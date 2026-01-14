Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

BTV Thụy Vân gây sốc với khán giả trong diện mạo mới

Thứ tư, 15:59 14/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khác với hình ảnh một BTV có style dịu dàng nền nã, Thụy Vân mới đây xuất hiện với hình ảnh cá tính và thể hiện sự sắc sảo đúng tuổi.

BTV Thụy Vân muốn đẹp trước hết phải khỏe mạnhBTV Thụy Vân muốn đẹp trước hết phải khỏe mạnh

GĐXH - BTV Thụy Vân là người dẫn chương trình của Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4 vào tối 7/1. Thông qua câu chuyện từ những nhân vật, nữ BTV VTV nhận thấy đây là cuộc thi có ý nghĩa tích cực về sức khỏe với cộng đồng.

Sau khi sinh bé gái thứ hai, BTV - Á hậu Việt Nam 2008 Thụy Vân không chỉ trở lại với nhịp làm việc chuyên nghiệp mà còn cho thấy một sự chuyển mình rõ nét về hình ảnh, phong thái. Hình ảnh mới nhất đã cho thấy rõ sự chuyển biến trong hình ảnh của BTV Thụy Vân sau khi sinh bé gái thứ hai. Nếu bộ ảnh đầu tiên với suit đen mang tinh thần quyền lực và kỷ luật thì bộ ảnh thứ hai trên nền đỏ lại mở ra một không gian cảm xúc hoàn toàn khác, vừa sâu lắng, nữ tính và giàu nội lực.

BTV Thụy Vân cá tính trong bộ vest đen sang trọng.

Ở bộ ảnh suit đen, BTV Thụy Vân xuất hiện với phong cách quyền lực, sắc sảo, một hình ảnh hiếm hoi và khác biệt so với những khuôn mẫu quen thuộc của phụ nữ sau sinh.

Bộ suit được cắt may chuẩn xác, kết hợp cùng đôi tất đỏ burgundy, găng tay đồng điệu và thần thái lạnh, tạo nên một tổng thể mang tính tuyên ngôn. Đây không chỉ là lựa chọn thời trang, mà là cách Thụy Vân khẳng định trạng thái sống của người phụ nữ làm chủ cuộc đời mình.

Cô muốn bản thân mới hơn trong mắt khán giả.

Trong khi đó, bộ ảnh thứ hai trên nền đỏ lại cho thấy một Thụy Vân rất khác. Không còn tư thế thẳng lưng mang tính biểu trưng cho quyền lực, cô xuất hiện trong dáng ngồi thấp, ánh nhìn trực diện, gương mặt tĩnh tại nhưng đầy chiều sâu. Sắc đỏ đậm bao trùm khung hình không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mạnh, mà còn gợi liên tưởng đến sự sống, bản năng và nguồn năng lượng nữ tính của người phụ nữ sau sinh.

Trang phục trong bộ ảnh nền đỏ được xử lý theo lối layer tinh tế cùng sắc đỏ burgundy của chất liệu da mềm và sequin kết hợp cùng tông xám trung tính, đi kèm boots đen lấp lánh. Tổng thể vừa mang tính thời trang, vừa giàu cảm xúc nội tâm – một vẻ đẹp không phô trương, không cần chuyển động mạnh nhưng vẫn giữ được sức hút rất riêng. Kiểu tóc búi cao gọn gàng cùng lớp trang điểm tiết chế càng làm nổi bật ánh mắt trầm tĩnh và thần thái chững chạc.

Hai bộ ảnh tưởng như đối lập về tinh thần – một bên là bản lĩnh công chúng, một bên là chiều sâu đàn bà, nhưng thực chất lại bổ trợ cho nhau, tạo nên chân dung trọn vẹn của BTV Thụy Vân. Đó là hình ảnh Thụy Vân ở giai đoạn hiện tại vừa mạnh mẽ vừa nữ tính nhưng không yếu đuối và tràn đầy sức sống.

