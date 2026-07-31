Công an Bắc Ninh điều tra vụ nhóm 'Khánh Sky' kéo đến xưởng của 'Vua Quạt' livestream thách thức

Ngày 31/7, thông tin từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, Công an tỉnh Bắc Ninh đang thụ lý và điều tra làm rõ vụ việc Nguyễn Văn Hợi (34 tuổi, quê Hưng Yên, biệt danh "Khánh Sky") cùng một số đối tượng kéo đến xưởng sản xuất của ông Trần Đình Tiệp (tức "Vua Quạt") để livestream chửi bới, thách thức.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc diễn ra vào ngày 29/7 khi Nguyễn Văn Hợi, Hồ Văn Khoa cùng một nhóm người bất ngờ xuất hiện tại xưởng sản xuất của ông Tiệp ở xã Tam Giang. Tại đây, nhóm đối tượng đã bật phát trực tiếp trong khoảng 15 phút trên mạng xã hội, liên tục sử dụng lời lẽ lăng mạ, đe dọa và yêu cầu chủ xưởng ra đối mặt.

Đối tượng Nguyễn Văn Hợi biệt danh "Khánh Sky".

Buổi livestream này nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn với hơn 200.000 lượt xem cùng lúc, gây mất an ninh trật tự và xôn xao dư luận. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện gia đình "Vua Quạt" đã chính thức gửi đơn tố giác hành vi của các đối tượng đến cơ quan chức năng.

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến hoạt động từ thiện trên không gian mạng. Trước đó, Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") từng đưa ra tuyên bố trên livestream rằng bất kỳ ai ủng hộ từ thiện bao nhiêu, Huấn sẽ đóng góp gấp ba lần số tiền đó. Ứng đối lại tuyên bố này, ông Trần Đình Tiệp đã công khai hình ảnh chuyển khoản 1 tỷ đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu để hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, qua đó nhận được thư cảm ơn cho khoản hỗ trợ tổng cộng 1,1 tỷ đồng từ địa phương này.

Tuy nhiên, Bùi Xuân Huấn sau đó đã tuyên bố từ chối thực hiện lời thách thức với lý do không muốn biến hoạt động từ thiện thành trò cá cược. Mâu thuẫn tiếp tục leo thang khi Nguyễn Văn Hợi ("Khánh Sky") cùng Hồ Văn Khoa tham gia công kích ông Tiệp trên mạng xã hội, đỉnh điểm là hành vi trực tiếp kéo đến tận xưởng sản xuất để gây hấn.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.