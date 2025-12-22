Mới nhất
Người đẹp quê Quảng Trị - ứng viên tiềm năng Miss World Vietnam 2025

Thứ hai, 13:30 22/12/2025 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Lê Thảo Linh - người đẹp quê Quảng Trị - gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 với nhan sắc được ví "bản sao" của "dâu hào môn" Hương Liên.

Người đẹp quê Quảng Trị Lê Thảo Linh nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 1.Nữ sinh quê Bắc Ninh gây chú ý Miss World Vietnam 2025

GĐXH - Nguyễn Thị Sinh - người đẹp quê Bắc Ninh, nổi bật trong cuộc thi Miss World Vietnam 2025. Cô từng vào top 40 Người đẹp du lịch Việt Nam 2023.

Người đẹp quê Quảng Trị Lê Thảo Linh nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 2.
Người đẹp quê Quảng Trị Lê Thảo Linh nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 3.

Người đẹp quê Quảng Trị - Lê Thảo Linh (2005) là một trong 50 thí sinh Miss World Vietnam 2025.

Người đẹp quê Quảng Trị Lê Thảo Linh nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 4.
Người đẹp quê Quảng Trị Lê Thảo Linh nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 5.

"Là cô gái đến từ Quảng Trị kiên cường, tôi mang theo tinh thần ấy để lan tỏa những giá trị mà mình trân trọng: lòng nhân ái, sự tử tế và trách nhiệm với cộng đồng. Tôi tin rằng mỗi ngày trên hành trình này sẽ giúp tôi hoàn thiện hơn, và tiếng nói của tôi – dù nhỏ bé – vẫn có thể trở thành động lực cho những người trẻ dám mơ, dám nỗ lực và sống có ích", Thảo Linh chia sẻ.

Người đẹp quê Quảng Trị Lê Thảo Linh nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 6.
Người đẹp quê Quảng Trị Lê Thảo Linh nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 7.
Người đẹp quê Quảng Trị Lê Thảo Linh nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 8.

Trước Miss World Vietnam 2025, Thảo Linh từng giành Á khôi 1 Miss & Mister Văn Lang University 2025.

Người đẹp quê Quảng Trị Lê Thảo Linh nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 9.

"Với tôi, Miss World Vietnam là hành trình như thế – cánh cửa giúp tôi vượt qua giới hạn của bản thân, học cách tự tin và gặp gỡ những con người truyền cảm hứng", cô nói.

Người đẹp quê Quảng Trị Lê Thảo Linh nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 10.

Trên fanpage chính thức của cuộc thi, hình ảnh Thảo Linh được đăng tải nhận nhiều bình luận của fan cho rằng nhan sắc của cô có nhiều nét giống Hoa hậu Ý Nhi vừa có nét "dâu hào môn" Hương Liên. Tuy nhiên, Thảo Linh không có phản hồi về những so sánh này.

Người đẹp quê Quảng Trị Lê Thảo Linh nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 11.
Người đẹp quê Quảng Trị Lê Thảo Linh nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 12.

Hiện tại, top 50 Miss World Vietnam 2025 đã bước qua phần thi phụ Người đẹp Thời trang. Sắp tới, các thí sinh tiếp tục với các phần thi Người đẹp Tài năng, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Biển… Người chiến thắng Miss World Vietnam 2025 sẽ kế nhiệm Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, đồng thời trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần 74.

Thí sinh Lê Thảo Linh (SBD 024) trình diễn BST Tích sắc tinh hương.

Nam diễn viên vừa xuất hiện trong phim 'Gia đình trái dấu' đã gây 'bão mạng' là ai?

Nam diễn viên vừa xuất hiện trong phim 'Gia đình trái dấu' đã gây 'bão mạng' là ai?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Xuất hiện trong tập 9 "Gia đình trái dấu", NSƯT Thái Sơn trong vai người mua bất động sản đã mang đến nhiều chi tiết thú vị cho khán giả.

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nổi điên vì chồng đi karaoke 'tay vịn'

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nổi điên vì chồng đi karaoke 'tay vịn'

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tập 10 "Gia đình trái dấu", bà Ánh tức giận khi biết chồng đi karaoke "ôm" mặc cho ông Phi cố gắng giải thích.

