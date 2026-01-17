Quản lý spa núp bóng để chứa mại dâm ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa truy xét, vận động đối tượng Lê Long Việt (SN 1991, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) ra đầu thú để phục vụ điều tra vụ án "Tổ chức chứa mại dâm " núp bóng hoạt động spa, massage, bị triệt xóa ngày 8/1.

Đối tượng Lê Long Việt. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Qua công tác nắm tình hình và đấu tranh chuyên án, cơ quan công an xác định Lê Long Việt là quản lý cơ sở spa, massage tại một khách sạn trên địa bàn, giữ vai trò điều hành các hoạt động vi phạm pháp luật. Sau khi vụ việc bị phát hiện, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm né tránh sự xử lý của cơ quan chức năng.

Bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp tuyên truyền, vận động và giải thích chính sách khoan hồng của pháp luật, Phòng Cảnh sát hình sự đã tác động, kêu gọi đối tượng ra đầu thú. Trước sự vận động kiên trì của lực lượng công an, Lê Long Việt đã đến cơ quan công an làm việc và khai nhận hành vi liên quan đến vụ án.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Long Việt để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, mức độ vi phạm của các đối tượng liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.