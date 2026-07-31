Hà Nội: Hỗn chiến bằng hung khí và bát đũa tại Quán Nhỏ ở đường Vĩnh Tuy, công an vào cuộc điều tra

Ngày 31/7, theo thông tin từ chỉ huy Công an phường Vĩnh Hưng (TP Hà Nội), lực lượng chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ vụ đánh nhau xảy ra tại Quán Nhỏ ở khu vực Vĩnh Tuy vào đêm 30/7.

Trước đó, một đoạn clip ghi lại cảnh hỗn chiến được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hình ảnh từ đoạn video cho thấy sự hỗn loạn bao trùm khi một số đối tượng đã cầm theo hung khí, hất đổ bàn ghế, dùng ghế nhựa và cả bát đũa làm vũ khí để rượt đuổi, tấn công lẫn nhau trong sự bàng hoàng của những người xung quanh.

Nhóm thanh niên dùng hung khí hỗn chiến tại Quán Nhỏ trên phố Vĩnh Tuy đêm 30/7. Ảnh cắt từ video

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Vĩnh Hưng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp xác minh, rà soát.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, sự việc bắt nguồn từ việc hai nhóm khách ngồi tại hai bàn khác nhau trong quán. Trong lúc uống rượu, đôi bên đã phát sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại và nhanh chóng lao vào ẩu đả, hỗn chiến.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan Công an phường Vĩnh Hưng điều tra để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

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