Brooklyn Beckham 'chặn tài khoản của bố mẹ'

Brooklyn Beckham 'chặn tài khoản của bố mẹ'

Giải trí - 16 giờ trước

Con trai cả Brooklyn không còn theo dõi Instagram của bố mẹ - cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế Victoria Beckham - giữa bối cảnh mâu thuẫn gia đình ngày càng căng thẳng.

Nữ diễn viên bị nhóm đàn ông bao vây quấy rối là ai?

Nữ diễn viên bị nhóm đàn ông bao vây quấy rối là ai?

Giải trí - 16 giờ trước

Nidhhi Agerwal bị nhóm đàn ông bao vây, có hành vi quấy rối khi xuất hiện tại trung tâm thương mại ở thành phố Hyderabad (Ấn Độ). Nữ diễn viên lộ rõ vẻ hoang mang khi bị bao vây, lực lượng an ninh tại sự kiện không thể kiểm soát tình hình.

MC Mai Ngọc bị nhắc nhở hài hước khi khoe chồng

MC Mai Ngọc bị nhắc nhở hài hước khi khoe chồng

Giải trí - 19 giờ trước

Lâu lâu mới cho ông xã lên sóng, hành động của MC Mai Ngọc lập tức gây chú ý lớn.

Nữ sinh quê Bắc Ninh gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Bắc Ninh gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Thị Sinh - người đẹp quê Bắc Ninh, nổi bật trong cuộc thi Miss World Vietnam 2025. Cô từng vào top 40 Người đẹp du lịch Việt Nam 2023.

Nam NSND nổi danh một thời: Suýt làm phi công, tìm được bố ở Pháp nhờ nổi tiếng

Nam NSND nổi danh một thời: Suýt làm phi công, tìm được bố ở Pháp nhờ nổi tiếng

Giải trí - 20 giờ trước

NSND Thế Anh là một trong những gương mặt hiếm hoi của điện ảnh Việt Nam có cuộc đời ly kỳ không kém những vai diễn để đời ông từng hóa thân.

Con gái Hoa hậu Thùy Lâm gây chú ý với chiều cao nổi bật

Con gái Hoa hậu Thùy Lâm gây chú ý với chiều cao nổi bật

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Dù là Hoa hậu nổi tiếng, thế nhưng Thùy Lâm lại có chiều cao....hạn chế nhất trong nhà.

Trương Bá Chi lập di chúc

Trương Bá Chi lập di chúc

Giải trí - 21 giờ trước

Trương Bá Chi nói cô đã lập di chúc, quy định rõ việc phân chia tài sản và chi tiết liên quan đến tang lễ. Nữ diễn viên cho rằng việc chuẩn bị sớm giúp các con cô tránh xảy ra tranh chấp thừa kế.

Nhà Beckham cắt đứt với Brooklyn

Nhà Beckham cắt đứt với Brooklyn

Giải trí - 22 giờ trước

David và Victoria Beckham không còn theo dõi vợ chồng con trai Brooklyn trên Instagram. Trước đó, có thông tin tiết lộ cậu cả sẽ đón Giáng sinh cùng gia đình Nicola Peltz.

Nữ sinh quê Bắc Ninh gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Bắc Ninh gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Giải trí

GĐXH - Nguyễn Thị Sinh - người đẹp quê Bắc Ninh, nổi bật trong cuộc thi Miss World Vietnam 2025. Cô từng vào top 40 Người đẹp du lịch Việt Nam 2023.

Tin vui tới hàng triệu khán giả: Tối nay, phim 'Mưa đỏ' phát sóng trên VTV3 và VTV8

Tin vui tới hàng triệu khán giả: Tối nay, phim 'Mưa đỏ' phát sóng trên VTV3 và VTV8

Xem - nghe - đọc
MC Mai Ngọc bị nhắc nhở hài hước khi khoe chồng

MC Mai Ngọc bị nhắc nhở hài hước khi khoe chồng

Giải trí
Biển người đi “bão” mừng đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Biển người đi “bão” mừng đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Câu chuyện văn hóa
Con gái Hoa hậu Thùy Lâm gây chú ý với chiều cao nổi bật

Con gái Hoa hậu Thùy Lâm gây chú ý với chiều cao nổi bật

Giải trí