Có một BTV Thụy Vân yêu kiều và gợi cảm.

Chính sự song hành của hai bộ ảnh này cho thấy, sau khi sinh bé gái thứ hai, Á hậu Thụy Vân không chỉ "trở lại" mà đang bước vào giai đoạn chín nhất của hành trình làm phụ nữ. Cô không kể câu chuyện làm mẹ bằng sự hy sinh hay nước mắt, mà bằng thần thái, sự lắng đọng và khả năng làm chủ hình ảnh của chính mình.

Sau sinh lần hai, Á hậu Thụy Vân nhanh chóng nhận show trở lại, liên tục xuất hiện trong nhiều sự kiện lớn mang tính chính trị, văn hóa và giải trí, những sự kiện đòi hỏi sự chỉn chu về hình ảnh, bản lĩnh sân khấu và chiều sâu tri thức. Ở đó, Thụy Vân không chỉ là một gương mặt đẹp, mà là người dẫn dắt thông tin đáng tin cậy, biểu tượng của sự chuẩn mực và uy tín.

Việc trở thành mẹ của hai con, đặc biệt sau khi sinh bé gái thứ hai, không khiến Thụy Vân lựa chọn sự an toàn. Trái lại, cô xuất hiện với hình ảnh mạnh mẽ hơn, sắc nét hơn và giàu năng lượng nội tại hơn – một vẻ đẹp được xây dựng từ sự hiểu mình, tự chủ và cân bằng giữa gia đình, sự nghiệp và tri thức.

BTV Thụy Vân gây sốc với khán giả trong diện mạo mới - Ảnh 5.

BTV Thụy Vân muốn lan tỏa thông điệp về người phụ nữ hiện đại đến mọi người.

BTV Thụy Vân đang bước vào giai đoạn không chạy theo xu hướng, không cần gây sốc, nhưng mỗi lần xuất hiện đều mang theo vẻ đẹp của tri thức. Sự trở lại của Á hậu Thụy Vân sau sinh con thứ hai không chỉ là câu chuyện về nhan sắc hay thời trang, mà là hình ảnh tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam hiện đại có sự nghiệp ổn định, có lối sống tích cực.

Sinh con thứ hai ở tuổi 39, Á hậu Thụy Vân sống viên mãn trong căn nhà sang trọngSinh con thứ hai ở tuổi 39, Á hậu Thụy Vân sống viên mãn trong căn nhà sang trọng

GĐXH - Trở lại sự kiện sau thời gian 'ở ẩn', Á hậu Thụy Vân cho biết cô đón con gái thứ hai cách đây hai tháng, ở tuổi U40. Cuộc sống của Á hậu Thụy Vân viên mãn trong căn nhà sang trọng và ấm áp.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Phương Oanh đang gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 là ai?

Phương Oanh đang gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 là ai?

Giải trí - 2 phút trước

GĐXH - Phương Oanh - thí sinh nổi bật tại Miss World Vietnam 2025, vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân với GPA cao, IELTS 7.5. Cô chia sẻ ước mơ và quyết tâm của mình trong cuộc thi nhan sắc.

Nghiêm gài bẫy Ngân và Viễn bằng thuốc mê

Nghiêm gài bẫy Ngân và Viễn bằng thuốc mê

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 39 "Cách em 1 milimet", Nghiêm hẹn Ngân đi ăn tối, nói rằng chấp nhận chia tay nhưng đó là một âm mưu nhằm chiếm tài sản khi ly hôn.

Cận cảnh nhan sắc 'không tì vết' của Nhã Phương ở tháng cuối thai kỳ lần 3

Cận cảnh nhan sắc 'không tì vết' của Nhã Phương ở tháng cuối thai kỳ lần 3

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Nhã Phương ở những tháng cuối thai kỳ đã được chồng con yêu thương chiều chuộng. Lần mang thai thứ 3 này, nữ diễn viên vẫn giữ được sắc vóc xinh đẹp.

