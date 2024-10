BST 'Valse of the Earth' khuấy đảo New York Couture Fashion Week của NTK Tuyết Lê

New York Couture Fashion Week là một trong những sự kiện thời trang lâu đời, hội tụ các nhà thiết kế nổi tiếng thế giới thỏa sức sáng tạo và đưa các bộ trang phục độc đáo đến gần khách hàng quốc tế. Tại New York Couture Fashion Week 2024, NTK Tuyết Lê góp mặt bằng bộ sưu tập mang tên Valse of the Earth - Điệu Valse của Trái đất.

"Trong trí tưởng tượng của một người làm nghệ thuật như tôi, trái đất đang nhảy những điệu Valse bay bổng giữa ngân hà, trong một sân khấu hoa lệ giữa ánh sáng của "kỹ thuật viên" hoành tráng là mặt trời và tấm phản quang khổng lồ là mặt trăng", NTK Tuyết Lê chia sẻ.

Tuyết Kê là NTK quen mặt của các ngôi sao quốc tế từ nhiều năm nay như: Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, Miss Earth 2015 Angelia Gabrena Ong, diễn viên Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Trương Bá Chi, Ngô Cẩn Ngôn...

Ngắm nhìn những thiết kế ấn tượng trong BST Valse of the Earth - Điệu Valse của Trái đất của NTK Tuyết Lê tại New York Couture Fashion Week:

BST Valse of the Earth - Điệu Valse của Trái đất, NTK Tuyết Lê tiếp tục khẳng định khả năng biến hoá của mình với những sáng tạo không ngừng nghỉ khi trình diễn tại tòa nhà giáo đường lâu đời nhất còn tồn tại ở Thành phố New York - The Angel Orensanz Foundation.

Mở màn BST là Mimi Tao - người mẫu đình đám Thái Lan trong bộ cánh lông vũ xếp tầng nổi bật với hai màu chủ đạo là đen và xanh biển.



Ở mùa thứ 40 của tuần lễ thời trang này, nữ nhà thiết kế kể về sự vận hành của trái đất như những vũ điệu tuyệt đẹp của thiên nhiên.

Những thiết kế trong BST Valse of the Earth của NTK Tuyết Lê đã nhận về những đánh giá tích cực từ giới mộ điệu thế giới.

Trang phục của Tuyết Lê có tính ứng dụng cao.

Giữ vị trí vedette là Miss Global 2023 - Ashley Melendez, cô xuất hiện như một nữ thần trái đất với bộ cánh kết hợp màu xanh lá với điểm nhấn và các màu đỏ, xanh biển, vàng là những màu sắc đặc trưng trong tự nhiên bao la.

Trong phần chào kết, NTK Tuyết Lê xuất hiện xinh đẹp cạnh nàng hậu đến từ Puerto Rico.