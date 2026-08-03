Diện mạo Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây chú ý

Tin sao 25/6: Đỗ Mỹ Linh chuẩn nội trợ đảm đang; con gái H'Hen Niê lại khiến fan 'tan chảy' GĐXH - Đỗ Mỹ Linh đăng tải video nội trợ đảm đang sau thời gian 'ở ẩn' sinh con thứ 2. Trong khi đó, H'Hen Niê và Nhật Kim Anh cũng gây chú ý với những khoảnh khắc bên con.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau một thời gian kín tiếng đã xuất hiện trở lại trên trang cá nhân với hình ảnh gây chú ý. Sau khi sinh con thứ 2, vóc dáng của Hoa hậu Việt Nam 2016 đang dần hồi phục. Nhiều khán giả nhận xét, cô tròn trịa và đằm thắm hơn xưa.

Đỗ Mỹ Linh trổ tài nội trợ đảm đang và khoe góc nhỏ trong căn nhà mới.

Cách đây ít tháng, Đỗ Mỹ Linh trở thành tâm điểm chú ý khi đăng clip con gái Tuệ An (bé Titi) ngoan ngoãn ngồi ăn, bên cạnh những lời khen động viên nhóc tỳ thì cô còn nói: "Ti ơi Ti, thế này thì em Happy ra đời là con xúc được cho em đấy, được đấy".

Chia sẻ của Hoa hậu Việt Nam 2016 đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn. Nhiều người cho rằng nàng hậu đang mang thai con thứ hai và "em Happy" trong câu nói của Đỗ Mỹ Linh chính là em bé sắp chào đời.

Theo nguồn tin riêng của Gia đình và Xã hội, gia đình Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang đã đón em bé thứ 2 vào cuối tháng 4. Tuy nhiên, hiện tại, Hoa hậu Việt Nam 2016 vẫn chưa để lộ bất kỳ hình ảnh nào của em bé.

Về cuộc sống riêng của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, năm 2022, cô kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Sau khi lập gia đình, cô dần rút khỏi các hoạt động giải trí để ưu tiên chăm lo tổ ấm và xây dựng cuộc sống riêng. Đến nay, vợ chồng cô đã có một con gái đáng yêu tên Tuệ An (thường gọi là Titi).

Trên mạng xã hội, Hoa hậu Việt Nam 2016 thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng và con. Hình ảnh giản dị, gần gũi của cô trong những chuyến du lịch, bữa cơm gia đình hay thời gian vui chơi cùng con gái nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả.

Vợ chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Theo Đỗ Mỹ Linh, sau những năm chung sống, cả cô và ông xã đều trưởng thành hơn trong suy nghĩ cũng như cách vun vén hạnh phúc gia đình. Người đẹp cho biết bản thân luôn trân trọng sự chân thành, ấm áp của chồng và coi gia đình là ưu tiên hàng đầu.

Không còn hoạt động nghệ thuật với tần suất dày đặc như trước, Đỗ Mỹ Linh hiện đảm nhận công việc trong hệ thống doanh nghiệp của gia đình chồng. Cô cho biết đây là môi trường giúp bản thân học hỏi thêm nhiều kỹ năng về quản lý, giao tiếp, xử lý tình huống và làm việc nhóm.

Sự thay đổi này đánh dấu bước chuyển từ hình ảnh một hoa hậu hoạt động trong lĩnh vực giải trí sang người phụ nữ cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Dù lịch trình bận rộn, Đỗ Mỹ Linh vẫn dành nhiều thời gian đồng hành cùng con gái trong những năm đầu đời.

Bên cạnh đó, cô vẫn xuất hiện tại một số sự kiện quan trọng, đặc biệt là các hoạt động cộng đồng, chương trình thiện nguyện hoặc sự kiện của gia đình và doanh nghiệp, song giữ tần suất khá hạn chế so với trước đây.

Tổ ấm hạnh phúc của Hoa hậu Việt Nam 2016.

Sau khi sinh con, Đỗ Mỹ Linh được nhiều khán giả nhận xét ngày càng đằm thắm và mặn mà. Dù không thường xuyên xuất hiện trước công chúng, mỗi lần góp mặt tại các sự kiện, nàng hậu đều gây chú ý với phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng. Khác với hình ảnh lộng lẫy khi mới đăng quang, Đỗ Mỹ Linh hiện ưu tiên phong cách tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Trên trang cá nhân, cô nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc con, nấu ăn, đi du lịch cùng gia đình hay tận hưởng cuộc sống bình yên.

Con gái Đỗ Mỹ Linh đi biển cùng anh chị họ GĐXH - Con gái Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi được doanh nhân Đỗ Quang Vinh đưa đi nghỉ mát. Biểu cảm của em bé khiến khán giả cảm thấy đáng yêu.



