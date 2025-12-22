Người đẹp quê Quảng Trị - ứng viên tiềm năng Miss World Vietnam 2025
GĐXH - Lê Thảo Linh - người đẹp quê Quảng Trị - gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 với nhan sắc được ví "bản sao" của "dâu hào môn" Hương Liên.
Người đẹp quê Quảng Trị - Lê Thảo Linh (2005) là một trong 50 thí sinh Miss World Vietnam 2025.
"Là cô gái đến từ Quảng Trị kiên cường, tôi mang theo tinh thần ấy để lan tỏa những giá trị mà mình trân trọng: lòng nhân ái, sự tử tế và trách nhiệm với cộng đồng. Tôi tin rằng mỗi ngày trên hành trình này sẽ giúp tôi hoàn thiện hơn, và tiếng nói của tôi – dù nhỏ bé – vẫn có thể trở thành động lực cho những người trẻ dám mơ, dám nỗ lực và sống có ích", Thảo Linh chia sẻ.
Trước Miss World Vietnam 2025, Thảo Linh từng giành Á khôi 1 Miss & Mister Văn Lang University 2025.
Hiện tại, top 50 Miss World Vietnam 2025 đã bước qua phần thi phụ Người đẹp Thời trang. Sắp tới, các thí sinh tiếp tục với các phần thi Người đẹp Tài năng, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Biển… Người chiến thắng Miss World Vietnam 2025 sẽ kế nhiệm Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, đồng thời trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần 74.
Thí sinh Lê Thảo Linh (SBD 024) trình diễn BST Tích sắc tinh hương.
