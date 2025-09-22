Mới nhất
Body ngoài đời của chàng cảnh vệ Sơn 'Tử chiến trên không'

Thứ hai, 07:38 22/09/2025 | Giải trí
GĐXH - Không chỉ gây sốt với vai chàng cảnh vệ Sơn trong "Tử Chiến Trên Không", Ma Ran Đô ngoài đời cũng sở hữu body “siêu thực”.

“Đại tiệc visual” trên màn ảnh

Trong "Tử Chiến Trên Không", Ma Ran Đô cùng Thanh Sơn vào vai 2 chàng cảnh vệ - mang đến bữa tiệc hình ảnh mãn nhãn cho khán giả. Vai chàng cảnh vệ Sơn của anh gây ấn tượng với những pha cận chiến quyết liệt, ánh mắt kiên định và khí chất của một cảnh vệ gan dạ, kiên cường. 

Body ngòai đời của chàng cảnh vệ Sơn trong Tử Chiến trên Không - Ảnh 1.

Chàng cảnh vệ Sơn (bên phải) trong "Tử chiến trên không" (Ảnh chụp màn hình)

Thân hình cực phẩm ngoài đời thật

Nếu trên phim, body săn chắc chỉ lộ thoáng qua các cảnh hành động thì ngoài đời, Ma Ran Đô thực sự khiến người hâm mộ “mắt tròn mắt dẹt”. Những hình ảnh anh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cơ bắp rắn chắc, vai rộng, bụng săn gọn – kết quả của quá trình rèn luyện thể hình nghiêm ngặt. Nhiều fan hài hước bình luận: “Đúng là body ‘siêu thực’, nhìn còn mãn nhãn hơn cả trên phim".

Body ngòai đời của chàng cảnh vệ Sơn trong Tử Chiến trên Không - Ảnh 2.

Chàng cảnh vệ Sơn (nam diễn viên Ma Ran Đô) ngoài đời (Ảnh: FC Ma Ran Đô).

Hành trình bứt phá của Ma Ran Đô

Hoạt động trong nghề đã lâu nhưng Ma Ran Đô chỉ thực sự bùng nổ từ đầu năm nay với Nụ Hôn Bạc Tỷ. Từ dấu ấn đó, Tử Chiến Trên Không tiếp tục khẳng định vị thế của anh trong dòng phim hành động, khi vừa thể hiện diễn xuất nội tâm, vừa khoe được thân hình đạt chuẩn “đại úy màn ảnh”.

Body ngòai đời của chàng cảnh vệ Sơn trong Tử Chiến trên Không - Ảnh 3.

Chàng cảnh vệ Sơn trong "Nụ hôn bạc tỷ" (Ảnh: Bazaar VietNam).

Từ màn ảnh đến đời thường, Ma Ran Đô chứng minh sức hút toàn diện: Body “siêu thực”, diễn xuất cuốn hút và thái độ làm nghề kỷ luật. Vai Sơn chỉ là bước khởi đầu, mở ra chặng đường để nam diễn viên tiếp tục khẳng định mình như một gương mặt sáng giá của dòng phim hành động Việt.

Hoàng Lan
