Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Tình bạn đẹp của hai NSND Xuân Bắc - Tự Long

Thứ hai, 15:13 22/12/2025 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - NSND Xuân Bắc mới đây đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến NSND Tự Long. Qua nhiều năm gắn bó, họ vẫn giữ được tình bạn đẹp.

Nhận bằng Tiến sĩ ở tuổi 52, NSND Tự Long sống hạnh phúc trong tổ ấm góc nào cũng đẹpNhận bằng Tiến sĩ ở tuổi 52, NSND Tự Long sống hạnh phúc trong tổ ấm góc nào cũng đẹp

GĐXH - NSND Tự Long khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có bà xã đảm đang, giỏi vun vén tổ ấm.

NSND Xuân Bắc nhân ngày sinh nhật của NSND Tự Long đã gửi dòng chúc giản dị đến bạn. Được biết, 2 NSND nức tiếng làng sân khấu đất Bắc là đôi bạn gắn bó với nhau từ những ngày khó khăn đến lúc thành công. Cả 2 luôn hỗ trợ cho nhau cả trong công việc lẫn cuộc sống. Hiện tại, ở tuổi trung niên, Xuân Bắc - Tự Long đều thành công, con cái ngoan ngoãn.

Tình bạn đẹp của NSND Xuân Bắc - NSND Tự Long - Ảnh 2.

NSND Xuân Bắc đăng hình ảnh chúc mừng sinh nhật bạn.

NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long có 3 thập kỷ quen biết và thành tri kỷ của nhau. Từ năm 1994, bộ đôi thi đỗ vào Trường đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Hai người học khác khoa, Tự Long là diễn viên khoa Kịch hát dân tộc thì Xuân Bắc là diễn viên Khoa Sân khấu.

Trong những năm 2000, cả hai đã cùng tạo nên thương hiệu khi tham gia Gặp nhau cuối tuần. Kể từ thời điểm đó, nhắc đến Xuân Bắc là có Tự Long và ngược lại. Chính NSND Tự Long cách đây vài năm cũng chia sẻ về tình bạn của mình, anh viết trên trang cá nhân: "Nó và tôi gần 30 năm sự nghiệp và cuộc sống đều gắn bó với nhau. Ngoại trừ vợ, con ra thì hầu như cái gì cũng chia sẻ được hết. Các cụ nghĩ sao về mối tình này?". Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ tình bạn tri kỷ của cả hai và chúc đôi bạn thân luôn gắn kết.

Tình bạn đẹp của NSND Xuân Bắc - NSND Tự Long - Ảnh 3.

2 nghệ sĩ gạo cội của làng sân khấu miền Bắc thân nhau từ trong công việc ra đến ngoài đời.

Đến hiện tại, sau nhiều năm làm bạn tốt của nhau, họ đã có thành công trong sự nghiệp cùng gia đình viên mãn. NSND Xuân Bắc đã trở thành Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, còn NSND Tự Long là Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, mang quân hàm Đại tá. Thời gian gần đây, anh còn tham gia chương trình truyền hình Anh trai vượt ngàn chông gai và nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

NSND Xuân Bắc: Được biểu diễn ở Nhà hát Lớn là một vinh dự và hạnh phúcNSND Xuân Bắc: Được biểu diễn ở Nhà hát Lớn là một vinh dự và hạnh phúc

GĐXH - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Xuân Bắc đã bày tỏ cảm xúc trong một sự kiện do Nhà hát lớn tổ chức. Theo đó, anh tâm sự được biểu diễn ở Nhà hát Lớn là một trải nghiệm hạnh phúc và sung sướng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Vợ chồng Lý Hải kỷ niệm 15 năm ngày cưới

Vợ chồng Lý Hải kỷ niệm 15 năm ngày cưới

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà vừa kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Họ chia sẻ bộ ảnh gia đình đầy hạnh phúc cùng 4 người con.

4 người đặc biệt được Đức Phúc nhắc đến trong 'Quán quân Quốc tế đến từ Việt Nam'

4 người đặc biệt được Đức Phúc nhắc đến trong 'Quán quân Quốc tế đến từ Việt Nam'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Đức Phúc gửi lời tri ân đặc biệt đến bố mẹ và 2 người thầy là Mỹ Tâm và Hồ Hoài Anh trong phim tài liệu "Quán quân Quốc tế đến từ Việt Nam".

