Lọ Lem - Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh gây sốt mạng xã hội
GĐXH - Hai con gái nhà MC Quyền Linh là Lọ Lem và Hạt Dẻ đang chiếm sóng mạng xã hội với vẻ đẹp nàng thơ, đài các khi dự show thời trang mới đây.
'Bống' Hồng Nhung khoe được ca sĩ Quang Linh đến nhà dạy họcGiải trí -
GĐXH - 'Bống' Hồng Nhung hạnh phúc kể lại chuyện ca sĩ Quang Linh đã "không quản đường xa" để đến nhà cô dạy thanh nhạc.
Nữ diễn viên 'Sex Education' nhan sắc quyến rũ vẫn tiếc nuối một điềuGiải trí -
GĐXH - Diễn viên Gillian Anderson của series phim tâm lý học đường 'Sex Education' dù nhan sắc quyến rũ nhưng cô vẫn thấy tiếc nuối khi không chú trọng vào thời trang ở những năm đầu sự nghiệp.
Hương Tràm - Phan Mạnh Quỳnh 'úp mở' hợp tácXem - nghe - đọc -
GĐXH - Hương Tràm sau concert "Phao cứu sinh" đã ngỏ lời muốn kết hợp với Phan Mạnh Quỳnh làm một dự án âm nhạc về quê hương xứ Nghệ.
Diện mạo Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mới đây xuất hiện bên căn bếp xinh xắn trong ngôi nhà mới của mình, thu hút sự chú ý với diện mạo có phần tròn trịa.
'Chải' Long Vũ giờ ra sao sau gần 2 năm gây sốt màn ảnh nhỏ?Thế giới showbiz -
Từng là cái tên phủ sóng mạng xã hội nhờ vai Chải trong "Đi giữa trời rực rỡ", hành trình gần hai năm qua của Long Vũ có nhiều thay đổi.
Tuổi hưu trẻ đẹp của NSND Ngọc HuyềnGiải trí -
GĐXH - NSND Ngọc Huyền mới đây tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả khi có chuyến gặp gỡ, đi chơi cùng hội bạn hưu thân thiết tại Nhà hát Tuổi trẻ. Dù đã bước qua tuổi 60, nữ nghệ sĩ vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, được nhiều người nhận xét là "hack tuổi".
Diễn viên Phùng Đức Hiếu từng gác việc học để lái xe tải kiếm sống, tuổi 34 sống hạnh phúc bên vợ là MC VTVGiải trí -
GĐXH - Diễn viên Phùng Đức Hiếu trở thành gương mặt thân quen với khán giả phim truyền hình VTV, nhưng ít ai biết được rằng anh từng gặp biến cố và bỏ dở việc học diễn xuất.
8 năm kỷ niệm của NSND Hồng Vân với Hồng ĐàoGiải trí -
GĐXH - NSND Hồng Vân vừa chia sẻ một khoảnh khắc kỷ niệm với Hồng Đào. Tình bạn kéo dài gần 40 năm, không chỉ trên sân khấu mà còn trong điện ảnh của hai nữ nghệ sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Bố ruột Hoa hậu Emoura Phạm là ai?Giải trí -
GĐXH - Bố mẹ Hoa hậu Emoura Phạm ly hôn khi cô mới 6 tuổi. Hiện tại bố ruột Emoura đã có gia đình riêng và sinh sống tại Thái Lan.
Chi Pu đón tin vui ở tuổi 33Giải trí -
GĐXH - Ca sĩ Chi Pu nhận giải thưởng "Nghệ sĩ trình diễn All-Round đầy sức hút" tại Weibo Gala 2026.