Không được vợ tha thứ, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ký đơn ly hôn rồi ra ngoài sống cùng con riêng

Không được vợ tha thứ, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ký đơn ly hôn rồi ra ngoài sống cùng con riêng

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 21 "Gia đình trái dấu", trước sức ép của vợ nên ông Phi buộc phải ký vào đơn ly hôn rồi dọn ra ngoài sống cùng con gái riêng mới nhận.

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách cắt liên lạc với người tình

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách cắt liên lạc với người tình

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách muốn người tình bán căn biệt thự là nơi ở riêng tư của cả hai, đồng thời không liên lạc hay gặp gỡ nhau.

Người đẹp sinh năm 2001 vào vai 'tình trẻ' của Mạnh Trường trong 'Lằn ranh' là ai?

Người đẹp sinh năm 2001 vào vai 'tình trẻ' của Mạnh Trường trong 'Lằn ranh' là ai?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Bích Ngọc sinh năm 2001 và có vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất với vai Thủy trong phim "Lằn ranh". Cô đã có màn hóa thân xuất sắc khi vào vai "tình trẻ" của Mạnh Trường.

Cuộc hôn nhân kín tiếng kéo dài gần một thập kỷ của Kim Hiền

Cuộc hôn nhân kín tiếng kéo dài gần một thập kỷ của Kim Hiền

Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trước

Sau hơn 10 năm chung sống, diễn viên Kim Hiền thông báo ly hôn chồng Việt kiều.

'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh vướng tin đồn ác ý, tuổi U70 rời căn phòng 10m2 về sống với gia đình người em

'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh vướng tin đồn ác ý, tuổi U70 rời căn phòng 10m2 về sống với gia đình người em

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh có sự nghiệp thành công, cuộc sống khi về hưu bình dị tiếp tục cống hiến với nghề diễn và vượt qua những tin đồn ác ý.

Cuộc sống viên mãn của Võ Hạ Trâm bên ông xã doanh nhân sau 7 năm ngày cưới

Cuộc sống viên mãn của Võ Hạ Trâm bên ông xã doanh nhân sau 7 năm ngày cưới

Thế giới showbiz - 18 giờ trước

GĐXH - Võ Hạ Trâm và doanh nhân Vikas Chaudhary đã có 7 năm "về chung một nhà". Nữ ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chia sẻ khoảnh khắc viên mãn nhân ngày đặc biệt.

Nữ sinh quê Ninh Bình gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Ninh Bình gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Trịnh Thị Trung Thu - nữ sinh kinh tế quê Ninh Bình lọt top 50 Miss World Vietnam 2025, không chỉ sở hữu nhan sắc mà còn hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần vì cộng đồng.

Xem nhiều

Phát hiện Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam chuyển hàng triệu USD cho Phó Bí thư tỉnh

Phát hiện Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam chuyển hàng triệu USD cho Phó Bí thư tỉnh

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Triển đã có trong tay danh sách các khoản tiền lên tới hàng triệu USD mà Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã bí mật chuyển cho Phó Bí thư Sách trong suốt nhiều năm qua.

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Thế giới showbiz
Hoa hậu quê Đà Nẵng đón tin vui, điều khiến fan chú ý là sự xuất hiện của nam diễn viên 'Mưa đỏ'

Hoa hậu quê Đà Nẵng đón tin vui, điều khiến fan chú ý là sự xuất hiện của nam diễn viên 'Mưa đỏ'

Giải trí
'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh vướng tin đồn ác ý, tuổi U70 rời căn phòng 10m2 về sống với gia đình người em

'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh vướng tin đồn ác ý, tuổi U70 rời căn phòng 10m2 về sống với gia đình người em

Giải trí
Hé lộ kết thúc ngọt ngào cho cặp đôi gây nhiều tranh cãi trong 'Cách em 1 milimet'?

Hé lộ kết thúc ngọt ngào cho cặp đôi gây nhiều tranh cãi trong 'Cách em 1 milimet'?

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top