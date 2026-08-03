Lọ Lem - Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh gây sốt mạng xã hội

Thứ hai, 14:24 03/08/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hai con gái nhà MC Quyền Linh là Lọ Lem và Hạt Dẻ đang chiếm sóng mạng xã hội với vẻ đẹp nàng thơ, đài các khi dự show thời trang mới đây.

Lọ Lem và Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh gây sốt mạng xã hội 2026 - Ảnh 1.

Hai ái nữ nhà MC Quyền Linh là Lọ Lem (Mai Thảo Linh) và Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc) chiếm spotlight khi xuất hiện thảm đỏ show diễn thời trang của NTK Chung Thanh Phong. 

Lọ Lem và Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh gây sốt mạng xã hội 2026 - Ảnh 2.

Khoảnh khắc hai chị em xuất hiện trong những bộ váy màu trắng tinh khôi đã thực sự bùng nổ mạng xã hội. Cộng đồng mạng đồng loạt nhận xét đây chính là thước phim "xé truyện bước ra", khi cả Lọ Lem và Hạt Dẻ đều khoe trọn vẹn vẻ đẹp thiếu nữ rạng rỡ, trong trẻo cùng khí chất đài các khó lẫn.

Lọ Lem và Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh gây sốt mạng xã hội 2026 - Ảnh 3.

Không dừng lại ở vẻ đẹp diễm lệ, trang phục của Lọ Lem và Hạt Dẻ còn thể hiện tư duy thời trang tinh tế. 

Lọ Lem và Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh gây sốt mạng xã hội 2026 - Ảnh 4.

Đối với Hạt Dẻ, cô em gái sinh năm 2008 lựa chọn thiết kế váy cúp ngực dáng xòe A-line cổ điển. Mẫu váy tôn vinh nét quyến rũ thanh lịch nhờ chất liệu ren thêu họa tiết dệt nổi công phu, kết hợp hoàn hảo cùng mái tóc uốn sóng bồng bềnh thả lệch vai và chiếc vòng cổ ngọc trai mảnh mai. Bản phối này tôn trọn vẻ đẹp tinh anh, cá tính và sắc sảo của cô thiếu nữ đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống.

Lọ Lem và Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh gây sốt mạng xã hội 2026 - Ảnh 5.

Lọ Lem lại mang đến làn gió cổ điển đậm chất "nàng thơ". 

Lọ Lem và Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh gây sốt mạng xã hội 2026 - Ảnh 6.

Con gái lớn nhà Quyền Linh diện mẫu váy ren đối xứng kết hợp cấu trúc corset siết eo, điểm xuyết chi tiết đính kết ngọc trai tỉ mỉ. 

Lọ Lem và Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh gây sốt mạng xã hội 2026 - Ảnh 7.

Điểm nhấn đắt giá nhất trên trang phục của Lọ Lem là chiếc áo khoác choàng vai cape ren mỏng nhẹ đi cùng kiểu tóc búi retro cuộn thấp sang trọng.

Lọ Lem và Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh gây sốt mạng xã hội 2026 - Ảnh 8.

Sự cộng hưởng giữa tính cổ điển hoàng gia của Lọ Lem và nét hiện đại, phóng khoáng của Hạt Dẻ tạo nên bức tranh nhan sắc cân bằng tuyệt đối. Nhiều khán giả nhận xét thật khó để phân định ai nổi bật hơn, bởi mỗi cô gái lại sở hữu một màu sắc thẩm mỹ riêng biệt vô cùng cuốn hút.

 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Tuổi hưu trẻ đẹp của NSND Ngọc Huyền

Tuổi hưu trẻ đẹp của NSND Ngọc Huyền

Giải trí -

GĐXH - NSND Ngọc Huyền mới đây tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả khi có chuyến gặp gỡ, đi chơi cùng hội bạn hưu thân thiết tại Nhà hát Tuổi trẻ. Dù đã bước qua tuổi 60, nữ nghệ sĩ vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, được nhiều người nhận xét là "hack tuổi".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.