Đỗ Thị Hà sau 2 tháng làm dâu hào môn: Sống kín tiếng, thích trổ tài nữ công gia chánh

Đỗ Thị Hà sau 2 tháng làm dâu hào môn: Sống kín tiếng, thích trổ tài nữ công gia chánh

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Đỗ Thị Hà sau 2 tháng kết hôn có cuộc sống rất kín tiếng, hiếm hoi lắm, người đẹp xứ Thanh mới chia sẻ hình ảnh trên Tiktok để trổ tài nữ công gia chánh.

Người đẹp quê Quảng Trị - ứng viên tiềm năng Miss World Vietnam 2025

Người đẹp quê Quảng Trị - ứng viên tiềm năng Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Lê Thảo Linh - người đẹp quê Quảng Trị - gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 với nhan sắc được ví "bản sao" của "dâu hào môn" Hương Liên.

Nam diễn viên vừa xuất hiện trong phim 'Gia đình trái dấu' đã gây 'bão mạng' là ai?

Nam diễn viên vừa xuất hiện trong phim 'Gia đình trái dấu' đã gây 'bão mạng' là ai?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Xuất hiện trong tập 9 "Gia đình trái dấu", NSƯT Thái Sơn trong vai người mua bất động sản đã mang đến nhiều chi tiết thú vị cho khán giả.

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nổi điên vì chồng đi karaoke 'tay vịn'

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nổi điên vì chồng đi karaoke 'tay vịn'

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Trong tập 10 "Gia đình trái dấu", bà Ánh tức giận khi biết chồng đi karaoke "ôm" mặc cho ông Phi cố gắng giải thích.

Brooklyn Beckham 'chặn tài khoản của bố mẹ'

Brooklyn Beckham 'chặn tài khoản của bố mẹ'

Giải trí - 19 giờ trước

Con trai cả Brooklyn không còn theo dõi Instagram của bố mẹ - cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế Victoria Beckham - giữa bối cảnh mâu thuẫn gia đình ngày càng căng thẳng.

Nữ diễn viên bị nhóm đàn ông bao vây quấy rối là ai?

Nữ diễn viên bị nhóm đàn ông bao vây quấy rối là ai?

Giải trí - 19 giờ trước

Nidhhi Agerwal bị nhóm đàn ông bao vây, có hành vi quấy rối khi xuất hiện tại trung tâm thương mại ở thành phố Hyderabad (Ấn Độ). Nữ diễn viên lộ rõ vẻ hoang mang khi bị bao vây, lực lượng an ninh tại sự kiện không thể kiểm soát tình hình.

MC Mai Ngọc bị nhắc nhở hài hước khi khoe chồng

MC Mai Ngọc bị nhắc nhở hài hước khi khoe chồng

Giải trí - 21 giờ trước

Lâu lâu mới cho ông xã lên sóng, hành động của MC Mai Ngọc lập tức gây chú ý lớn.

Nữ sinh quê Bắc Ninh gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Bắc Ninh gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Thị Sinh - người đẹp quê Bắc Ninh, nổi bật trong cuộc thi Miss World Vietnam 2025. Cô từng vào top 40 Người đẹp du lịch Việt Nam 2023.

Xem nhiều

Nữ sinh quê Bắc Ninh gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Bắc Ninh gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Giải trí

GĐXH - Nguyễn Thị Sinh - người đẹp quê Bắc Ninh, nổi bật trong cuộc thi Miss World Vietnam 2025. Cô từng vào top 40 Người đẹp du lịch Việt Nam 2023.

Tin vui tới hàng triệu khán giả: Tối nay, phim 'Mưa đỏ' phát sóng trên VTV3 và VTV8

Tin vui tới hàng triệu khán giả: Tối nay, phim 'Mưa đỏ' phát sóng trên VTV3 và VTV8

Xem - nghe - đọc
MC Mai Ngọc bị nhắc nhở hài hước khi khoe chồng

MC Mai Ngọc bị nhắc nhở hài hước khi khoe chồng

Giải trí
Biển người đi “bão” mừng đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Biển người đi “bão” mừng đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Câu chuyện văn hóa
Nam diễn viên vừa xuất hiện trong phim 'Gia đình trái dấu' đã gây 'bão mạng' là ai?

Nam diễn viên vừa xuất hiện trong phim 'Gia đình trái dấu' đã gây 'bão mạng' là ai?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top