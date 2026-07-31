Người đàn bà bất ngờ đến công an đầu thú nhận bản thân cho vay lãi nặng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tuyên (SN 1964, trú tại tổ 3, khu 8, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, lợi dụng nhu cầu vay vốn của một số người dân để kinh doanh, làm ăn, Tuyên đã nhiều lần cho vay tiền với mức lãi suất vượt quá quy định của pháp luật và thu tiền lãi định kỳ hằng tháng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ một số khoản vay có dấu hiệu phạm tội. Cụ thể, Tuyên cho chị D.T.H. (SN 1970, trú tại phường Hồng Gai) vay tiền nhiều lần, với mức lãi từ 5.000 đồng đến 6.666 đồng/triệu đồng/ngày, thu lợi bất chính hơn 99 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Thị Tuyên phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Ảnh: Cơ quan Công an.

Đối với anh N.Q.Đ (trú tại phường Hạ Long), Tuyên cho vay 100 triệu đồng, mức lãi 16 triệu đồng/tháng, thu lợi bất chính hơn 14 triệu đồng. Ngoài ra, đối tượng còn cho anh H.A.H (trú tại phường Hà Lầm) vay 80 triệu đồng với lãi suất khoảng 4,5 triệu đồng/tháng.

Ngày 13/7, Nguyễn Thị Tuyên đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi cho nhiều người vay tiền theo hình thức "lãi nằm", với mức lãi từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng/triệu đồng/ngày. Để che giấu hoạt động cho vay và thuận tiện trong việc thu tiền, các giao dịch chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Tuyên đã thu lợi bất chính hơn 110 triệu đồng từ hoạt động cho vay lãi nặng.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân khi có nhu cầu vay vốn nên lựa chọn các tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc tổ chức tài chính được cấp phép hoạt động. Mọi người không tham gia các hình thức vay tiền với lãi suất cao, không rõ nguồn gốc để tránh những rủi ro về tài chính và phát sinh các hệ lụy về an ninh, trật tự. Khi phát hiện các hành vi cho vay lãi nặng, tín dụng đen hoặc đòi nợ trái pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

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