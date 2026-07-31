Khởi tố 12 đối tượng dùng hung khí chém người trên đường ở Lào Cai

Ngày 31/7/2026, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về các hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại thôn Việt Thành 2, xã Trấn Yên.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra xác định, đêm 27, rạng sáng 28/6/2026, xuất phát từ việc các đối tượng tập hợp lực lượng để tìm một nhóm thanh niên khác đánh nhau, 22 đối tượng đã bàn bạc, chuẩn bị hung khí, sử dụng nhiều xe mô tô tháo hoặc che biển kiểm soát, di chuyển thành đoàn trên các tuyến đường để thực hiện hành vi phạm tội.

Các đối tượng hành hung người đi đường ở Lào Cai tại cơ quan công an (ảnh CALC).

Khi phát hiện anh Bùi Nam K (SN 2007, trú tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe mô tô chở một người khác lưu thông trên Tỉnh lộ 163, các đối tượng đã tăng tốc truy đuổi, chặn xe tại khu vực cầu Việt Thành, xã Trấn Yên rồi sử dụng hung khí cùng tay, chân tấn công anh K trước khi rời khỏi hiện trường.

Theo kết luận giám định, anh Bùi Nam K. bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 7%.

Khu vực các đối tượng tụ tập bàn bạc - (ảnh CALC).

Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng đã có sự bàn bạc, chuẩn bị từ trước, tập hợp lực lượng, chuẩn bị hung khí, sử dụng nhiều xe mô tô tháo hoặc che biển số để truy đuổi, dùng hung khí tấn công bị hại giữa nơi công cộng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự và khiến người dân hoang mang.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 31/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về các tội "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

