Hà Nội: Hỗn chiến bằng hung khí và bát đũa tại Quán Nhỏ ở đường Vĩnh Tuy, công an vào cuộc điều tra

| Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Đêm 30/7, một vụ xô xát giữa hai nhóm khách đã xảy ra tại một quán nhậu tại phường Vĩnh Hưng (Hà Nội). Vụ việc khiến khu vực náo loạn, nhiều người hoảng sợ khi chứng kiến các đối tượng dùng hung khí, ghế nhựa và bát đũa đuổi đánh nhau. Cơ quan công an đang khẩn trương vào cuộc xác minh và xử lý những người liên quan.

Ngày 31/7, theo thông tin từ chỉ huy Công an phường Vĩnh Hưng (TP Hà Nội), lực lượng chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ vụ đánh nhau xảy ra tại Quán Nhỏ ở khu vực Vĩnh Tuy vào đêm 30/7.

Trước đó, một đoạn clip ghi lại cảnh hỗn chiến được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hình ảnh từ đoạn video cho thấy sự hỗn loạn bao trùm khi một số đối tượng đã cầm theo hung khí, hất đổ bàn ghế, dùng ghế nhựa và cả bát đũa làm vũ khí để rượt đuổi, tấn công lẫn nhau trong sự bàng hoàng của những người xung quanh.

Hỗn chiến tại Quán Nhỏ Hà Nội: Công an vào cuộc điều tra Vụ việc đêm 30 / 7 - Ảnh 1.

Nhóm thanh niên dùng hung khí hỗn chiến tại Quán Nhỏ trên phố Vĩnh Tuy đêm 30/7. Ảnh cắt từ video

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Vĩnh Hưng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp xác minh, rà soát.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, sự việc bắt nguồn từ việc hai nhóm khách ngồi tại hai bàn khác nhau trong quán. Trong lúc uống rượu, đôi bên đã phát sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại và nhanh chóng lao vào ẩu đả, hỗn chiến.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan Công an phường Vĩnh Hưng điều tra để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Hỗn chiến tại Quán Nhỏ Hà Nội: Công an vào cuộc điều tra Vụ việc đêm 30 / 7 - Ảnh 2.Hà Nội: Khởi tố 4 đối tượng vác dao, tuýp sắt hỗn chiến tại chợ hoa Quảng An

GĐXH - Sau khi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến màn hỗn chiến bằng dao, kéo và tuýp sắt gây náo loạn chợ hoa Quảng An (phường Hồng Hà, Hà Nội), 4 đối tượng có hành vi côn đồ đã bị cơ quan chức năng tiến hành khởi tố và bắt tạm giam về hành vi Gây rối trật tự công cộng.


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