơ cắt sớm tất yếu phải ngâm nước, ủ ẩm, như là 1 hình thức tiếp tục "nuôi trái" thay cho mẹ cây để giữ cho trái bơ không bị héo, rồi lo mà chín. Bơ đi ra Bắc các bạn mình ăn thường nói là bị đắng, đó là vì cắt sớm quá. Cắt sớm mà chín được thì chắc chắn là không phải xài chiêu bình thường rồi. An toàn nhất mình nghe nói phun rượu cũng giúp bơ chín dù chưa già", chị Vân chia sẻ kinh nghiệm.

Bơ đang vào mùa bán đầy thị trường.



