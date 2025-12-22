Người đẹp quê Quảng Trị - ứng viên tiềm năng Miss World Vietnam 2025

"Là cô gái đến từ Quảng Trị kiên cường, tôi mang theo tinh thần ấy để lan tỏa những giá trị mà mình trân trọng: lòng nhân ái, sự tử tế và trách nhiệm với cộng đồng. Tôi tin rằng mỗi ngày trên hành trình này sẽ giúp tôi hoàn thiện hơn, và tiếng nói của tôi – dù nhỏ bé – vẫn có thể trở thành động lực cho những người trẻ dám mơ, dám nỗ lực và sống có ích", Thảo Linh chia sẻ.

