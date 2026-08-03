Lọ Lem - Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh gây sốt mạng xã hội

19 giờ trước

GĐXH - NSND Ngọc Huyền mới đây tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả khi có chuyến gặp gỡ, đi chơi cùng hội bạn hưu thân thiết tại Nhà hát Tuổi trẻ. Dù đã bước qua tuổi 60, nữ nghệ sĩ vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, được nhiều người nhận xét là "hack tuổi".